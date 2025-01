O elevă a Colegiului Militar din Alba Iulia a obținut Premiul I la concursul național „Eroul meu de ieri și de azi”

Eleva caporal Maria Hanganu din clasa a XI-a a Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, a obținut Premiul I la cea de-a XVIII-a ediție a Concursului „Eroul meu de ieri și de azi”, organizat de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor.

Lucrarea scrisă de Maria, sub coordonarea profesorului de istorie Anca Dan, este intitulată „Un erou printre filele necunoscute ale istoriei” și prezintă experiențele de viață ale străbunicului Mariei, din Primul și din cel de-Al Doilea Război Mondial.

„Totul a început când mama mi-a povestit pentru prima dată despre întâmplările stră-străbunicului meu din război. Povestea sa mi s-a părut fascinantă, însă nu m-am gândit niciodată că voi avea posibilitatea de a o transpune într-o poveste, pe hârtie, pe care să o citească și alți oameni. Tot ceea ce am scris despre el provine din propriile sale mărturii de război, pe care bunicul meu a avut ocazia să le asculte în copilărie și mi le-a povestit și mie.

Adevărate experiențe de viață ale unui erou român, care a îndurat suferințele atât în Primul, cât și în Al Doilea Război Mondial cu curaj, credință și o nestinsă dragoste față de neam și de țară.

Când am început să scriu, am simțit că o parte din trecutul familiei mele, dar și al poporului nostru, reușește să învie între noi. Am simțit că în felul acesta reușesc să păstrez vie amintirea unor eroi, care altfel, cu timpul, ar fi rămas doar niște nume fără nicio poveste”, a mărturisit Maria, citată de reprezentații Colegiului Național Militar.

