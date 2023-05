VIDEO: Vicepreședintele CSM, Daniel Horodniceanu, fost șef DIICOT, instrucție cu polițiștii care l-au oprit în trafic. Reacții

Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Daniel Horodniceanu, fost șef DIICOT, a fost surprins în imagini în timp ce era oprit în trafic de poliţiştii dintr-o comună din judeţul Iaşi pentru că nu ar fi semnalizat că intenţionează să facă o depăşire.

„În noaptea de 5 spre 6 mai, un echipaj de poliţie din cadrul Secţiei nr. 1 Poliţie Iaşi, aflat în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, a efectuat semnal regulamentar de oprire conducătorului unui auto ce se deplasa în comuna Schitu Duca, din judeţul Iaşi, care nu ar fi semnalizat efectuarea manevrei de depăşire.

Poliţiştii i-au adus la cunoştinţă şoferului abaterea rutieră comisă şi i-au pus în vedere să respecte normele rutiere în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice, acesta fiind sancţionat cu avertisment, conform OUG nr. 195/2002”, au transmis, într-un comunicat de presă, reprezentanţii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi.

Cum s-a derulat conversația cu polițiștii

Prin intermediul unei înregistrări video lansată în spaţiul public, fostul procuror-şef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, care acum este vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, a întrebat poliţiştii care l-au oprit în trafic dacă ştiu cine este şi i-a ameninţat că îi va contacta pe superiorii Inspectoratului Judeţean de Poliţie.

În momentul în care unul dintre poliţiştii care a răspuns că nu îl cunoaşte, Daniel Horodniceanu a atras atenţia că a condus DIICOT şi că este cunoscut de toţi poliţiştii din judeţ.

„Sunt procuror şef Daniel Horodniceanu, de la Crimă Organizată. Nu mă cunoaşteţi?”, a spus procurorul,

„Nu vă cunosc”, a venit replica agentului de poliţie.

„Dar de ce nu mă cunoaşteţi oare? Dar de unde sunteţi dumneavoastră, de la Vaslui sau de la Iaşi?”, a întrebat Daniel Horodniceanu, moment în care unul dintre agenţii de poliţie îşi declină identitatea şi menţionează totodată că este de la Secţia 1 Poliţie Rurală.

În aceeaşi filmare este surprins momentul în care vicepreşedintelui CSM îi sunt solicitate actele de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare al maşinii şi poliţa de asigurare.

„Eu am să vă dau legitimaţia mea de procuror şi am să vă mai întreb o dată de ce m-aţi oprit?”, întreabă Horodniceanu.

Agentul de poliţie îi răspunde acestuia că fusese oprit pentru că nu a păstrat distanţa regulamentară în trafic şi că făcuse o depăşire fără a semnaliza corespunzător şi pentru că rula cu o viteza mai mare decât prevederile legale. Poliţistul i-a spus şi că nu îl amendează, ci doar i-a solicitat actele pentru că a dorit să îi atragă atenţia la greşelile din trafic.

„Vă rog să îmi mai spuneţi o dată cum vă numiţi”, a spus Horodniceanu, în timp ce îi înmâna o parte dintre documentele solicitate.

„Sunteţi scrupuloşi la datorie. (…) Vă faceţi treaba pe strada principală dintr-un sat? (…) Am să vorbesc cu şeful IPJ, domnul Gîtlan”, a mai spus Daniel Horodniceanu în timpul discuţiei cu unul dintre poliţişti.

Ulterior, Horodniceanu le-a comunicat poliţiştilor că este procuror de 25 de ani şi le-a spus şi că în anul 2016 a vorbit cu fostul ministru Gabriel Oprea pentru majorarea salariilor poliţiştilor cu 15 la sută.

Reacția lui Horodniceanu

După apariţia filmării în spaţiul public, Daniel Horodniceanu a transmis că nu a încălcat nicio normă rutieră şi că întreaga situaţie ar fi fost pusă la punct de cei doi poliţişti care îl cunoşteau.

„Am remarcat că în cursul zilei de astăzi a apărut în presă o înregistrare cu oprirea mea în trafic de un echipaj de poliţie pentru o presupusă contravenţie rutieră. La prima vedere, pentru un personaj neutru, avem de a face cu un poliţist la datorie, care rezistă presiunilor încercate de un procuror, oprit în trafic în mod corect. În realitate, lucrurile stau în alt mod: am fost oprit în trafic la ora 1.30, noaptea, de un echipaj al poliţiei rurale, fără a încălca vreo normă rutieră.

Am asistat la o scenetă bine pusă la punct de doi poliţişti care mă cunoşteau. Astăzi am aflat că această scenetă a fost şi filmată, probabil cu un dispozitiv de înregistrare ascuns, şi nu cu body-cam. Imaginile sunt, însă prelucrate, filmul având şi alte pasaje, tăiate, însă.

Aş accentua ideea că filmarea, scoasă din context, ilustrează un personaj reprobabil care abuzează de putere în faţa unui poliţist la datorie. Comportamentul meu intrigat poate avea un sens – deşi e greu să priveşti ca acceptabil orice exces de putere – doar în contextul mai larg în care conduceam regulamentar şi poliţiştii m-au oprit în condiţiile descrise, precum şi de faptul că nu este prima dată când se întâmpla asta”, transmite Daniel Horodniceanu, într-o declaraţie de presă.

Acesta spune că a avut astfel de reacţii întrucât cei doi poliţişti s-ar fi prefăcut că nu ştiu cine este interlocutorul lor.

„Faptul ca pretindeau că nu ne cunoaştem a fost de natură să mă provoace, odată în plus, şi să reacţionez astfel. Realizez că m-am aflat într-o situaţie provocată, dar ce este regretabil, şi îmi reproşez acest lucru, este că nu am rezistat provocării şi, pe acest fond emoţional, probabil şi combinat cu unele probleme personale, am reacţionat în acest mod, care nu mă caracterizează. Dacă s-ar trece dincolo de reacţia mea, pe care, fie ea şi provocată, o regret sincer, subiectul conţine şi tema mai largă a faptului că poliţiştii pot opri fără niciun motiv şoferii în trafic pretinzând încălcari ale legii, a căror falsitate este imposibil de probat pentru şofer”, transmite Daniel Horodniceanu.

Un sindicat al polițiștilor cere demisia lui Horodniceanu

Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) a anunțat că solicită demisia lui Horodniceanu din funcția de vicepreședinte al CSM.

”Având în vedere gravitatea afirmațiilor și a atitudinii la adresa Poliției Române, precum și impactul total negativ și umbra de îndoială aruncată de un asemenea comportament asupra justiției în general, magistraților în special,

SNPPC solicită:

1. Domnului Horodniceanu:

– demisia din funcția de vicepreședinte al CSM! Nu este firesc ca un vicepreședinte CSM, aparator și garant al bunei funcționări a justiției, să aibe un asemenea comportament specific celor pe care DIICOT îi are în vedere atunci când își indeplinește atribuțiile.

– demisia din magistratură! Este timpul să plecati acasă domnule procuror și asta pentru că, prin cel putin tentativa de trafic de influență, dumneavoastră v-ați introdus singur într-o incompatibilitate crasă cu statutul de magistrat.

2. CSM

– declanșați cercetarea disciplinară a domnului Horodniceanu și luați măsurile care se impun. Nu este sănătos nici pentru români,nici pentru justiția din România, menținerea pe funcția din CSM dar și ca magistrat a unei persoane cu un vădit comportament duplicitar: dur și intransigent când alții încalcă legea, dar sfidător și agresiv la adresa Poliției Române atunci când el încalcă legea și trebuie să-i suporte rigorile.

Nu putem să nu ne întrebăm care ar fi fost atitudinea procurorului Horodniceanu, dacă ar fi avut în lucru un dosar în care să existe o probă video cu polițiști care, admonestați de un interlop, ar fi cedat presiunii și nu ar fi luat măsuri legale. Sau dacă în locul său ar fi fost un polițist cu un asemenea comportament. Probabil că îi/îl reținea și propunea arestarea lor preventivă.

Nu în ultimul rând, solicităm IGPR si MAI să ia atitudine. Să iasă în comunicare și să apere onoarea, probitatea, cinstea, curajul, pentru că dacă nu o vor face ar însemna să încurajeze acest fenomen de continuă denigrare/sfidare a legii”, arată sursa citată.

surse: Agerpres, SNPPC, Facebook

foto: colaj captură video Youtube

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News