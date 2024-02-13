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LOCURI de MUNCĂ în ALBA: 433 de posturi la Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Teiuș și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

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Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 13 februarie. Sunt vacante 433 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

Se angajează și personal pentru partea tehnică, de teren a lucrărilor la un birou de cadastru din Alba Iulia. Detalii, AICI.

AICI: ADAUGĂ ANUNȚ ANGAJARE

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • TOTO RICCO SRL – BUCATAR – 1 – 0723146931
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 1 – 0372133729
  • VIA COM SRL – SORTATOR PRODUSE – 1 – 0744605700
  • POP RAUL MARIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – VÂNZATOR – 2 – 0769438014
  • SC CEXIMAR PLUS SRL – DIRECTOR COMERCIAL – 1 – 0745036363
  • MAGIC NORD STAR SRL – FRIZER – 1 – 0744604900
  • NEW BEST WAY – MANAGER – 1 – 0742908783
  • ART INSTAL SRL – EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE – 2 – 0723586500
  • ART INSTAL SRL – MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) – 4 – 0723586500
  • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA – MEDIC REZIDENT – 1 – 0258820825
  • SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA – MEDIC SPECIALIST – 1 – 0258820825
  • ART INSTAL SRL – ZIDAR RESTAURATOR – 4 – 0723586500
  • ART INSTAL SRL – ZIDAR ROSAR-TENCUITOR – 4 – 0723586500
  • ALBATROS GOLD SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA – 10 – albatrosgold@yahoo.com
  • BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA – TEHNOREDACTOR – 1 – 0258811443
  • PAPABOX SRL – PIZZAR – 2 – 0743175729
  • NEMO INVESTIGO SRL – AGENT DE SECURITATE – 2 – 0760265477
  • IPEC SA – AMBALATOR MANUAL – 5 – 0758800134
  • ECOTECH MAXSPEED – ASISTENT MANAGER – 1 – 0770931827
  • GIORDI TRANS SRL – Conducător auto transport rutier de mărfuri – 3 – 0731317232
  • ECOTECH MAXSPEED – DISPECER – 1 – 0770931827
  • APA-CTTA SA – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 1 – 0258834087
  • IPEC SA – ÎNCARCATOR-DESCARCATOR – 25 – 0758800134
  • FLANCO RETAIL SA – LUCRATOR COMERCIAL – 2 – angajari@flanco.ro
  • SOLINA PRODUCTION – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE – 2 – 0733190507
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA – 10 – 0372133794
  • S.C. PATIPAN GRUP SRL – PATISER – 1 – 0740171899
  • APA-CTTA SA – SUDOR – 1 – 0285834087
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII – 4 – 0372133794
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE – 2 – 0372133794
  • APA-CTTA SA – VIDANJOR-CURATITOR CANALE – 1 – 0258834087
  • PEMONT LENJERIE SRL – CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE – 10 – 0744588699
  • TERAINFO SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 5 – 0775107479
  • KAUFLAND ROMANIA – LUCRATOR COMERCIAL – 5 – cariere@kaufland.ro
  • SC DEKA STRUCTURI SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 2 – dekastructuri@gmail.com
  • SIMBA INVEST SRL – AGENT DE VÂNZARI – 1 – 0756369822
  • INTERBRANDS ORBICO S.R.L. – AGENT COMERCIAL – 1 – maria.tudor@orbico.com
  • ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – INFIRMIER/INFIRMIERA – 2 – 0788364937
  • ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA – 2 – 0788364937
  • SECURED SR SRL – AGENT DE SECURITATE – 1 – 0740673500
  • ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA – INFIRMIER/INFIRMIERA – 2 – filantropia_ortodoxa@yahoo.com
  • LOGIS SAFE SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA – 1 – 0753537947
  • NEMO INVESTIGO SRL – PAZNIC – 1 – 0760265477
  • SC SATURN SA – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 2 – 0258812764
  • SC SATURN SA – FREZOR UNIVERSAL – 4 – 0258812764
  • SC SATURN SA – LACATUS MECANIC – 2 – 0258812764
  • SC SATURN SA – MASINIST POD RULANT – 3 – 0258812764
  • SC SATURN SA – MODELIER LEMN – 2 – 0258812764
  • SC SATURN SA – SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC – 2 – 0258812764
  • SC SATURN SA – TURNATOR FORMATOR – 4 – 0258812764
  • ELIT SRL – AMBALATOR MANUAL – 5 – resurse.umane@elitcugir.ro
  • ELIT SRL – MACELAR – 1 – resurse.umane@elitcugir.ro
  • IMSAT-ALBA SA – ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII – 2 – 0258816103
  • IMSAT-ALBA SA – LACATUS MECANIC – 2 – 0258816103
  • COCO DTD RECYCLING S.R.L. – LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE – 1 – 0748552339
  • SC APULUM SA – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 3 – 0731489087
  • SC APULUM SA – INSTALATOR APA, CANAL – 3 – 0731489087
  • SC APULUM SA – ÎNCARCATOR-DESCARCATOR – 10 – 0731489087
  • SC APULUM SA – LACATUS MECANIC – 3 – 0731489087
  • ELIT SRL – AMBALATOR MANUAL – 3 – resurse.umane@elitcugir.ro
  • ELIT SRL – MANIPULANT MARFURI – 3 – resurse.umane@elitcugir.ro
  • ELIT SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 3 – 0737466103
  • FORCE 1 DIVIZIA DE SECURITATE SRL – AGENT DE SECURITATE – 1 – 0757044900
  • AXA PORCELAINE SRL – AMBALATOR MANUAL – 1 – 0740954088
  • AXA PORCELAINE SRL – DEBAVURATOR-RETUSOR LA PRODUSE DIN CERAMICA FINA – 2 – 0740954088

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • MARC CONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – 0722863613
  • COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ – BRUTAR – 2 – 0728074071
  • SC RUTIER MITROSPEED SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 6 – 0736838375
  • EXCELENT AUTO SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 8 – 0736838375
  • VAN-GAO S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 2 – 0786537979
  • UZINA DE VAGOANE AIUD SA – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 3 – 0258861873
  • CONF RICAMI NADA SRL – BRODER MANUAL – 5 – 0258863552
  • UZINA DE VAGOANE AIUD SA – LACATUS MECANIC – 1 – office@uvaiud.ro

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • I.A.M.U. SA – ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE – 1 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – LACATUS MECANIC – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA – 10 – 0258711907

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • AUTO TOTAL PREST SRL – MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE – 10 – contact@silozurisecond.ro
  • COFFEE CART SRL – COFETAR – 1 – 0743677487
  • CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 4 – 0799729933
  • OPRITA BUSINESS SRL – AJUTOR BUCATAR – 1 – 0747807111
  • DELGAZ GRID S.A. – INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE – 1 – recrutare@eon-romania.ro
  • SFERA BAGS S.R.L. – CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI – 4 – 0258731003
  • SFERA BAGS S.R.L. – CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE – 3 – 0258731003
  • SFERA BAGS S.R.L. – MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA – 3 – 0258731003
  • SFERA BAGS S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 3 – 0258731003
  • KRONOSPAN TRADING S.R.L. – LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE – 10 – l.botezatu@kronospan.ro
  • SERATEC SERVICE SRL – LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE – 3 – 0258801146
  • KRONOSPAN TRADING S.R.L. – OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI – 10 – l.botezatu@kronospan.ro
  • KRONOSPAN TRADING S.R.L. – SUDOR – 6 – l.botezatu@kronospan.ro
  • SERATEC SERVICE SRL – SUDOR – 2 – l.botezatu@kronospan.ro
  • DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL – Conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0756064618
  • AVB LEATHER SRL – CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI – 1 – 0726066601
  • INTERNATIONAL ALEXANDER S.R.L. – MANIPULANT MARFURI – 4 – 0739003834
  • H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – MARCATOR PIESE – 2 – 0753140169
  • AVB LEATHER SRL – MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA – 1 – 0726066601
  • AVB LEATHER SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 1 – 0726066601
  • H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA – 2 – 0753140169
  • H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL – SEF ATELIER REPARATII – 1 – 0753140169
  • DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – 0756064618
  • SANDRA LA POPA ‘ S S.R.L. – VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE – 5 – 0745141651
  • CATALEYA STORE SRL – OPERATOR INTRETINERE CORPORALA – 1 – 0743566066
  • LIBRA GUARD SRL – AGENT DE SECURITATE – 5 – 0758113603

Locuri de muncă / angajări BAIA DE ARIEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • VAJDEA MELANIA PFA – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 07452435546
  • ARIESUL PRODIMEX SRL – CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE – 5 – 0743472510

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ARIESUL SA – ELECTRICIAN AUTO – 1 – 0258771355
  • ARIESUL SA – SEF ATELIER – 1 – 0258771355
  • TOPO MAR CONSULT SRL – AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT – 1 – 0743753697

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • MOLDO INTER SPEDITION SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 5 – 0734418187
  • MOLDO INTER SPEDITION SRL – STRUNGAR UNIVERSAL – 2 – 0734418187
  • LEX PROTECT BUZĂU SRL – AGENT DE SECURITATE – 2 – resurseumane@lexprotect.ro
  • LIBRA GUARD SRL – AGENT DE SECURITATE – 5 – 0758113603

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • LOGISTIC MEDIA POP ART SRL – OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE – 5 – 0769215057

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • IMCOP S.R.L. – AUTOMATIST – 1 – 0744627674
  • IMCOP S.R.L. – ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII – 1 – 0744627674
  • IMCOP S.R.L. – MANIPULANT MARFURI – 2 – 0744627674
  • IMCOP S.R.L. – STIVUITORIST – 1 – 0744627674
  • SOCAR PETROLEUM S.A. – LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE – 1 – madalina.necea@socarpetroleum.ro

Locuri de muncă / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • BISTRA – AVETRANS SPEDITION S.R.L. – AGENT CURIER – 1 – 0746588398
  • BISTRA – APUSENI PRODUCTION SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 5 – 0741078145
  • BISTRA – S.C. DAVID PRODUCTION S.R.L. – TÂMPLAR UNIVERSAL – 1 – davidprodcom@yahoo.com
  • CIUGUDU DE JOS – MIRUNA ILEA SRL – ÎNGRIJITOR ANIMALE – 2 – 0747299360
  • DRÂMBAR – PEMA ELECTROTEHNIC SRL – CONFECTIONER CABLAJE AUTO – 3 – 0745999335
  • DRÂMBAR – PEMA ELECTROTEHNIC SRL – TEHNICIAN MASINI SI UTILAJE – 1 – 0745999335
  • GALDA DE JOS – ASSEN PROD SRL – MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) – 1 – 0753660360
  • GALDA DE JOS – HYPERION GUARD SRL – AGENT DE SECURITATE – 1 – 0726689692
  • GÂRDA DE SUS – CARMEN IVAN S.R.L. – ÎNCARCATOR-DESCARCATOR – 2 – 0741702615
  • HOREA – BRUTĂRIA MATEI HOREA S.R.L. – FUNCTIONAR ECONOMIC – 1 – 0769723344
  • HOREA – MATEŞ MARIN EMIL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ – MENAJERA – 1 – 0767805565
  • HOREA – BRUTĂRIA MATEI HOREA S.R.L. – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – 0769723344
  • JIDVEI – CETATEA DE BALTA SRL – ELECTRICIAN AUTO – 2 – 0748500686
  • JIDVEI – CETATEA DE BALTA SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA – 30 – 0748500686
  • JIDVEI – CETATEA DE BALTA SRL – STRUNGAR UNIVERSAL – 2 – 0748500686
  • JIDVEI – CETATEA DE BALTA SRL – TRACTORIST – 6 – 0748500686
  • OARDA – ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA – PEDAGOG SOCIAL – 2 – filantropia_ortodoxa@yahoo.com
  • PETREŞTI – CONSTRUCTUS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – 0742045442
  • PETREŞTI – SC CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 5 – 0729399259
  • SĂLCIUA – SC CRISTI CRIS SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0740019310
  • SUB PIATRĂ – S.C. ARMEANU S.R.L. – ÎNGRIJITOR CLADIRI – 4 – 0768332545

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