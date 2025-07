De ce se oprește finanțarea Programului ”Anghel Saligny”. Explicațiile premierului Ilie Bolojan

Oprirea finanțării Programului ”Anghel Saligny”. Premierul Ilie Bolojan a făcut precizări, în contextul de critici privind această decizie.

Luni, la B1 TV, premierul Bolojan a apărat decizia de a opri finanțările Programului Național „Anghel Saligny”, având în vedere situația bugetară dificilă în care se află statului român:

„Aceste investiții au avut anul acesta o sumă alocată. Această sumă este aproape în totalitate consumată”.

„Noi în primele șase luni am cheltuit mai mult decât ne-am angajat și am încasat mai puțin bani decât am gândit că vom încasa, nu avem de unde să mai alocăm sume suplimentare”, a declarat premierul, potrivit Mediafax.

Bolojan: 35% din Program va putea contiuna până la finalul anului

Acesta a explicat totuși că 35% din Program va putea contiuna până la finalul anului: „la propunerea Ministerului (N.R. Dezvoltării) s-a luat această decizie ca proiectele pe drumuri care sunt într-o proporție de 80% deja realizate să fie continuate ca să putem finaliza ceva anul acesta. Iar la componenta de apă, canalizare și gaz, cele care sunt deci într-o fază de peste 40%.

Dacă ar fi să intersectăm aceste proiecte, ar însemna că 35% din proiectele pe Anghel Saligny ar urma să continue”, spune Bolojan.

„Indiferent cine este în guvernare, nu mai există posibilitatea să continue aceste proiecte la sumele care au fost contractate fără să se gândească nimeni că era nevoie de o eșalonare”, a continuat Bolojan.

