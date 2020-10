Top incidența COVID în județul ALBA pe localități. LISTA actualizată la 24 octombrie

Ministerul Educației va modifica programa școlară, “pentru învățarea în sistem online” și face o analiză pentru ca olimpiadele din anul școlar 2020-2021 să se facă online.

În cadrul Ministerului Educației sa face o analiză cu privire la olimpiade. Sunt colegi profesori care consideră că este necesar să realizăm și activitățile acestea în sistem online, dacă nu putem să le organizăm ca până acum, însă sunt și colegi care spun că ar trebui să le anulăm. E o discuție în cadrul MEC pe această temă a declarat ministrul educației, Monica Anisie la PRO TV.



„Vom lua măsurile care se impun în funcție de situația creată, etapă cu etapă. Dacă va fi necesar, vom lua măsuri. Exact cum am făcut și în primăvară, când am luat decizia de a elimina tezele pentru că nu exista posibilitatea de a susține aceste examene”, a explicat Monica Anisie

Ministrul Educației anunță un ordin care prevede normele de desfăşurare a orelor online. Printre măsuri se numără reducerea drastică a materiei, renunţarea la anumite capitole de la diferite materii, adaptarea programei pentru predarea digitală, scurtarea orarului pentru elevi astfel încât să nu mai petreacă multe ore în faţa calculatorului, dar şi predarea multidisciplinară.

”În curând vom ieși să spunem cum anume se va desfășura activitatea de predare-învățare și evaluare în sistem online. Asta înseamnă, de fapt, adaptarea programei. Există această posibilitate și am experimentat în primăvară această adaptare a programei pentru examenele naționale, când am modificat programa pentru examen.”

”Trebuie să luăm lucrurile etapă cu etapă și să vedem ce se întâmplă. Ne adaptăm și încercăm să facem lucrurile în așa fel încât să avem succesul din vară, când am putut să susținem examenele din vară. Nu am organizat numai o singură etapă, cum era până acum, ci am avut câte 2 etape pentru fiecare examen pentru a da șanse egale fiecărui copil” a mai declarat Ministrul Educației.

surse: PROTV