Obsesia bolnavă a unui șofer de TIR din Alba: filme explicite cu minori. A ajuns din privitor, violatorul fiicei vitrege

Obsesia pentru pornografie infantilă, a unui șofer de TIR din Alba este detaliată de magistrații Tribunalului Alba, într-o motivare de instanță. Bărbatul a accesat sute de link-uri cu caracter pornografic, și mai mult și-a obligat și soția să se uite alături de el.

Este vorba despre Irimie Duma, un bărbat din Ocna Mureș, obsedat de pornografie cu minori și care și-a violat fiica vitregă, minoră și ea.

Irimie este momentan arestat preventiv, la Penitenciarul Aiud. Acesta este cercetat în două cazuri.

Este cercetat după ce și-a violat și agresat sexual fiica vitregă, dosar aflat în atenția procurorilor din Aiud, dar și în alt dosar, cel prezentat mai jos, în articol.

După ce a fost arestat preventiv, în urma percheziției informatice, bărbatul a ajuns și în atenția DIICOT Alba Iulia.

Anchetatorii au găsit în telefonul său sute de accesări a unor site-uri cu caracter pornografic, în care apăreau și minori.

În data de 8 aprilie 2024, dosarul pentru pornografie infantilă a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară. Acesta va fi judecat în paralel la Tribunalul Alba.

Pentru viol dosarul va fi la judecătoria Aiud. Vezi pe link-ul de mai jos acuzațiile procurorilor din Aiud.

Cum a descoperit soția că este obsedat de pornografie

Din poziția de martor, soția sa, acum în plin proces de divorț, a făcut o serie de declarații în fața anchetatorilor.

Femeia a declarat că bărbatul ”era fascinat de site-urile cu copii mici, că viziona site-uri cu copii minori, că i-a propus să vizioneze împreună filme cu caracter pornografic sens în care i-a spus despre un site denumit ”xhamster”, că a vizionat împreună cu acesta filme porno de 2,3 ori pe an, că acesta era obsedat de telefonul său și nu îi permitea să-l atingă, că odată chiar a bătut-o pentru că ar fi verificat ora pe telefonul acestuia”, a declart femeia.

Ce au găsit anchetatorii în telefonul bărbatului: Peste 800 de imagini cu minori

La percheziția telefonică, criminaliștii au descoperit sute de linkuri accesate de bărbat care mergeau spre site-uri de pornografie. Însă, șocant este faptul că avea și peste 800 de imagini pornografice cu minori.

”a accesat pe mai multe site-uri, pe care sunt încărcate materiale pornografice cu minori, astfel de materiale pornografice în care apar atât persoane de sex masculin cât și persoane de sex feminin, minore, neidentificate.

– în secțiunea cache a telefonului, au fost identificate un număr de 820 (opt sute douăzeci) de imagini ce reprezintă materiale pornografice cu minori;

– în secțiunea Web History, au fost identificate un număr de 514 link-uri ce conțin în denumirea titlului ori a URL-ului cuvinte-cheie specifice materialelor pornografice cu minori, precum: (…);

– în secțiunea Web History, au fost identificate 396 de link-uri ale unor site-uri pe care sunt încărcate materiale pornografice cu minori”, au notat magistrații.

Mărturii ale bărbatului făcute publice în motivarea instanței

O discuție dintre Iremie și anchetatorii DIICOT este făcută publică în motivarea instanței, de la Tribunalul Alba.

Acesta spune că a accesa site-urile respective când era singur în camion.

”Discreție și intimitate maximă, moment în care am ajuns la aceste site-uri cu minori”, a declarat el.

”Întrebare: Ai accesat site-uri cu caracter pornografic cu minori?

Răspuns: Da, recunosc, ce se vede acolo am accesat. În momentul în care am văzut primele imagini, din curiozitate m-am uitat. N-am vrut să fac nimic cu ele, nu le-am trimis nimănui.

Întrebare: Când ai început să accesezi astfel de site-uri?

Răspuns: Anul acesta, dar nu mai știu sigur când.

Înainte să mă aresteze cu câteva luni.

Site-urile le-am găsit întâmplător, din unul în altul, din curiozitate.

Întrebare: Recunoști săvârșirea faptelor de care ești acuzat, accesare și deținere?

Răspuns: Recunosc că le-am accesat, dar eu nu le-am descărcat cu intenție.

Din ce am văzut, site-urile acelea sunt foarte periculoase și nu te lasă să ieși de acolo. Precizez că faptul că am accesat aceste site-uri nu are legătură cu faptele pentru care sunt judecat la Judecătoria Aiud, fapte în care persoana vătămată este fiica soției”, au notat magistrații.

Momentan pentru dosarul de pornografie infantilă nu a fost fixat un prim termen de judecată, la Tribunalul Alba Dosarul de viol de la Judecătoria Aiud este trecut la secret, din cauza faptului că victima este minoră.

