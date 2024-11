Ludovic Orban se retrage din cursa prezidențială. Ce candidat va susține la alegeri

Ludovic Orban a anunțat, luni seara, că se retrage din cursa prezidențială. Acesta își anunțase candidatura din septembrie, din partea alianţei politice formată din PMP şi Forţa Dreptei.

Acum, Orban spune că o va susține pe Elena Lasconi, potrivit g4media.ro.

„Astăzi, împreună cu colegii mei din Alianța Forțelor de Dreapta, am luat o decizie pe care o consider necesară și indispensabilă pentru sănătatea democrației din România. Astăzi, împreună cu colegii mei, am luat decizia să continuăm campania electorală pentru alegerile prezidențiale, dar această campanie să fie pentru susținerea candidatului Elena Lasconi”, a spus Orban, potrivit Mediafax.

Ludovic Orban a fost premier al României în perioada 4 noiembrie 2019 – 7 decembrie. A fost, de asemenea, președinte al PNL până în septembrie 2021.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Messenger

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News