Rabla 2025 pentru persoane fizice va fi RELANSAT. Valoarea totală a ecotichetelor va fi de 200 de milioane de lei

Programul Rabla pentru persoane fizice va fi relansat în acest an cu un buget total de 200 de milioane de lei, a anunțat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

”Într-un an foarte dificil economic în care trebuie tăiate 30 de miliarde de lei, am reușit să salvăm programul Rabla persoane fizice.

În ultimele zile am primit sute de întrebări și am vrut să mă asigur, înainte de a da orice răspuns, că am toate cifrele.

Da, vom lansa programul Rabla persoane fizice în perioada următoare, cu un buget de 200 de milioane de lei.

Asta pentru că înțelegem cu toții ce investiții au fost făcute, că oamenii au dat deja avans și noi trebuie să gândim măsuri care să țină cont și impactul în economie. Pentru anul viitor, rămân de avut mai multe discuții.

Cea mai importantă discuție este despre analiza impactului pe reducerea de emisii pentru toate programele AFM.

Viziunea noastră trebuie, pe termen mediu și lung, să se schimbe de la vouchere, la programe naționale cu impact pe mediu cuantificabil clar”, a precizat Diana Buzoianu.

Rabla 2025 pentru persoane fizice fusese suspendat

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunța anterior demararea, începând cu data de 19 iunie 2025, a sesiunii de înscriere a persoanelor fizice în Programul Rabla, însă cu o zi înainte s-a decis suspendarea acestuia, până la formarea noului guvern.

”Negocierile din ultimele zile în ceea ce privește constituirea unui nou guvern au scopul de a aduce echilibru și stabilitate, tocmai de aceea este important ca noul guvern, împreună cu AFM, să prioritizeze alocările bugetare în funcție de nevoile actuale ale populației.

AFM își va păstra poziția și va promova finanțarea programelor de mediu care au direct impact asupra mediului, implicit asupra calității vieții oamenilor.

Este important ca lucrurile să fie făcute pe rând, cu răbdare și înțelepciune, tocmai de aceea suspendarea programelor AFM este un argument solid pentru ca prioritățile guvernului să poată fi onorate”, a declarat, la acel moment, Florin Bănică, președintele AFM, citat într-un comunicat transmis AGERPRES.

Programul Rabla 2025 le oferea persoanelor fizice posibilitatea de a accesa finanțare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi, poluante, și achiziționarea de autovehicule noi, mai puțin poluante și mai eficiente energetic.

În cadrul acestui program, nu este permisă finanțarea achiziției autovehiculelor alimentate cu motorină, pentru a încuraja utilizarea tehnologiilor mai prietenoase cu mediul.

Pentru persoanele fizice, suma alocată sesiunii de înscriere fusese stabilită la 210 milioane de lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid, respectiv la 400 de milioane de lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

În același timp, pe varianta anunțată anterior a Rabla 2025, instituțiile publice și Unitățile Administrativ-Teritoriale (UAT) aveau la dispoziție 30 de milioane de lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sistem de propulsie hibrid și 120 de milioane de lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau pur electric.

Valoarea ecotichetelor acordate avea următoarea configurație:

37.000 de lei pentru achiziția unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 de lei pentru un autovehicul plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;

12.000 de lei pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu motor termic (benzină, GPL/GNC) sau o motocicletă;

120.000 de lei pentru achiziția unui autovehicul nou plug-in hibrid sau pur electric de către instituțiile publice și UAT.

