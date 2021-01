15 ianuarie- Ziua lui Eminescu: 171 de ani de la nașterea celui mai mare poet român. „Luceafărul”, cel mai lung poem de dragoste

Samsung a anunțat la evenimentul „Unpacked” noile telefoane Galaxy S21 care vin în trei variante, cu ecrane de 6.2, 6,7 și 6,8 inci. Cel mai performant dintre modele, S21 Ultra, are baterie de 5.000 mAh, cameră de 108 MP și suport pentru stylus-ul S-Pen.

S21 și S21+ vor fi disponibile în România din 29 ianuarie, iar S21 Ultra, de pe 22 ianuarie. În cutie se va găsi cablul de încărcare, dar nu și încărcătorul, care va trebui cumpărat separat pentru cei care nu au de la un alt telefon. Prețurile pornesc de la 849 euro pentru Galaxy S21, 1.049 euro pentru Galaxy S21+ și 1.249 euro pentru Galaxy S21 Ultra.

În general Samsung prezenta noua generație Galaxy S la final de februarie sau început de martie, însă anul acesta lansarea se petrece cu câteva săptămâni mai repede.

Galaxy S21 clasic are ecran de 6,2 inci, S21 Plus vine cu ecran de 6,7 inci și S21 Ultra are ecran de 6,8 inci. Cel mic are baterie de 4.000 mAh, cel mediu, de 4.800 mAh, iar S21 Ultra are baterie de 5.000 mAh.

S21 Ultra

S21 Ultra are ecran de 6.8 inci, Infinity-O (3200×1440), 515ppi, certificat HDR10+. Greutatea este de 229 de grame.

Memorie: 12GB RAM (LPDDR5) cu 128GB / 256GB stocare internă

16GB RAM (LPDDR5) cu 512GB stocare internă

Camera frontală: AF de detectare a fazelor de 40 MP, FOV 80 °, F2.2, 0,7 µm

Camera principală: Camera quad

Ultra Wide: 12 MP Dual Pixel AF, FOV 120 °, F2.2, 1.4µm

Wide-Angle: 108 MP AF cu detectare de fază, FOV 83°, OIS, F1.8, 0,8µm

Telephoto 1: 10 MP AF dual pixel, Optic 3x, FOV 35°, OIS, F2.4, 1,22µm

Telephoto 2: AF dual pixel de 10 MP, Optic 10x, FOV 10°, OIS, F4.9, 1,22µm

Zoom spațial 100X

Senzor cu laser AF

Ce spune Samsung despre camerele de pe S21 Ultra

”Camera principală (ultra-wide, wide și dual telephoto) dispune de un senzor pro de 108MP îmbunătățit, cu care puteți face fotografii HDR de 12 biți, culorile fiind 64 de ori mai bogate și cu un interval dinamic ridicat, de trei ori mai puternic. Pentru prima dată, pe un smartphone Galaxy, puteți fotografia 4K la 60 fps pe toate obiectivele, inclusiv pe cele patru camere din față și din spate, astfel încât să puteți schimba perspectiva, dar calitatea să rămână aceeași. În plus, cu opțiunea de fișier RAW de 12 biți, nu veți pierde niciun detaliu la editarea fotografiilor.

Când folosiți zoom-ul S21 Ultra, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la sacrificarea clarității. Galaxy S21 Ultra are zoom spațial de 100x, care este alimentat de primul sistem dual Telephoto de la Samsung – unul optic 3x și unul optic 10x, ambele dotate cu Dual Pixel (2PD) AF – astfel încât să puteți face fotografii chiar și când vă aflați departe de subiectul fotografiat.

Senzorul Bright Night îmbunătățit al Galaxy S21 Ultra este un pas important pe care Samsung îl face când vine vorba de fotografia în condiții de lumină slabă. Cu Night Mode îmbunătățit – reducerea zgomotului și tehnologia Nona-binning de 12 MP – puteți surprinde fotografii precum o cameră slab luminată sau un peisaj pe timp de noapte – rapid, la calitate excelentă”.

S21 Ultra S21 va putea fi folosit și cu S-Pen precum la telefoanele Note, însă stylus-ul nu va fi inclus în cutie și telefonul nu va avea locaș dedicat pentru stylus. Până acum S-Pen putea fi utilizat doar pe telefoanele din seria Note. S-Pen costă 40 de euro. Doar S21 Ultra va putea fi folosit cu S-Pen, nu și celelalte două modele. Compania a anunțat că va lansa în acest an încă un S-Pen, mai sofisticat.

S21

S21 are ecran de 6,2 inci, bateria este de 4.000 mAh, iar greutatea este de 171 grame.

Camera frontală: 10 MP Dual Pixel AF, FOV 80°, F2.2, 1.22µm

Camera principală: Cameră triplă

Ultra Wide: 12 MP FF, FOV 120° F2.2, 1.4µm

Wide-angle: 12 MP Dual Pixel AF, FOV 79° OIS, F1.8, 1.8µm

Telephoto: 64 MP Phase Detection AF, Hybrid Optic 3X, OIS F2.0, 0.8µm

30X Space Zoom

Ce spune compania despre display-ul lui S21

„Galaxy S21 prezintă un display AMOLED 2X Infinity-O dinamic inteligent, de tipul edge-to-edge, cu o rată de reîmprospătare adaptabilă de 120Hz pentru o navigare și o vizualizare mult mai lină. Reglează automat rata de cadre în funcție de conținutul urmărit, indiferent dacă este vorba de social media sau seriale, filme, ori emisiuni TV. Display-ul, de asemenea, protejează ochii. Pentru a ajuta la reducerea oboselii ochilor, noua funcție Eye Comfort Shield reglează automat lumina albastră în funcție de ora din zi, de conținutul vizionat și de ora de culcare”.

S21+

S21+are ecran de 6,7 inci, bateria este de 4.800 mAh, iar greutatea este de 202 grame.

Camera frontală: 10 MP Dual Pixel AF, FOV 80°, F2.2, 1.22µm

Camera principală: Cameră triplă

Ultra Wide: 12 MP FF, FOV 120° F2.2, 1.4µm

Wide-angle: 12 MP Dual Pixel AF, FOV 79° OIS, F1.8, 1.8µm

Telephoto: 64 MP Phase Detection AF, Hybrid Optic 3X, OIS F2.0, 0.8µm

Ce spune compania despre camerele de pe S21 și soft-ul de inteligență artificială

„Sistemul camerei evaluează în mod intuitiv caracteristicile mediului și se ajustează în mod automat. În modul Portret, camera alimentată prin tehnologia AI utilizează o analiză 3D îmbunătățită, care separă într-un mod mult mai precis subiectul de fundal. De asemenea, aduce noi opțiuni pentru iluminarea studioului virtual și efecte de fundal generate prin AI pentru a se asigura evidențierea subiectului în cadru. Acest mod funcționează și pentru selfie-uri. Pentru fotografii evazive îndepărtate, indiferent dacă utilizatorul se afla în mișcare sau nu, funcția Space Zoom îmbunătățită ajută la obținerea unor fotografii clare și constante. Noul Zoom Lock minimizează efectul de tremur și surprinde imagini mai clare cu un zoom de 30x pentru Galaxy S21 și Galaxy S21+, prin utilizarea tehnologiei AI pentru menținerea punctului focal în centrul cadrului. În plus, puterea de procesare îmbunătățită oferă imagini luminoase, chiar și pe întuneric.”

Disponibilitate

Începând cu 29 ianuarie 2021, Galaxy S21 și Galaxy S21 + vor fi disponibile comercial prin intermediul operatorilor și partenerilor Samsung din România, dar și pe site-ul oficial. Ambele dispozitive vor fi disponibile în următoarele culori:

Galaxy S21: Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink și Phantom White, în versiuni de 128GB și 256GB, cu 8GB RAM

Galaxy S21+: Phantom Violet, Phantom Silver și Phantom Black, în versiuni de 128GB și 256GB, cu 8GB RAM

Începând cu 22 ianuarie, Galaxy S21 Ultra va fi disponibil pe samsung.com/ro, precum și la magazinele partenere, în următoarele variante:

Phantom Silver: 128GB cu 12GB RAM, 256GB cu 12GB RAM sau 512GB cu 16GB RAM

Phantom Black: 128GB cu 12GB RAM, 256GB cu 12GB RAM sau 512GB cu 16GB RAM

Ce spune compania despre folosirea S-Pen pe S21 Ultra

„Pentru prima dată pe un smartphone din seria S, Samsung aduce experiența oferită de S Pen pe Galaxy S21 Ultra cu tehnologia Wacom. De la desen, la luarea de notițe și până la editarea fotografiilor și semnarea documentelor, vă puteți bucura de experiența oferită de S Pen pe Galaxy S21 Ultra. Folosiți un S Pen existent de la Galaxy Note sau Galaxy Tab sau achiziționați un S Pen separat cu o carcasă compatibilă.”

Cele mai noi date IDC arată că Samsung are o cotă de 22,7% pe piața mondială a smartphone-urilor, urmată de Huawei cu 14,7% și Xiaomi, cu 13,1%. Datele pentru ultimul trimestru nu au apărut, dar foarte posibil că Apple va fi pe locul doi (și nu pe patru ca în Q3) datorită lansării noilor iPhone-uri.

sursa: hotnews.ro, samsung.com