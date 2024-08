Perseide 2024: Perseidele, cea mai frumoasă ploaie de stele căzătoare. În acest weekend vor putea fi văzute cu ochiul liber

Perseide 2024: Perseidele, cea mai frumoasă ploaie de stele căzătoare a anului. Când pot fi văzute cel mai bine celebrele stele căzătoare. Evenimentul va avea loc în acest weekend.

Faza maximă a curentului de meteori va fi atinsă duminică și luni noaptea.

”Maximul curentului de meteori Perseide se va produce pe 12 august, când în România va fi zi.

Puteți observa, doar din afara orașelor și doar cu ochiul liber, în nopțile de 11 spre 12 și 12 spre 13 august, partea ascendentă și partea descendentă a curentului.

În acele nopți se pot vedea 20-30 de stele căzătoare pe oră”, au declarat reprezentații Observatorului Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu”.

Ce sunt și cum se formează Perseidele

Denumite după constelaţia Perseu (în latină Perseus) – o constelaţie din emisfera nordică, traversată de Calea Lactee – Perseidele reprezintă unul dintre cele mai numeroase și mai strălucitoare ploi de meteori care se activează în fiecare an, potrivit timeanddate.com. Curentul de meteori al Perseidelor este cel mai cunoscut dintre toţi curenţii majori de peste an, pentru că apare în perioada concediilor și a vacanțelor, perioada din an când oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber, noaptea.

Perseidele sunt alcătuite din particule de praf cu diametrul de un milimetru, care „aprind” cerul când intră în atmosfera Pământului și lasă o dâră luminoasă.

Provin de la o cometă compusă din gheață, stâncă și praf, care orbitează în jurul Soarelui, numită Swift-Tuttle. Specialiștii de la NASA apreciază că, în mod normal, cad între 50 și 100 de stele pe oră, iar fenomenul poate fi observat chiar cu ochiul liber.

Perseidele, cea mai frumoasă ploaie de stele căzătoare a anului, revin în august

Este unul dintre cei mai dinamici curenţi meteori, datorită trecerii, în 1992, a cometei-părinte, Swift-Tuttle, la periheliu – punctul cel mai apropiat de Soare – ocazie cu care s-a produs o intensificare a activităţii. Frecvenţa meteorilor a fost de 400 pe oră în 1991 şi 1992, apoi a scăzut la circa 100 pe oră în 1999.

Pământul întâlnește în fiecare an, în perioada iulie-august, centrul orbitei acestei comete, care are o lungime de 26 de kilometri. Cometa Swift-Tuttle va reveni în apropierea planetei noastre în 2126.

Curentul de meteori al Perseidelor a prezentat de-a lungul timpului o activitate regulată (fiind observat de cel puţin 2.000 de ani). Perioada sa de activitate îndelungată oferă condiţii ideale de observare pentru cei din emisfera nordică.

Când au loc și care este

În fiecare an, activitatea Perseidelor începe în data de 17 iulie şi se va încheia la 24 august. Anul acesta, Luna nu va deranja observațiile.

Potrivit specialiștilor de la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, cea mai bună perioadă de observare este după miezul nopții, până dimineața.

Orice meteor a cărui traiectorie inversă ajunge în constelația Cassiopeia (între Cassiopeia și Perseu) este o „perseidă”.

Fenomenele astronomice se urmăresc cel mai bine din locurile cu cer curat, lipsit de lumini parazite. Așa că din orașele mari nu se pot observa mulți meteori. Cel mai bun este un loc la țară sau la munte. Este bun și un loc de observații aflat la marginea orașelor mari. Cei ce vor observa din zonele cu cer curat vor putea vedea maxim 100 de meteori pe oră.

Pentru a vedea meteori nu aveți nevoie de un instrument astronomic. Vă trebuie ceva pe care să stați întins, un sac de dormit sau un șezlong. Vă mai trebuie îmbrăcăminte groasă, deoarece nopțile de august sunt destul de răcoroase. Pentru a vedea cât mai mulți meteori, este nevoie să priviți cerul măcar o oră. Cu cât observați mai mult timp, cu atât vedeți mai mulți meteori.

sursa foto: Ștefan Pop – Coț

