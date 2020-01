Povestea unei evadări ca în filme din Penitenciarul Aiud. Doi deținuți au săpat un tunel de 11 metri în patru luni

Printre evadările sau tentativele de evadare din Penitenciarul Aiud (care nu au lipsit, de-a lungul timpului), una atrage atenția din cauza planului elaborat care a stat în spatele ei. Exact ca în filme, doi deținuți au săpat timp de patru luni un tunel de 11 metri, cu ajutorul căruia au reușit să treacă dincolo de gardul păzit de gardieni.

O evadare ca în filme a avut loc acum 30 de ani, din închisoarea de la Aiud. Doi deținuți, Gheorghe Bugaenco şi Dumitru Goldeanu, ambii condamnaţi la câte 25 de ani de închisoare pentru infracţiunea de omor deosebit de grav, au părăsit locul de detenţie printr-un tunel de circa 11 metri lungime, săpat din timp. Incidentul a fost ținut secret la vremea respectivă.

În noaptea de 30/31 mai 1990, tunelul era gata și cei doi au decis să plece.

Tunelul, cu o lăţime de 67 cm şi înalt de 42 cm fusese consolidat cu armături metalice pentru a nu se surpa.

Traseul pornea din interiorul Secţiei de vopsitorie a întreprinderii speciale până în afara perimetrului păzit. La tunel, deţinuţii au lucrat 4 luni, oferindu-se să facă ore suplimentare în vopsitorie.

Au fost prinși. După 15 ani în detenție, Gheorghe Bugaenco era încă în penitenciar și a povestit pentru Hotnews toată întâmplarea.

Povestea, spusă de unul dintre autorii evadării

Când a primit condamnarea de 20 de ani de închisoare pentru omor, i-a venit ideea să evadeze. A testat terenul și a ales varianta cea mai avantajoasă: să sape un tunel pe sub pământ din interiorul unei fabrici de vopsitorie, aflată în incinta penitenciarului, până dincolo de gardul acestuia. Zis și făcut, scrie jurnalista de la Hotnews care l-a întâlnit în 2005.

„Nu plecam, dar tot s-a auzit ceva și nu s-a dat, și atunci… În plan nu a fost tunelul. Dar, ajungând aici, am tot testat terenul și cel mai viabil și cel mai sigur a fost tunelul. Au fost mai multe variante, dar asta a fost cea mai bună. Am început să-l sap după revolutie, în ianuarie, și in 15 mai 1990 a fost gata. Pământul îl duceam undeva în spate, la o instalație de decapare.

Era foarte aproape și îl duceam în bidoane.” Bugaenco a avut și un complice la întreaga operațiune.

„Unul săpa și unul cara. S-a plecat de la –2,70 din interior, s-a trecut pe sub zidul de temelie a clădirii, pe sub gard. Lungimea tunelului a fost de 11 metri. Pe porțiunea de la clădire până la gard am făcut din tablă niște ranforsări.”

Bugaenco se bucura pe vremea aceea de încrederea gardienilor. Astfel că aceștia nu-l supravegheau foarte atent.

„După ce am săpat am plecat cu trenul până la Cluj, unde am stat la cineva care ne-a dat âîn primire la poliție după zece zile. Am plecat la 12 noaptea și la 5 dimineața s-a văzut gaura.”

A primit cinci ani de închisoare pentru evadare și a trebuit sa reia pedeapsa pentru omor de la început.

