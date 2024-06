(P.E.): În 9 iunie alegeți, cu bună credință și încredere, echipa PSD!

În această campanie electorală europarlamentarul PSD Victor Negrescu, împreună cu echipa PSD, a fost prezent în fiecare localitate a județului, a vorbit cu oamenii despre problemele și așteptările lor, fiind impresionat de susținerea și dorința de schimbare cetățenilor.

Cu decență și seriozitate, echipa PSD a prezentat proiectele pentru oameni, pentru că Partidul Social-Democrat pune întotdeauna oamenii pe primul loc și are profesioniști care pot să aducă schimbarea în bine în fiecare localitate a județului.

PSD Alba vă propune candidați bine pregătiți, oameni care au demonstrat că sunt buni gospodari și implicați în comunitate, iar Planul pentru Alba este un proiect realist pentru dezvoltarea județului, prin care se vor atrage peste 1,5 miliarde de euro fonduri europene.

Implicat în fiecare comunitate a județului nostru, Victor Negrescu este europarlamentarul care a adus cei mai mulți bani europeni în România, negociatorul șef în Parlamentul European privind bugetul Uniunii Europene. Planul pentru Alba, gândit de echipa PSD, va ajuta fiecare localitate din județ, va ajuta oamenii să trăiască mai bine.

Noul PSD are un proiect concret și bine gândit pentru dezvoltarea județului pentru următorii 10 ani, în timp ce PNL Alba este un partid învechit, care nu mai are timp pentru oameni. PSD vine cu măsuri concrete, PNL amăgește comunitatea de la un an la altul.

”Am încredere că cetățenii din Alba vor oferi încrederea lor colegilor mei, vor vota pentru schimbarea serioasă, împotriva baronilor locali liberali și vor alege oamenii cu bună credință susținuți de puternica echipă a Partidului Social-Democrat. Vă mulțumim pentru tot! Împreună suntem mai puternici în fața lor, iar duminică puterea se poate exprima printr-un vot serios pentru schimbare”, a declarat Victor Negrescu, europarlamentar PSD.

PSD propune oameni integri, profesioniști, care au ca prioritate dezvoltarea locală, cu bună credință și respect pentru fiecare comunitate.

Candidații PSD la nivel local fac echipă cu Victor Negrescu și împreună sunt mai puternici și hotărâți să facă ceea ce trebuie pentru oameni. Votați cu înțelepciune, votați schimbarea!

