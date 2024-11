Mii de înșelăciuni prin metoda ”investiții în acțiuni”, de la începutul anului. Avertisment al Poliției Române

Mii de înșelăciuni prin metoda ”investiții în acțiuni”: Poliția Română a primit, de la începutul anului și până în septembrie, aproximativ 3.100 de sesizări privind fraude cu „investiții”, din care peste 80% vizau fraude cu acțiuni, a declarat comisar-șef de poliție Sorin Stănică, specialist în prevenirea criminalității în cadrul IGPR.

„În primul rând, vizavi de număr, ce voiam să vă spun este faptul că, de principiu, statistica noastră, a Poliției Române, este pe tipuri de infracțiuni și nu sunt defalcate.

Ce am făcut noi în schimb, și vă pot spune vizavi de fraudele cu investiții, pentru că am făcut o analiză a dosarelor din acest an, până în septembrie au fost undeva, dacă nu greșesc, în jur de 3.100 de fapte, doar fraude cu investiții sesizate Poliției Române, din care marea majoritate, peste 80%, vizau partea asta de investiții în acțiuni”, a afirmat Sorin Stănică, citat de Agerpres.

La rândul său, Gabriela Folcuț, director executiv al Asociației Române a Băncilor (ARB), a afirmat că organizația se află în discuții cu Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică și cu Poliția Română pentru a găsi o modalitate prin care numere de telefon să nu mai poată fi „impersonate”.

„Sper ca discuțiile acestea cu ANCOM să avanseze într-un sens pozitiv, pentru a proteja cetățenii. Suntem conștienți că trebuie să întărim toate măsurile de securitate, atât la nivel tehnic, cât și comunicațional.

Ce spune Gabriela Folcuț

Comunicațional suntem astăzi în fața dumneavoastră, dar din punct de vedere tehnic suntem foarte eficienți pe serviciul afișare nume beneficiar. 20 de bănci deja sunt parte din acest serviciu, prin care noi atunci când vrem să facem o plată și introducem IBAN-ul, vedem cui se transferă, fie că e persoană fizică și apare prenumele și inițiala numelui, fie că e persoană juridică și apare o parte din denumirea companiei respective.

Totodată, suntem în discuții cu Transfond și Banca Națională să creăm o schemă antifraudă de care să beneficieze toate persoanele fizice și juridice și sper eu într-o finalitate cu succes cât mai repede cu ANCOM. Și da, încercăm să eficientizăm și zona în care clientul să sune imediat banca în momentul în care sesizează că a fost fraudat, ca banca, în măsura în care poate, să oprească, să facă un freeze pe sumă. Bineînțeles, mă refer la banca b, nu la banca a din care au plecat banii respectivi.

Și ne-am propus să avem o colaborare mult mai eficientă și cu Poliția Română, în sensul în care ei să sune imediat ce au primit o plângere de la un client, ca banca să vadă dacă poate să oprească suma în situația în care n-a fost transferată prin instant payment, pentru că dacă e transferată prin instant payment înseamnă că în mai puțin de 10 secunde banii au plecat”, a spus Gabriela Folcuț.

