LIVE VIDEO: Ilie Bolojan anunță noile taxe, impozite și măsuri fiscale. Explicații legate de noul pachet fiscal

Premierul Ilie Bolojan susține miercuri o conferință de presă în care explică pachetul de măsuri pentru reducerea rapidă a deficitului bugetar record al României.

Printre măsurile discutate se numără creșterea TVA la de la 19% la 21%, creșterea unor taxe și impozite pentru mediul de afaceri, reduceri de cheltuieli în mediul bugetar, stoparea unor cheltuieli considerate inutile.

Declarații Ilie Bolojan:

Suntem în fața unui pachet care propune o corectare a deficitului bugetar. Deficitul și absorbția fondurilor europene sunt cele două urgențe pe care le avem de gestionat. De ce este corectarea deficitului o urgență și prioritate națională?

România a avut anul trecut cel mai mare deficit din țările UE și al doilea cel mai mare deficit din istorie. În 2010 guvernul a fost nevoit să mărească TVA și să taie salariile din sectorul public cu 25%

Sunt într-o situație nu foarte diferită, dar suntem în ceasul al 10-lea, al 11-lea și nu trebuie să ajungem cu spatele la zid

Din 100 de lei cât a încasat din taxe, România a cheltuit 132 de lei, 32 de lei în plus pe care evident i-am împrumutat.

Dacă o familie cheltuiește cu 30% mai mult decât cât câștigă, cât ar putea rezista? Nu mai putem continua în felul acesta.

Dacă am mai lungi foarte mult aceste măsuri, ar fi câteva consecințe: intrarea în incapacitate de plată, creditorii noștri, cei care ne împrumută, nu ne-ar ai împrumuta și nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile.

Nu am mai avea acces la fondurile europene, nu am mai putea continua jumătate din investițiile în curs

Am fi intra în categoria junk, ceea ce ar însemna că România nu mai este recomandată investițiilor.

Ajustarea va fi un mix de reduceri de cheltuieli și de creștere de venituri. Cheltuielile cu salariile sunt mai mari decât ne permitem, sunt mai mari cu 10% față de media cheltuielilor din UE.

Numărul de angajați în sectorul public e mult prea mare față de numărul de contribuabili, iar cota de impozitare din TVA e a treia cea mai mică din UE.

Principalele propuneri pe care acest pachet, care va fi pus în transparență decizională mâine, le va cuprinde. Cel mai târziu marți, săptămâna viitoare, când avem consiliul Ecofin, să avem acest pachet adoptat, și ne propunem să-l punem în practică prin asumarea răspu serii, săptămâna viitoare.

Vezi și: ”Ordonanța trenuleț” 2025. Toate măsurile din draft: TVA majorat, taxă pe bănci, majorarea Rovinietei, tăieri de beneficii

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News