VIDEO: Consultări la Palatul Cotroceni: Ce spun liderii PNL, USR și PSD, după discuțiile cu președintele Iohannis

Un prim pas pentru rezolvarea crizei politice care a început cu mai bine de o lună în urmă ar putea fi făcut chiar azi, când președintele Klaus Iohannis a chemat partidele parlamentare la Cotroceni pentru consultări, după ce Guvernului Cîțu i-a fost retrasă încrederea în Parlament prin moțiune de cenzură.

Ciolacu, după consultări: Ori se creează o majoritate pentru guvern, ori se va crea una pentru alegerile anticipate

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, după consultările cu președintele Klaus Iohannis, că social-democrații văd mai probabilă o majoritate pentru alegerile anticipate. Totodată, acesta a spus că, pentru a trece peste actuala criză, „tot ce nu va putea face Guvernul, va face Parlamentul”.

Președintele PSD a spus că i-a transmis, luni, președintelui Klaus Iohannis că fără o majoritate consistentă în Parlament nu se poate vorbi de un guvern minoritar.

„România se află într-o criză socială, într-o criză economică și într-o criză sanitară profundă. Fără o majoritate consistentă, România nu va putea depăși această criză. Ori se creează o majoritate pentru un eventual guvern, ori se va crea o majoritate pentru alegerile anticipate. Din punctul nostru de vedere, al PSD, se va crea o majoritate pentru alegeri anticipate. Nu credem că se va putea crea în acest moment o majoritate”, a spus Ciolacu, după consultările de la palatul Cotroceni, transmite Mediafax.

Ciolacu a mai spus că i-a dat asigurări președintelui Klaus Iohannis că tot ce nu va putea face Guvernul interimar se va rezolva în Parlament.

„L-am asigurat și pe președinte că românii nu vor fi abandonați. Tot ceea ce nu poate face un guvern demis va fi preluat de către Parlament României, iar parlamentarii PSD, cle mai mare grup parlamentar din Parlamentul României, din acest moment vor lucra 24 de ore din 24. Deja am depus în Birourile Permanente, atât la Senat, cât și la Camera Deputaților, solicitările pentru plafonarea prețurilor la energie și gaze”, a mai spus Ciolacu.

Președintele PSD speră ca săptămâna aceasta sau cel târziu săptămâna viitoare legea să meargă la promulgare.

Ciolacu a dat asigurări că vor fi preluate toate solicitările Guvernului pentru a depăși pandemia, criza sanitară, economică și socială.

Florin Cîțu, după consultări: Nu avem o majoritate și nu am avansat o propunere de premier. În acest moment există o majoritate PSD-AUR-USR

Liderul PNL, Florin Cîțu, spune, după consultările de luni de la Palatul Cotroceni, că în acest moment partidul său nu are majoritate și astfel nu a înaintat la consultările cu președintele Klaus Iohannis o propunere de premier. Însă, acesta a precizat că atunci când liberalii vor forma o majoritate în jurul lor, vor propune un prim-ministru.

„În acest moment nu avem o majoritate și nu am avansat o propunere de premier. (…) I-am spus președintelui că săptămâna trecută în Parlament s-a conturat și s-a votat și este clar o majoritate USR – AUR – PSD. Aceasta este deocamdată majoritatea la care ne uităm cu toții”, a declarat Florin Cîțu.

Întrebat dacă ar reintra la guvernare cu USR, care l-a propus pe Dacian Cioloș premier, Cîțu a răspuns: „PNL are o decizie în Biroul Executiv foarte clară, care spune că dacă USR votează moțiunea împotriva PNL, nu putem să mergem la guvernare cu USR”.

„Atunci când vom avea o majoritate, vom da și premierul și vom merge mai departe. O majoritate în jurul PNL este varianta pe care noi mergem. (…)

În acest moment există o majoritate votată în Parlament, care s-a unit, PSD-USR-AUR. Cred că nu sunt atât de cinici încât să fi dat jos un guvern fără a veni cu o soluție. Vom încerca să facem altă majoritate”, a mai spus Florin Cîțu.

Acesta a spus că va avea negocieri pentru formarea unei majorități.

„Toate opțiunile sunt pe masă”, a mai adăugat Cîțu.

Dacian Cioloș, după consultările la Cotroceni: I-am spus președintelui că USR are propunere de premier, una serioasă, suntem gata să ne asumăm acest rol

Dacian Cioloș a declarat luni, după consultările de la Cotroceni, că delegația USR i-a transmis președintelui Klaus Iohannis atât o propunere de premier, în persoana lui Cioloș, cât și una de program de guvernare.

„Președintele ne-a confirmat că nu a primit nici o altă propunere de premier, că pare că partidele fug de această responsabilitate. Ne-a spus că va analiza serios propunerea noastră, decizia este la dânsul”, a spus Cioloș.

„I-am spus președintelui că USR are propunere de premier, în persoana președintelui (n. red. – Dacian Cioloș), una serioasă, suntem gata să ne asumăm acest rol. Avem și propunere de program de guvernare. Președintele ne-a confirmat că nu a primit nici o altă propunere de premier, că pare că partidele fug de această responsabilitate. Ne-a spus că va analiza serios propunerea noastră, decizia este la dânsul. Mingea e la președinte.

Președintele ne-a spus că a fost surprins neplăcut să vadă că nu au existat discuții între partide, noi i-am transmis că am fost deschiși la negocieri cu partidele din coaliție. Noi am avut intenția de a discuta cu partidele, am dat un semnal președintelui PNL, sper ca de acum înainte să fie pregătit și să stăm de vorbă. Să fie foarte clar: USR e gata să își asume guvernarea, nu doar cu oameni, ci și cu soluții, avem propuneri pentru un program de guvernare.

Prioritatea USR este instalarea unui guvern, nu alegeri anticipate. Coaliția de guvernare nu a fost denunțată, nu a existat nici o decizie de denunțare a acordului de coaliție”, a spus Dacian Cioloș.

Întrebat dacă exclude o negociere cu PSD și AUR, Dacian Cioloș a răspuns: „Până nu avem o discuție cu partenerii noștri, nu discutăm de nici un alt pas”.

sursa: mediafax.ro, g4media.ro