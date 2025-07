Calendarul de aplicare a noilor măsuri fiscale anunțate de Guvernul Bolojan. Cele mai multe modificări intră în vigoare în august

Calendarul de aplicare a noilor măsuri fiscale: Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri măsurile fiscale pe care le va lua Guvernul pentru a reduce deficitul de 9,3% din PIB. Acestea măsuri vor intra în vigoare etapizat, conform unui grafic pe care l-a anunțat.

”România a avut anul trecut cel mai mare deficit din țările UE și al doilea cel mai mare deficit din istorie. În 2010 guvernul a fost nevoit să mărească TVA și să taie salariile din sectorul public cu 25%.

Sunt într-o situație nu foarte diferită, dar suntem în ceasul al 10-lea, al 11-lea și nu trebuie să ajungem cu spatele la zid.

Din 100 de lei cât a încasat din taxe, România a cheltuit 132 de lei, 32 de lei în plus pe care evident i-am împrumutat.

Dacă o familie cheltuiește cu 30% mai mult decât cât câștigă, cât ar putea rezista? Nu mai putem continua în felul acesta.

Dacă am mai lungi foarte mult aceste măsuri, ar fi câteva consecințe: intrarea în incapacitate de plată, creditorii noștri, cei care ne împrumută, nu ne-ar ai împrumuta și nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile” a spus Bolojan.

Calendarul de aplicare a noilor măsuri fiscale – De la 1 august:

Creșterea cotei standard de TVA, de la 19% la 21%;

Creșterea cotei reduse de TVA, de la 5% și 9%, la 11%. În această categorie se regăsesc alimentele, medicamentele, apa, cărțile, lemnele de foc, energia termică, dar și Horeca (hoteluri și restaurante). Horeca va fi reanalizată la finalul lunii octombrie, pentru o eventuală trecere la cota de 21%.

Creșterea accizelor – carburanți, alcool, tutun. La carburanți, o schemă de restituire parțială pentru companii care asigură transport, pentru atenuarea șocului.

Aplicarea contribuției de asigurări de sănătate (CASS) pentru pensiile de peste 3.000 de lei, dar numai pentru ceea ce depășește această sumă. Bolojan a explicat că sunt acum șase milioane de contribuitori și 16 milioane de beneficiari.

O taxă suplimentară pe profiturile băncilor.

O suprataxă pe toate câștigurile din jocurile de noroc, ce ar aduce un plus de 30%, de la această categorie de venituri.

Până la sfârșitul lunii iulie, vor fi completate legislațiile legate de pensiile speciale (jalon din PNRR), reforma instituțiilor autofinanțate prin reducerea cheltuielilor și reorganizări – ASF; ANCOM, ANRE.

Sporurile în cascadă vor fi reanalizate. Bolojan spune că sunt ministere cu sporuri de 50%, care și-au dublat salariile.

Actualizarea redevențelor și valorificarea activelor statului, în următoarele două săptămâni.

Calendarul de aplicare a noilor măsuri fiscale – De la 1 ianuarie 2026:

Impozitul pe dividende va crește de la 10% la 16%;

Pensiile și salariile din sectorul public vor rămâne plafonate, după ce în 2024 au crescut cu 20%, salariile, și cu peste 30% pensiile.

Impozitarea proprietăților, pe baza valorii de piață;

Înghețarea salariilor publice și a prestațiilor sociale;

Reorganizarea ministerelor, a instituțiilor din subordine și a structurilor lor descentralizate;

În etapa a doua, până la sfârşitul lunii iulie, a explicat Ilie Bolojan, Guvernul va veni „cu completări care țin de pensiile speciale, care este jalon din PNRR, de reforma instituțiilor autofinanțate, prin reducerea cheltuielilor și reorganizări”, menționând ASF, ANCOM, ANRF și Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe (CEISD), transmite Hotnews.ro.

În noul an școlar (din toamnă) se vor aplica:

Creșterea normei didactice cu două ore, în învățământul preuniversitar și universitar. Din cele 40 de ore săptămânale pe care un cadru trebuie să le petreacă la școală, în loc de 16 ore va preda 18, în loc de 18 va preda 20 de ore. Salariile rămân la fel.

Numărul de ore la plata cu ora va fi mult mai redus, foarte probabil la jumătate. Per ansamblu, statul va face economii direcționate tot către educație.

Reforma burselor. Rămân bursele de merit acordate într-un număr limitat, iar cele sociale vor fi alocate pe criterii ce țin de sprijinirea copiilor din familii defavorizate.

