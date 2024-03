UPDATE: Cugireanul de pe frontul din Ucraina este în viață. Știrea legată de Ovidiu Stoica, infirmată de camarazii săi

UPDATE: Cugireanul care lupta pe frontul din Ucraina a fost anunțat ca fiind mort, sâmbătă, de președintele Asociației Voluntari Fără Frontiere din Mureș și de un canal de Telegram rusesc. Știrea, publicată de toate ziarele românești, a fost infirmată de camarazii acestuia, după câteva ore.

Ovidiu Anton Stoica, un român care făcea parte din ”Fight for Ukraina Internațional Legion”, o unitate militară a Forțelor de Apărare Teritorială a Ucrainei compusă din voluntari străini, era anunțat ca fiind decedat într-o zonă a frontului în regiunea Harkov, de Petre Gabor, președintele Asociației Voluntari Fără Frontiere din Mureș.

Postarea a fost preluată de presa din România, inclusiv de Alba24, publicație care, pe această cale, le cere scuze cititorilor, lui Ovidiu Stoica și familiei sale.

Postarea lui Petre Gabor:

”Ne luăm rămas bun de la Stoica Ovidiu Anton care lupta în Ucraina (Fight for Ukraina Internațional Legion) efectua misiuni de extracție a răniților din regiunea Harkov de pe linia frontului, din păcate misiunea lui pe acest pământ s-a încheiat în cursul unei misiuni de evacuare a răniților de noaptea trecută, la începutul războiului a făcut voluntariat în vama Isaccea pentru câteva luni când a văzut în ce stare ajung unele persoane din zonele de conflict a hotărât că poate face mai mult decât atât și a luat hotărârea să se înroleze în legiunea străină din Ucraina, mulțumită sacrificiului suprem pe care la făcut mulți răniți au primit o a doua șansă, să-i fie drumul lin și să ne ierte Dumnezeu pe toți”, precizează acesta în anunț.

Comandantul Grupului de Luptă Getica, compus din luptători români care sunt pe forntul ucrainean spunea săptămâna trecută că sunt cel mult 50 de români înrolați în Forțele Armate ale Ucrainei și că doar unul murise până în acel moment, timișoreanul Rudolf Wittmann.

”În acest moment în Ucraina sunt cel mult 50 de români înrolați în Forțele Armate ale Ucrainei și cam tot la fel de mulți moldoveni. Nu toți dintre aceștia sunt în prima linie. Dacă despre pierderile din rândul moldovenilor nu pot să spun foarte multe, despre români pot spune, după discuții cu mulți dintre ei, că un singur român a murit pe front, Rudolf Wittmann, Dumnezeu să-l ierte.

O parte însemnată dintre români sunt în Romanian Battlegroup „Getica”, o altă parte însemnată sunt în diferitele batalioane ale ILDU – International Legion of Defence of Ukraine”, a spus «Getotac», comandantul Grupului de Luptă Getica.

UPDATE: Ovidiu Stoica este în viață

La mai multe ore de la apariția publicarea informației de presa centrală, Romanian Battlegroup „Getica” a infirmat știrea.

”Bună seara, Romania!

După doua zile de confuzie, am aflat (în mod oficial confirmat), cu mare bucurie, ca NU am pierdut alt roman în afara de Robert Wittmann, în războiul din Ucraina.

Sursele care îl raportau căzut la datorie s-au demontat una câte una și astăzi Radu Hossu a reușit să contacteze direct la telefon cu el.

Am anuntat câteva trusturi media să ștearga această știre și din câte am putut să vedem, câteva s-au conformat deja.

Prima sursa a știrii a fost un voluntar care lucra de aproape cu el, apoi a doua sursă, cum se întamplă de obicei, a fost un canal rusesc de Telegram unde orcii sărbatoresc de fiecare dată când se confirmă moartea unui luptator străin.

Am preferat să nu dăm numele lui și să nu explicam de ce am postat steagul în bernă.

Totul e bine cand se termină cu bine și luptatorul roman este în viață!

Traiască România unită! Glorie eroilor de pretutindeni! Slava Ukraini!” este mesajul postat deRomanian Battlegroup „Getica.

Postarea jurnalistului Radu Hossu: Am dat o veste bună unei mame

”Astăzi am dat o veste bună unei mame. După ce am vorbit cu Stoica Ovidiu la telefon mai devreme, acesta care nu reușea să dea de mama lui (nu mă întrebați de ce) am sunat-o pe dânsa și i-am spus că fiul ei este viu, nevătămat și este departe de Ucraina.

Mama lui Ovidiu mi-a spus că îmi mulțumește din suflet și că „nici nu știu ce să mai zic, nu mai aveam suflet”.

În afară de această veste bună pentru care m-am luptat cu morile de vânt și cu toți care-mi spuneau că sunt eu un mincinos, că Pentru Gabor, cel de la care a plecat știrea în presă, pentru că acesta a fost ferm că Stoica Ovidiu a murit.

Mai mult a dat inclusiv detalii despre cum Ovidiu Stoica ar fi murit, iar presa l-a preluat pe nemestecate.



Gabor Petru este un om de bună credință, cu o inimă mare și un voluntar absolut extraordinar, însă acesta nu are niciun fel de exeperiență de presă și eu cel puțin nu am cum să mă supăr pe el, chiar dacă ar fi fost înțelept să șteargă postarea când am scris că Ovidiu Stoica este viu.

Însă de la cine am așteptări sunt redacțiile de presă. Nu le enumăr aici, însă toată presa din România l-a dat mort și chiar după ce am postat eu, chiar și după ce le-am scris unora să rectifice știrea, aceștia au menținut-o și astfel au panicat familia.

Pe pagina Romanian Battlegroup „Getica” a fost postat de către un admin o poză cu drapelul în bernă, fără niciun detaliu. Ulterior, unul dintre admini, în comentarii au spus că este vorba de Stoica Ovidiu, bazându-se pe informația falsă apărută pe Twitter. În numele Romanian BattleGroup Getica, îmi cer eu scuze pentru greșeală.

Rămânem cu vestea bună: Ovidiu Stoica este viu, sănătos, nevătămat. Mama lui este bine acum. Sper ca data viitoare când se vorbește de a „omorî” un om, presa main-stream din România să se informeze mai bine, din mai multe surse, care nu au legătură unii cu alții. Sper acum să vină cu scuzele normale.

Weekendul ăsta revin cu Rezumatul de Noapte! Până atunci vă urez un weekend bun!”

