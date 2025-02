O nouă ediție a titlurilor de stat Tezaur a început luni, 10 februarie. Dobânzi neimpozabile de până la 7,95%

Românii pot investi, începând de luni, în titlurile de stat Tezaur, cu maturități de 1, 3 și 5 ani, cu dobânzi anuale de 6,95%, 7,65% și, respectiv, 7,95%, a transmis într-un comunicat Ministerul Finanțelor.

Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt în forma dematerializată, precizează sursa citată.

„Prima ediție Tezaur din 2025, desfășurată în perioada 13 ianuarie – 7 februarie, a marcat un record istoric, cu 5 miliarde de lei investite de către români, ceea ce confirmă interesul crescut și încrederea în economisirea prin intermediul titlurilor de stat, ca alternativă sigură și avantajoasă”, se menționează în comunicat.

Titlurile de stat pot fi cumpărate în intervalul 10 februarie – 6 martie 2025 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului.

Unde și cum pot fi cumpărate titlurile de stat

Între 10 februarie 2025 – 6 martie 2025 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat Tezaur, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;

Între 10 februarie 2025 – 7 martie 2025 de la sediul unităților Trezoreriei Statului;

Între 10 februarie 2025 – 6 martie 2025 în mediul urban și 10 februarie 2025 – 5 martie 2025 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Ghid pentru cei care vor să economisească prin intermediul Tezaur.

Avantajele investiției în Programul Tezaur

Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Tezaur și Fidelis, alternative pentru economisire și investiții

Potrivit reprezentanților Ministerului Finanțelor, între 7 și 14 februarie, este în derulare și prima ediție a Programului Fidelis din 2025, desfășurată de Ministerul Finanțelor în parteneriat cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu”, Rock FM, cu dobânzi atractive și beneficii suplimentare pentru donatorii de sânge.

În plus, Fidelis are, începând din acest an, emisiuni lunare și noi parteneri.

„Indiferent de alegere – Tezaur sau Fidelis – investițiile în titlurile de stat oferă garanția unor dobânzi competitive, venituri neimpozabile și o metodă sigură de valorificare a economiilor”, se mai precizează în comunicat.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News