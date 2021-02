21 februarie, Ziua internațională a limbii materne. Sărbătoarea promovează diversitatea culturală şi lingvistică din lume

Luni, 22 februarie 2021, se împlinesc 776 de ani de la atestarea documentară a orașului Sebeș. Localitatea a fost menționată pentru prima dată într-un document oficial, în anul 1245, la scurt timp după invazia mongolă din 1241, cu numele german, latinizat, Malembach.

Actul la care facem referire conține răspunsul dat, de la Lyon, de papa Inocențiu al IV-lea, în data de 22 februarie 1245, lui Theodoric, preotul-paroh al Sebeșului la acea dată, care-i scrisese în prealabil, prezentându-i, se pare, situația grea în care se afla parohia sa la câțiva ani de la invazia mongolă din 1241. Papa i-a răspuns și, dând dovadă de înțelegere față de problemele cu care se confrunta, pentru a-i veni în ajutor, îi permitea să beneficieze și de veniturile altei parohii, dacă dorea, fără a mai fi nevoie să obțină și alte aprobări din ierarhia bisericii catolice.

În cele ce urmează, prezentăm atât transcrierea documentului, scris în limba latină, cât și traducerea acestuia:

„Innocentius episcopus… dilecto filio Theodorico plebano de Malembach canonico Cibiniensi Ultransilvaniae diocesis salutem… Cum beneficia, quae in partibus Ungariae obtines, per Tartarorum rabiem sint destructa, et nihil aut modium percipias ex eisdem, nos devotionis tuae precibus inclinati, ut praeter eadem beneficia aliud, etiamsi, si tibi canonice offeratur, ac una cum eis retinere libere non obstante constitutione generalis concilii valeas, auctoritate tibi praesentium indulgemus. Nulli ergo… nostrae concessionis… Si quis autem … Datum Lugduni, VIII Kalendis Martii, anno secundo” (sursa: Urkundenbuch, I, p. 71-72).

Traducerea:

„Inocentiu episcopul… iubitului fiu Theodoric, preot în Malembach şi canonic de Sibiu în dieceza Transilvană, sănătate etc. Deoarece veniturile pe care le ai în părţile Ungariei au fost nimicite de furia tătarilor şi nimic sau foarte puţin aduni din ele, noi, binevoitori cucernicelor tale rugăminţi, prin puterea celor de faţă, îţi îngăduim ca, pe lângă veniturile pe care le ai, să poţi primi în chip legiuit şi altul, chiar dacă ar fi o parohie, dacă ţi se îmbie, potrivit canoanelor şi să poţi păstra liber împreună cu ele fără împotrivirea decretului conciliului general… Nimănui deci… Iar dacă cineva… Dat la Lyon, în a opta zi înainte de calendele lui Martie, în anul al doilea” (sursa: DIR, C, I, p. 326, nr. 281).

Pentru a marca acest important eveniment din istoria oraşului, Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Sebeş, Centrul Cultural „Lucian Blaga” şi Muzeul Municipal „Ioan Raica” au organizat expoziţia temporară Sebeşul în Evul Mediu. 776 de ani de la atestarea documentară a oraşului Sebeş, pe care vă invită să o vizitaţi, începând cu data de 21 februarie 2021, în mediul online, la adresa https//:cclbsebes.ro şi pe paginile de Facebook ale Centrului Cultural ”Lucian Blaga” şi Muzeului Municipal ”Ioan Raica” Sebes.

Prin această expoziţie, organizatorii şi-au propus să surprindă şi să transmită publicului succesiunea unor evenimente din istoria timpurie a Sebeşului, începând de la atestarea localităţii, în 1245, şi până în secolul al XIV-lea când, în anul 1341, dobândise statutul de oraş (civitas). În paralel, s-a urmărit şi evoluţia urbanistică a localităţii şi transformările pe care le-au suferit unele dintre clădirile reprezentative ale urbei, precum biserica parohială şi fortificaţia acesteia, de la fondarea coloniei săseşti, în a doua jumătate a secolului al XII-lea, şi până în veacul al XIV-lea.