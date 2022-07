VIDEO: Turiști români, printre persoanele dispărute după prăbușirea unui ghețar din Alpi. Avalanșa a ucis șase oameni

Șase oameni au murit, nouă sunt răniți și 16 sunt dați dispăruți în Italia, după ce un ghețar din Alpi s-a prăbușit duminică. Printre cei dispăruți sunt și cetățeni români, potrivit autorităților italiene.

Ghețarul s-a rupt din cauza temperaturilor ridicate din ultima perioadă. În zona în care s-a produs tragedia, temperaturile au urcat până la 10 grade Celsius.

Printre turiștii dați dispăruți în urma prăbușirii ghețarului Marmolada din Italia s-ar afla români, italieni, germani și cehi, potrivit agenției ANSA. În urma prăbușirii, șase persoane au murit, nouă sunt rănite și 16 sunt date dispărute.

Bilanțul provizoriu al prăbușirii ghețarului Marmolada din Italia este de șase morți, nouă răniți și 16 persoane date dispărute, a confirmat pentru agenția italiană de presă Gianpaolo Bottacin, consilier regional pentru protecție civilă din Veneto.

„Situația evoluează și este dificil, în acest moment, să dăm o explicație precisă a ceea ce s-a întâmplat”, a spus el.

