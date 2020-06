LOCURI de MUNCĂ în ALBA: 356 de posturi la Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș. Oferta completă prin AJOFM

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 16 iunie.

Sunt vacante 356 locuri de muncă în județul Alba, în mai multe domenii.

OFERTA de locuri de muncă prin AJOFM ALBA:

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137

Angajator – post vacant – nr. locuri / telefon mobil

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – conducator auto transport rutier de marfuri – 2 – 0766360426

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – mecanic utilaj – 1 – 0766360426

IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 1 – 0766360426

CN POSTA ROMANA – OJP ALBA – factor postal – 2 – 0268476697

NEMO INVESTIGO SRL – agent de securitate – 3 – 0721281186

VENTILCLIMA INSTAL SRL – instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze – 1 – 0747345717

GAF NEW STYLE SRL – tâmplar universal – 2 – 0724050005

SC AUTOMOB ALBA SRL – mecanic auto – 2 – 0724050005

IPEC SA – marcator piese – 30 – 0758800134

IPEC SA – ambalator manual – 10 – 0758800134

IPEC SA – economist în economie generala – 5 – 0758800134

IPEC SA – mecanic utilaj – 4 – 0758800134

IPEC SA – fasonator produse ceramice – 10 – 0758800134

IPEC SA – electrician de întretinere si reparatii – 4 – 0758800134

IPEC SA – secretara – 1 – 0758800134

SC GICU TRANS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 4 – 0786191651

SC GICU TRANS SRL – sofer autobuz – 1 – 0786191651

SC GICU TRANS SRL – dispecer – 1 – 0786191651

SC GICU TRANS SRL – contabil – 1 – 0786191651

NEW GICU TRANS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 3 – 0786191651

TAXI GICU TRANS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 3 – 0786191651

PETRI STAR SRL – sofer de autoturisme si camionete – 3 – 0786191651

NEMO INVESTIGO SRL – paznic – 2 – 0721281186

SC MANHATTAN SRL – lucrator comercial – 1 – 0744513160

ALBALACT SA – inginer mecanic – 1 – 0736777388

ALBALACT SA – mecanic utilaj – 2 – 0736777388

ALBALACT SA – operator la roboti industriali – 2 – 0736777388

MAMBA S.R.L. – bucatar – 2 – 0747074020

MAMBA S.R.L. – bucatar-sef – 1 – 0747074020

MAMBA S.R.L. – ospatar (chelner) – 2 – 0747074020

MAMBA S.R.L. – barman – 2 – 0747074020

MAMBA S.R.L. – lucrator comercial – 4 – 0747074020

MAMBA S.R.L. – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 2 – 0747074020

MAMBA S.R.L. – pizzar – 2 – 0747074020

MAMBA S.R.L. – director adjunct societate comerciala – 1 – 0747074020

MAMBA S.R.L. – ajutor bucatar – 1 – 0747074020

SC MAGIC NORD SRL – bucatar – 2 – 0773925257

ALEGRIO HEALTHCARE SRL – maseur – 1 – 0740886887

SUCCES TELECOM SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0752303172

SUCCES TELECOM SRL – agent comercial – 2 – 0752303172

SATROTEC SRL – manager proiect – 1 – 0358401620

DIALUK CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0726109625

SC ECOTECH MAXSPEED SRL – agent de vânzari – 1 – 0770931827

SC MARY PAN VIILOR SRL – brutar – 4 – 0742518018

ELESAND BLUESRL – conducator auto transport rutier de marfuri – 1 – 0757659885

SC MAGIC NORD SRL – brutar – 2 – 0773925257

SC MAGIC NORD SRL – ospatar (chelner) – 2 – 0773925257

SC MAGIC NORD SRL – pizzar – 2 – 0773925257

SC MAGIC NORD SRL – patiser – 2 – 0773925257

INSTALATORUL S.A. – inginer mecanic – 1 – 0258813334

SC CLINICA SANTE SRL – asistent medical generalist – 1 – 0786306375

ADAFOR WOOD SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0744589355

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV – femeie de serviciu – 2 – 0258835346

ARA PAPER SHOP SRL – lucrator comercial – 1 – 0740205773

ROMANA STADION SRL – lucrator gestionar – 1 – 0741183477

AJOFM Alba – Punct de lucru Aiud – 0725 225 882

COROANA DE AUR BUSINESS S.R.L. – lucrator comercial – 2 – 0725225882

BOTOND INSTAL EXPERT S.R.L. – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0766330963

BOTOND INSTAL EXPERT S.R.L. – instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze – 1 – 0766330963

LUCA CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 3 – 0758044301

LUCA CONSTRUCT SRL – zidar rosar-tencuitor – 3 – 0758044301

LUCA CONSTRUCT SRL – fierar betonist – 2 – 0758044301

LUCA CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0758044301

AJOFM Alba – Punct de lucru Blaj – 0725 225 883

BOSCH REXROTH SRL – inginer electroenergetica – 7 – 0258807805

BOSCH REXROTH SRL – specialist in achizitii – 2 – 0258807805

BOSCH REXROTH SRL – analist resurse umane – 2 – 0258807805

BOSCH REXROTH SRL – planificator/specialist plan sinteze – 1 – 0258807805

BOSCH REXROTH SRL – manager proiect – 1 – 0258807805

SC SERVDECURATENIEECO SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0725225883

ALOFM Câmpeni – 0725 225 884

SICOE ONEL SOCIETATE IN NUME COLECTIV – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0748231007

SICOE ONEL SOCIETATE IN NUME COLECTIV – sef restaurant – 1 – 0748231007

SICOE ONEL SOCIETATE IN NUME COLECTIV – lucrator comercial – 1 – 0748231007

ELIT SRL – manipulant marfuri – 10 – 0729399359

ELIT SRL – ambalator manual – 10 – 0729399359

ELIT SRL – gestionar depozit – 2 – 0729399359

TOTAL BUSINESS LAND SRL – muncitor constructor bârne, chirpici, piatra – 1 – 0258806749

NISTEA FRUCTELE PADURII – camerista hotel – 1 – 0745249420

NISTEA FRUCTELE PADURII – ajutor bucatar – 1 – 0745249420

DOXAZO CONSTRUCTION – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0766557579

VALY & VALENTIN S.R.L. – lucrator gestionar – 1 – 0741929194

TEXTIL STYLE CONF S.R.L. – muncitor necalificat în industria confectiilor – 10 – 0742211259

TEXTIL STYLE CONF S.R.L. – operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice – 6 – 0742211259

ARIESUL CONF S.A. – confectioner-asamblor articole din textile – 50 – 0258775232

ARIESUL CONF S.A. – muncitor necalificat în industria confectiilor – 20 – 0258775232

ELIT SRL – manipulant marfuri – 1 – 0729399359

CLINIVET PLUS SRL – lucrator comercial – 1 – 0749388808

ACRONIS AUTO S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0725225883

NISTEA FRUCTELE PADURII – camerista hotel – 1 – 0745249420

SC LA GOGU & RAZVI SRL – lucrator comercial – 1 – 0740175289

TOMUS PAUL NICOLAE PFA – îngrijitor animale – 1 – 0747715180

TRANSILVANIA PRODUCTION S.R.L. – ambalator manual – 1 – 0741252427

TRANSILVANIA PRODUCTION S.R.L. – tâmplar universal – 1 – 0741252427

AJOFM Alba – Punct de lucru Cugir – 0725 225 881

ZIVAD BLOOM – manichiurist – 1 – 0773814873

SC ANCA MARIA DECOR SRL – director societate comerciala – 1 – 0769723344

EXPERT FINISAJE LEMN – încarcator-descarcator – 2 – 0769723344

EXPERT FINISAJE LEMN – director societate comerciala – 1 – 0769723344

EXPERT FINISAJE LEMN – caraus – 1 – 0769723344

TRAVIPAN PLUS S.R.L. – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0725225881

AJOFM Alba – Punct de lucru Sebeş – 0725 225 885

DONNA CONFFEZIONI SRL – finisor textile (vopsitor, imprimeur) – 5 – 0759011561

TAKKO FASHION INTERNATIONAL SRL – lucrator comercial – 1 – 0214078234

CERTA CONS SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0765582976

CERTA CONS SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0765582976

ALPIN 57 LUX SRL – ambalator manual – 7 – 0258730203

AVB LEATHER SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 2 – 0726066601

INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. – manipulant marfuri – 15 – 0731494834

INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. – stivuitorist – 5 – 0731494834

SC PROGRASIV DESINGN&BUILD S.R.L. – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 1 – 0748017465

SC CASA ALBA SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0785331325

GEORGE & MERI SRL – patiser – 1 – 0742227501

