Peste 95.000 de fani veniți din peste 100 de țări au făcut parte din povestea magică UNTOLD, în cea de-a treia zi de festival

Truck Tuning Art – festivalul pasionaților de truck-tuning se încheie duminică, la Alba Iulia. Cele mai frumoase camioane din țară au fost premiate în Cetatea Alba Carolina.

Premiul „Cel mai tare din Cetate” – Best Truck of the Show a fost înmânat de către primarul municipiului, Gabriel Pleșa, șoferului camionului cu numărul de înmatriculare DB 13 FIV „Venom”.

Au fost premiați de asemenea și vizitatorii care au votat camioanele, respectiv:

Locul 1 – 150 litri combustibil

Locul 2 – 100 litri combustibil

Locul 3 – machetă la scară a unui camion

Camioanele vor pleca din Cetate în coloană, în jurul orei 17:00, pe traseul: strada Horea – OMV – Ampoi 3 – șoseaua de centură.

Reamintim faptul că 80 dintre cele mai frumoase camioane din țară au ajuns, de vineri seara, în Cetatea Alba Carolina, pentru a lua parte la concursul Truck Tuning Art, ediția 2022.

Sâmbătă, în șanțurile Cetății a avut loc prezentarea și jurizarea camioanelor înscrise la una sau mai multe dintre secțiunile de concurs, respectiv: Best Truck of the Show, Best Paint, Best Interior, Best Sound, Best Exhaust Sound și Best Holland Style.

Seara, camioanele aflate în șanțurile Cetății au făcut show cu claxoane și lumini.

Material în curs de actualizare.