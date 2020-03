Noi criterii de testare pentru coronavirus anunțate de INSP. Ce înseamnă caz suspect și contact apropiat

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) a actualizat algoritmul de testare pentru COVID-19, dar și definițiile pentru caz suspect și contact apropiat. Vor fi testați toți pacienții internați în spitale și au simptome de infecții respiratorii acute, dar și personalul medical care intră în contact cu cazuri confirmate cu coronavirus.



Recomandările au la bază documentul elaborat de Comisia Europeană, pe baza sfatului științific oferit de Centrul European de Control al Bolilor (ECDC), arată INSP.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul cnscbt.ro, în acest moment România se află în stadiu pre-epidemic; s-au înregistrat cazuri de import și cazuri de transmitere locală restrânsă, nefiind dovezi de transmitere intra-comunitară susținută.

În aceste conditii strategia trebuie sa fie axată pe detectarea rapidă a cazurilor de COVID-19, în vederea limitării transmiterii, și pe obținerea de dovezi de transmitere comunitară nedetectată.

Vor avea prioritate la testare persoanele simptomatice cu istoric de călătorie internațională, apoi contacți apropiati simptomatici ai cazurilor confirmate, urmați de personalul medico-sanitar (inclusiv asimptomatic) contact apropiat cu caz confirmat, de cazuri SARI (infecții respiratorii acute), negativi la test de gripă din toate categoriile de vârstă și din toate spitalele și persoane instituționalizate simptomatice.

Testarea se va face doar la recomandarea medicului, atât din sistemul public, cât și cel privat.

Definitiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) – actualizate luni, 23 martie

Caz suspect

Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc al cel putin unuia din următoarele: tuse, febră, scurtarea respiratiei (creșterea frecvenței respiratorii) SI fara o alta etiologie care sa explice pe deplin tabloul clinic SI cu istoric de calatorie sau sedere intr-o tara/regiune cu transmitere comunitara, in perioada de 14 zile anterioare datei debutului

SAU

Pacient cu infectie respiratorie acuta SI care s-a aflat in contact apropiat cu un caz confirmat cu COVID-19 case in perioada de 14 zile anterioare datei debutului

SAU

Pacient cu infectie respiratorie acuta severa (SARI) (febra sau istoric de febra SI tuse SI scurtarea respiratiei (creșterea frecvenței respiratorii) SI care necesita spitalizare peste noapte)) SI fara alta etiologie care sa explice pe deplin tabloul clinic

Contactul apropiat:

– persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient cu COVID-19; – Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex.strangere de mana neurmata de igiena mainilor); – Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretii infectioase ale unui caz de COVID-19 (ex.in timpul tusei, atingerea unor batiste cu mana neprotejata de manusa);

– persoana care a avut contact fata in fata cu un caz de COVID-19 la o distanta mai mica de 2 m si pe o durata de peste 15 minute; – Persoana care s-a aflat in aceeasi incapere (ex.sala de clasa, sala de sedinte, sala de asteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute si la o distanta mai mica de 2 m;

– persoana din randul personalului medico-sanitar sau alta persoana care acorda ingrjire directa unui pacient cu COVID-19 sau o persoana din randul personalului de laborator care manipuleaza probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fara portul corect al echipamentului de protectie;

– persoana care a avut contact in avion cu un caz de COVID-19 si care a stat pe unul din cele 2 randuri in orice directie fata de caz, persoane care au calatorit impreuna cu cazul sau care i-au acordat ingrijire in avion, membri ai echipajului care au servit in zona in care s-a aflat cazul. Daca severitatea simptomelor sau deplasarea cazului in avion indica o expunere mai extinsa, for fi considerati contacti apropiati toti pasagerii din zona respectiva din avion sau chiar toti pasagerii din avion.

Link-ul (legatura) epidemiologic(a) ar fi putut avea loc in perioada de 14 zile anterioare datei debutului cazului index.

Caz confirmat

O persoana cu confirmare in laborator a infectiei cu SARS-CoV-2, indiferent de semnele si simptomele clinice

