Alba Iulia Music and Film Festival 2025. Programul evenimentelor de duminică, 27 iulie, revizuit

Alba Iulia Music and Film Festival 2025 continuă duminică cu concert Mirabela Dauer și alte preoiecții de filme în aer liber. Locațiile evenimentului sunt Casa de Cultură a Studenților și la Palatul Principilor.

Mesajul organizatorilor: ”În urma condițiilor meteorologice nefavorabile din ziua precedentă, organizatorii Alba Iulia Music & Film Festival au reorganizat programul celei de-a treia zile, oferind publicului șansa de a viziona toate proiecțiile programate inițial, într-un maraton dedicat filmului și muzicii.

Toate evenimentele din 27 iulie se desfășoară în spații interioare, începând cu ora 14:00, la Casa de Cultură a Studenților și la Palatul Principilor (Sala Dietei). Astfel, participanții se pot bucura în continuare de experiența festivalului, indiferent de vreme”.

Invitații speciali, Rareș Andrici și Lucian Ifrim, protagoniști ai filmului românesc „Jaful secolului”, și Alice Cora Mihalache din „Anul Nou care n-a fost” vor fi prezenți la proiecții și vor sta de vorbă cu publicul.

Alba Iulia Music and Film Festival 2025, Program duminică, 27 iulie

Ora 14.00 Film ”Sub acoperire”/ Undercover (La infiltrada) r. Arantxa Echevarria | 1h 58’ | Thriller – la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

Sinopsis:

După ce s-a prefăcut ani de zile că este simpatizantă ETA, o tânără polițistă se bucură că momeala a funcționat: organizația teroristă o contactează. I se cere să-și pună la dispoziție apartamentul pentru doi membri ETA care pregătesc mai multe atacuri.

Astfel începe cea mai dificilă misiune din viața ei: să-și țină la curent superiorii sub nasul unor teroriști în stare s-o ucidă la primul pas greșit.

Ora 15.00 Film ”My Way” – r. Lisa Azuelos, Thierry Teston | 1h 18’ | Documentar biografic – la Palatul Principilor – Sala Dietei

Sinopsis:

My Way este mai mult decât un cântec: este o capodoperă care a depășit granițele epocilor și generațiilor. Un imn care a devenit parte din noi și din istoria muzicii. My Way este unul dintre cele mai reinterpretate cântece din lume, de la Sid Vicious la Tom Jones, de la Nina Simone la Pavarotti.

Totuși, puțini știu că a fost conceput în Franța, lângă piscina hotelului privat al lui Claude François, în vara anului 1967, și că o succesiune de întâlniri întâmplătoare și nopți nedormite l-au purtat peste Atlantic până la omul care avea să-l transforme într-o legendă.

Ca un film biografic, acest documentar spune povestea nașterii unui mit și a modului în care un cântec a intrat în panteonul culturii pop.

Ora 16.00 Film Vara mea târzie / My Late Summer, r. Danis Tanovic | 1h 38’ | Dramă – la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

Sinopsis:

Maja ajunge pe o insulă îndepărtată pentru a rezolva chestiuni legate de o moştenire. Această misiune va cauza un vârtej de emoţii nefamiliare, dar şi situaţii imprevizibile, căci tânăra se va vedea nevoită să-şi pună la îndoială trecutul şi să-şi reevalueze identitatea.

Ora 16.30 – Film Tata, r. Lina Vdovii, Radu Ciorniciuc | 1h 22’ | Documentar – la Palatul Principilor, Sala Dietei

Sinopsis:

O jurnalistă din Moldova înstrăinată de tatăl emigrat în Italia de ani buni află că acesta a devenit victimă a unor abuzuri la locul de muncă.

Odată cu decizia de a-l ajuta să-și expună angajatorul, rănile trecutului se redeschid, provocând o călătorie paralelă într-o relație marcată de violență.

Ora 17.00 Music and Film Quiz – la Framm`s

Ora 17.45 – Film Becoming Madonna, r. Michael Ogden | 1h 31’ | Documentar biographic – la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia

Sinopsis:

Ascensiunea Madonnei către celebritate între 1978 și 1992, explorând viața ei personală, controversele și provocările cu care s-a confruntat în acea perioadă.

Ora 18.00 Film ”Jaful secolului” r. Teodora Ana Mihai | 2h 06’ | Thriller – la Palatul Principilor, Sala Dietei

Sinopsis:

Ginel și Natalia pleacă la muncă în Țările de Jos. Acolo se reîntâlnesc cu consătenii lor Iță și Adrian, băieți de băieți care trăiesc din ce câștigă iubitele lor și din mici șmenuri. Când Natalia e agresată într-un club exclusivist, Iță are o idee…

Ora 19.30 Concert Mirabela Dauer – la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia

Ora 20.30 Film ”Comatogen” r. Igor Cobileanski | 1h 45’ | Dramă – la Palatul Principilor, Sala Dietei

Sinopsis:

Încercând să obțină bani pentru a acoperi o datorie a fiului său, aflat în pericol de a ajunge la închisoare, Alina, o asistentă medicală, se confruntă cu o neașteptată problemă de etică. Premieră mondială la TIFF!

Ora 20.45 Film ”Anul Nou care n-a fost”- r. Bogdan Mureșanu | 2h 18’ | Dramă – Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia

Sinopsis:

20 decembrie 1989. România este în fierbere, deși puțini știu că urmează revoluția ce a schimbat întreaga societate. Șase vieți aparent neconectate se intersectează de-a lungul unei zile fatidice…

La Palatul Principilor, Cramele Palatului

Ora 11.00 Atelier pentru copii – Baloane uriașe de săpun (trupa Magic Puppet)

Ora 15.00 Atelier Animație Stop-Motion

Ora 17.00 Film pentru copii – Arhitecții Naturii

