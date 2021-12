Pârtiile de schi de la Transalpina-Voineasa se deschid săptămâna viitoare. Drumul de la Oașa la Obârșia Lotrului rămâne deschis

Programul Rabla pentru automobile aferent anului 2022 va începe la 1 februarie, a anunțat joi ministrul Mediului, Tanczos Barna.

Ministrul spune că programul este văzut ca o măsură menită să reducă numărul de mașini vechi din România, lucru solicitat de Uniunea Europeană.

„Măsura luată de Ministerul mediului și care a fost întărită în 2021 a fost susținerea celor ce vor o mașină nouă. Am triplat bugetul la mașini electrice și am crescut cu peste 50% bugetul la Rabla clasic. A cest lucru înseamnă scoaterea a peste 80.000 de mașini mai vechi de 8 ani din circulație.

Rabla Clasic și Rabla Plus: Tichete multiple și obligativitate pentru mașini electrice

Lucrăm la eficientizarea programului Rabla Clasic și Rabla Plus, vorbim cu producătorii și importatorii de mașini să găsim o soluție mai eficientă pentru 2022, analizăm varianta tichetelor multiple, analizăm varianta obligativității pentru mașinile electrice de a scoate din circulație o mașină veche, analizăm impactul programului asupra mașinilor mai vechi de 15 ani sau mai vechi de 8 ani, este o analiză care se va finaliza în luna ianuarie”, a spus ministrul la Antena3.

Ministrul spune, în context, că există programe pentru stații de încărcare a mașinilor electrice, 2.500 de stații finanțate pentru primării și 13.000 de stații prin PNRR.

Tanczos Barna a precizat că în coaliție vor fi discutate și măsurile de descurajare a achiziției de mașini vechi, respectiv posibilitatea apariției unei noi taxe. „Este o decizie politică, nu o pot lua eu în calitate de ministru.

Se va analiza în coaliție, avem Guvern, avem o majoritate, se va discuta cu sigurnață acest aspect”.

Programele Rabla Clasic și Raablaa Plus au început în acest an în luna aprile, cu bugete de 640 de milioane d elei, respectiv 600 de milioane de lei. Programele s-au încheiat în luna septembrie.

Mașinile vechi vor fi taxate: ori prin majorarea unei taxe existente ori printr-o taxă nouă

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirmă că în pofida „efortul uriaş” din punct de vedere financiar făcut de statul român prin implementarea programelor Rabla Clasic şi Rabla Plus, în România numărul maşinilor vechi nou înmatriculate este mai mare decât cel al autoturismelor noi.

El aminteşte că, la negocierea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Comisia Europeană a impus României să scoată din circulaţie, până în 2026, un sfert de milion de autovehicule vechi şi poluante, în acest context ministrul avansând ca soluţie majorarea unor taxe existente deja sau o taxă nouă

România trebuie să scoată din circulaţie, până în 2026, un sfert de milion de autovehicule vechi şi poluante

”În continuare sunt mai multe maşini second hand înmatriculate în România decât maşini noi, în ciuda efortului uriaş făcut anul acesta de minister şi de Administraţia Fondului pentru Mediu.

Noi am pornit anul acesta cu 440 de milioane de lei buget pentru Rabla Clasic, faţă de 400, am avut o majorare de 10%. De atunci suntem deja la peste 600 de milioane de lei, adică peste 50% în plus faţă de anul trecut la Rabla Clasic şi am triplat la maşinile electrice bugetul.

Bugetele s-au consumat, suspendăm Rabla în decembrie şi reluăm programul în februarie 2022. Deci degeaba investim noi foarte mult şi venim din partea statului cu acest sprijin către cei care cumpără maşini noi, dacă pe partea cealaltă înmatriculările se fac la liber.

Ministrul Mediului: Descurajarea se face ori prin majorare de taxe, ori prin taxă nouă.

De aceea propun şi colegilor mei din coaliţie să avem în balanţă cele două măsuri: de stimul pentru maşinile noi şi de descurajare. Descurajarea se face ori prin majorare de taxe, ori prin taxă nouă.

Guvernul a spus că nu vom introduce taxe noi, rămâne varianta ca anumite taxe existente, în cazul maşinilor vechi şi foarte poluatoare, să fie majorate.

Noi va trebui să avem un parteneriat cu autorităţile publice locale, că acolo se plătesc taxele pe autoturisme şi să găsim o modalitate de a descuraja înmatricularea maşinilor mai vechi”, a afirmat ministrul Mediului, miercuri seară, la B1 Tv.

