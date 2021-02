De DRAGOBETE iubește românește. MESAJE cu care îți poți surprinde jumătatea de ziua îndrăgostiților

MESAJE de DRAGOBETE 2021 • SMS-uri haioase și amuzante • Felicitări romantice, mesaje de dragoste pentru el sau ea de ziua îndrăgostiţilor la români • Mesaje sincere de iubire pentru îndrăgostiți • Mesaje romantice de iubire pentru ea sau el • SMS-uri, idei de felicitări și declarații de dragoste. Declarații de Ziua Îndrăgostiților la români.

Dacă la americani pe 14 februarie se sărbătoreşte Valentine’s Day, la români, ziua iubirii se celebrează în fiecare an, de Dragobetele, în 24 februarie.

Acesta este momentul în care ne exprimăm parcă mai mult iubirea faţă de persoana de lângă noi şi în care încercăm să o surprindem cu cele mai interesante și neașteptate gesturi și declaraţii de dragoste.

Fie că vorbim de momente romantice siropoase de o floare sau de un simplu „te iubesc” fiecare se aşteaptă la un mic gest prin care iubitu, iubita, soţul sau soţia să îşi arate afecţiunea și dragostea.

Pentru a vă surprinde persoana iubită cu cele mai interesante declaraţii de dragoste vă punem la dispoziţie câteva mesaje prin care o puteţi impresiona.

MESAJE DE DRAGOBETE pentru iubit

„Cel mai uimitor lucru din lume este să privești pe cineva la care ții cu adevărat și să știi că simte același lucru pentru tine. Te iubesc românește de Dragobete!”

„Te port în minte și în suflet. Te simt în aerul pe care îl respir. Faci parte din mine. Pentru totdeauna. Te iubesc.”

„Am doi ochi care vor să te vadă, am două mâini ce vor sa te îmbrățișeze, am două buze ce vor să te sărute, dar am o singura inima ce bate numai pentru tine!”

„Dragostea nu are nevoie de cuvinte, ea vorbește prin priviri și atitudini. Vino să ne bucuram de iubire! E Dragobetele!”

„Dacă cineva îți spune te iubesc tu să-i spui că minte căci iubirea nu se spune ci se simte.”

„Dacă de Sfântul Valentin unii sărbătoresc ziua îndrăgostitilor, de Dragobete noi vom sărbători ziua iubirii noastre.”

„Opt litere, două cuvinte, un singur înțeles: Te Iubesc!”

„Engleză nu vorbesc … Franceză nu cunosc … Dar știu cuvântul romanesc să îți spun un sincer “Te iubesc”!”

„Dacă aș avea o floare de câte ori m-am gândit la tine, m-aș putea plimba printr-o gradină nesfârșită.”

„Mi-e dor de tine în fiecare secundă din viața mea! Îți spun asta și de Dragobete și ți-aș spune în fiecare clipa!”

„Iubirea e un cântec ce toți îl cânta des, dar nu la toți el are același înțeles”.

„Dragostea mea pentru tine este ca un cer senin după o dimineață înnorată, ca roua în zori de zi, ca razele soarelui de primavară, ca florile din luna mai; vocea ta îmi aduce bucurie în suflet și gândul la tine liniște. Te iubesc!”

„Eu sunt o fereastra deschisă pentru zborul visurilor noastre, te iubesc până la cer și-napoi de un infinit de ori, o lume-n care ne iubim și tu mă știi, mă ai, mă vrei, iar eu, eu te privesc și nu-mi ajunge, te țin și nu ma satur, te-am și te mai vreau!”

„Sunt un milion de stele și un milion de vise, tu ești singura mea stea și singurul meu vis! Te iubesc!”

„Iubirea e un strop de lumină un stop de poezie curată a inimii și restul… nebunie! Iubește doar”

„Te iubesc ca-n prima zi, când raze de soare aurii, câdeau ușor purtate de vânt, asupra noastră pe Pământ. Te iubesc, te voi iubi, și chiar dacă soarta ne va despărti, iubirea noastră va sta acolo sus scrisă-ntr-o stea.”

„Fiecare apus aduce o amintire… Fiecare răsărit aduce o speranță… Între apus și răsărit sunt ore fără viață… Sunt orele în care ești departe de mine„.

„A iubi înseamnă a suferi dar cum tot mai multi fug de suferința tot mai putini știu să iubească.”

„Cineva mi-a spus ca ziua are 24 ore, ca o ora are 60 minute. Că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus ca o secunda fără tine e o eternitate”.

„Dragostea e lucrul acela intangibil care ne face multumiți cu ceea ce avem și nemultumiți de ceea ce suntem.”

„De ploaie te poți ascunde, dar de dragoste n-ai unde caci oriunde te-ai ascunde ea la inima pătrunde.”

„ Credeam că de la ultimul eșec nu-mi voi mai reveni niciodată…însă tu ai adus pe chipul meu cel mai frumos zâmbet și sentimentul pierdut undeva într-un colț de inima…Iubirea…Aș scrie pe al cerului și pe a nopții boltă…Că fără tine eu numai pot trai deloc…Te iubesc fetița mea și vreau să-mi petrec ziua de Dragobete toată cu tine.. și toate zilele care vor mai urma..!!!”

„ Zile în sir m-am tot gândit ce cuvânt ar fi mai potrivit să-ți spun. Ca o dulce amețeală mă cuprinde atunci când mă gândesc la tine. Și acum ma pierd. Nu vreau, nu pot să mai gândesc. Pur și simplu te iubesc și alte cuvinte nu găsesc.”

„ Văd lumea în ochii tai și ochii tăi peste tot în lume în aceasta zi a îndragostitilor, de Dragobete… și știu că și în zilele ce vor urma!”

„Tu nu știi de mine.. Nu știi cine sunt. Dar eu mi-am creat o lume în care ne iubim și tu mă știi, mă vrei, mă ai, iar eu.. eu te privesc și nu-mi ajunge.. te simt și nu ma satur.. te am și te mai vreau, pentru că te iubesc! Mi-aș dori să petrecem ziua îndragostiților împreună!”

„ Tu îmi luminezi ziua cu sunetul vocii tale, tu mi-ai adus atât de multe zâmbete și dragoste, ești totul pentru mine și am fost atât de binecuvântată când Dumnezeu te-a trimis aici pentru mine.”

„ Tu ești comoara vieții mele, ești minunea pe care am întâlnit-o întamplator și care m-a făcut fericită. Te iubesc enorm! Te doresc mai mult ca niciodată de acest Dragobete!

„Tu ai făcut culorile mai vii, frumusețea mai pură, plăcerea mai intensă. Te iubesc mai mult decât iubesc viața, minunea vieții mele! Dragobete fericit!”

„Ți-am zis vreodată de ce te iubesc eu pe tine? Te iubesc pentru că lângă tine sunt mereu eu însămi, pentru că mă faci să mă simt cum nu m-am mai simțit niciodată, pentru că dragostea ta îmi spune că tot ce e mai bun de acum se va întampla, pentru că mi-ai arătat ce înseamnă dragostea adevărată… și cred că te mai iubesc pentru că ești pur și simplu irezistibil!”

„Te iubesc, la tine am găsit dragostea, lângă tine merită să merg mai departe, tu ești lumina ochilor mei, tu îmi luminezi calea, tu ești îngerul meu păzitor, când ești lângă mine secunda mi se pare oră, ziua mi se pare săptămână. Te iubesc prințul meu frumos! Voi fi sclava dorințelor tale în aceasta zi de Dragobete!”

„Te iubesc nu numai pentru ceea ce ești, ci pentru ceea ce sunt eu când sunt lângă tine. La Multi ani de Dragobete!”

„ Te iubesc mult viața mea, te iubesc așa cum nu am mai iubit pe nimeni în viața mea, ai apărut atunci când aveam cea mai mare nevoie de tine, ești un înger pe pământ, orice aș face, orice mi-aș dori, iubire ca a ta nu voi mai găsi, te iubesc mult viața mea!„

„Te iubesc este prezentul te-am iubit este trecutul, viitorul deci v-a fi??? te iubesc etern!”

„Te iubesc din toată inima – îmi ia 2 secunde să iți zic, dar îmi trebuie o viață întreagă să îți demonstrez cât de mult. Hai sa încep azi, de Dragobete să-ti arăt…”

„Te iubesc cu răsuflarea, zâmbetele, cu lacrimile întregii mele vieți! Prezența ta străbate întreaga casă. Chiar și atunci când ești departe mă pomenesc că îți aud glasul. Deschid fiecare ușa, aproape așteptandu-mă să te găsesc acolo – ma întorc să-ți răspund, și simt cum inima mea moare pentru o clipa în acea tăcere. Te port în minte și în suflet. Te simt în aerul pe care îl respir. Faci parte din mine. Pentru totdeauna. Te iubesc.”

„Sunt un om norocos pentru că sunt ales de tine și vreau sa te răsplătesc, să nu te dezamăgesc în alegerea făcută. Promit să te fac fericită și promit să te iubesc. Te aștept să petrecem o zi de Dragobete de vis…”

„Sunt un milion de stele și un milion de vise, tu ești singura mea stea și singurul meu vis! Te iubesc! Happy Dragobete!”

„Subsemnata, eu adică, declar azi, de Dragobete, că m-am îndragostit total și iremediabil de tine. Te iubesc cu disperare!”

„Știu că tu știi că eu te iubesc. Dar de fiecare dată simt nevoia sa îți amintesc. Deși.. Deși sunt conștientă că nu s-au inventat încă acele cuvinte care să exprime tot ceea ce eu simt. Sunt doar niște banalități. Dar atunci când le auzi gândește-te că eu ți le spun din suflet. Te iubesc! Suna așa de frumos. Și totuși nu exprima suficient. Poate am să te sărut. Poate am să te mângâi. Poate am sa te ating. Și totuși nu va fi suficient ca să îți arăt că până la sfârșitul vieții mele voi fi lânga tine.”

MESAJE DE DRAGOBETE pentru iubită

„Simt ceva în inima mea, este ca o mică flacără. De fiecare dată când te văd, această flacără se aprinde. Această flacără arde pentru tine, pentru că te iubesc! Deabia aștept să ard iar în flacări, azi, de Dragobete!”

„Nu știu cui să mulțumesc că mi te-a scos în cale, dar a făcut cel mai nobil lucru… Ți-am zis că te iubesc? Mă bucur că există zile ca Dragobetele, să pot striga lumii întregi că sunt îndragostit…”

„Nu pentru că iubesc sunt fericit, ci faptul că sunt îndrăgostit de tine mă face fericit! Dragobetele este ziua cea mai potrivită să-ți declar iubirea mea…”

„Nimeni nu-mi poate fura zâmbetul care-mi apare când mă gândesc la tine. Și nimeni nu-mi poate fura inima, pentru ca ea deja îți aparține. Te iubesc mai mult decât orice! A trecut Valentine’s Day, am sarătorit frumos, dar azi, de Dragobete ți-am pregătit o surpriza și mai mare… Voi fi sclavul dorințelor tale…”

„Mă faci fericit și cred ca ție îți datorez bucuria de viață, îmi umpli viața de un sentiment de bine, de un sentiment ca toate lucrurile sunt așa cum trebuie să fie. Te iubesc raza mea de soare”

„Lacrimile sunt bucăți din inima ce declară dragostea și dorul de tine zi de zi. Unde ești de azi, de Dragobete nu ești lângă mine? ”

„Iubesc 3 lucruri! Soarele, luna şi pe tine! Soarele pentru zi, luna pentru noapte și pe tine pentru totdeauna”

„Într-o zi ma vei întreba: Ce este mai important pentru tine, eu sau cu viața ta? Îti voi spune: viața mea… pentru ca TU ești viața mea!!!”

„Întalnirea cu tine a fost o soartă, devenind prietenul tău a fost o alegere, dar să ma îndrăgostesc de tine a fost ceva ce nu am putut controla.”

„Exista flori în gradina mea, exista flori în parc, dar nimic nu este mai frumos decât atunci când buzele noastre se întâlnesc. Ești cea mai frumoasă floare și vreau să te culeg de acest Dragobete!”

„Eu ma simt atât de fericit, știu de ce? Pentru că sunt atât de norocos, știi de ce? Pentru că Dumnezeu mă iubește, știi de ce? Pentru că mi-a oferit un dar, știi care? Pe tine, dragostea mea!”

„Este greu să vorbesc atunci când sunt îndragostit pentru că atunci când te privesc, frumusețea ta mă lasă fără răsuflare. Deci, dacă azi, de Dragobete voi fi mut, vei știi de ce…”

„Dumnezeu, înainte de a crea DRAGOSTEA, te-a creat pe TINE, apoi DRAGOSTEA ca să îți fie dăruită. După toate acestea m-a creat pe mine să ți-o pot DĂRUI. Te iubesc DRAGOSTEA MEA și te aștept de de Dragobete, să-ți pot îndeplini toate dorințele!”

„Dulce-i mierea de albine adunată de pe flori dar gurița de la tine e mai dulce de trei ori,TE IUBESC! Happy Dragobete!”

„Dragostea mea pentru tine va dura până când un orb va reuși să picteze zgomotul unei petale de trandafir căzută pe o masă de cristal. TE IUBESC! Să avem cel mai fericit Dragobete!”

„De când ai plecat tot ce mi-a rămas este o poza și un loc gol în patul meu, pe care nimeni nu-l va ocupa în lipsa ta. Încă te iubesc iubirea mea. Mă rog ca de Dragobete să te întorci la mine!”

„ Dacă iubirea mea s-ar măsura, îți spun acum, dragul meu, că te iubesc până la cea mai îndepărtată stea, din cea mai îndepărtată galaxie, din cel mai îndepărtat univers, și înapoi, și tot așa, de o infinitate de ori! Te aștept să petrecem un Dragobete de neuitat!”

„ Dacă îți spun că te iubesc, nu ar fi îndeajuns dacă nu ți-aș spune ca te iubesc pentru totdeauna! Te iubesc și azi, de Dragobete, și simt că te voi iubi mereu…”

„Dacă îmi pierd buzele te sărut cu ochii, dacă-mi pierd ochii te sărut cu inima, dacă-mi pierd inima o găsesc sigur la tine. La Multi ani de Dragobete!”

„Dacă ai fi o floare eu aș fi vântul, ploaia și lumina. Dacă ai fi o stea eu aș fi noaptea eternă. Dacă ai fi ocean eu as fi plaja mărginită de gândurile tale. Numai pentru a fi împreună, pentru totdeauna. Te iubesc!”

„Aș vrea să-ți fiu pătură, aș vrea să-ți fiu haina ce o porți, aș vrea să-ți fiu perna sub cap, vreau sa fiu în jurul tău, vreau sa te țin strâns în brațe și să fiu norocoasa persoană care te are de Dragobete.”

„Aș vrea să fiu o stea, să strălucesc numai pentru tine, să mă transform în ploaie, să cad ușor peste trupul tău fierbinte, apoi să mă evapor, s-ajung din nou in cer, sa le zic ingerasilor cat de mult TE IUBESC! Dar inainte de asta, iti voi zice in direct de Dragobete!”

MESAJE HAIOASE

„Te simti obosită? Poate pentru că ai alergat prin mintea mea toată ziua.”

„Ești periculos de frumoasă. De aceea vreau să te închid pe viață în inima mea, ca să nu mai faci și alte victime…”

„Chiar dacă inima mea ar fi de gheață, tu ai reuși să o topești cu farmecul zâmbetului tău.”

„Crezi în dragoste la prima vedere sau e nevoie să mai trec încă o dată?”

„Nu cred ce spun alții despre tine. Mai degrabă as vrea sa vad si eu de ce esti atat de speciala…”

„O fapta face cat o mie de vorbe. Asa ca să lăsăm vorbele și să trecem mai bine la fapte…”

„Sunt o victimă a zâmbetului tău, a privirii tale care m-a fascinat. Sunt amețit de atâta iubire… ești ca un drog pentru mine. Simt că intru în sevraj dacă nu te vad cât de curând…”

„Sunt într-o clinică de dezintoxicare a dependenților de SMS-uri. Orice mesaj de încurajare e binevenit.”

„Am găsit mesajul tău printre cele 123 primite astăzi. Crezi ca e vorba de destin?”

„Zâmbetul este contagios. Cineva mi-a zâmbit azi, și am zâmbit și eu. Acum ți-am transmis ție zâmbetul prin acest sms. Cine urmează?”

„Ești o ființă atât de drăguță, politicoasă, frumoasă, sincera, spirituală și unică pe aceasta lume… Primește urările mele de bine și aceste minciuni nevinovate.”

„Noi fetele suntem ca telefoanele. Ne place sa fim ținute pe palmă și să ni se vorbească , dar dacă apeși pe butonul greșit, ne deconectam.”

„Cineva spunea despre tine că săruți groaznic și că în dragoste te descurci la fel de prost. Nu vrei să-mi demonstrezi contrariul?”

„Ce înseamnă sărutul: pe mana = te ador; pe obraz =sa fim prieteni; pe gat = te doresc; pe buze = te iubesc; oriunde altundeva… sa nu ne lăsam duși de val!”

„Voi bărbații sunteți ca și calculatoarele: fără control dacă v-ați încins, plini de informații cu care nu știți ce să faceți și imediat ce alegi unul, pe piață apare un model mai bun.”

„Voi femeile sunteți ca și calculatoarele: nimeni nu va înțelege într-adevăr, toate greșelile sunt salvate în memorie și toți banii se duc pentru accesorii pentru voi.”

„Fetele sunt ca domeniile pe Internet. Cele mai interesante sunt deja luate.”

„Love is like: Nokia-connecting people, Samsung-everyone is invited, Nike-just do it!, Pepsi-ask for more, and like YOU – too good to be true!”

„Pentru un sărut tastează 1, pentru o îmbrățișare tastează 2, pentru clipe de neuitat tastează 3, iar pentru toate astea.. .tasteaza numarul meu.”

„Ma tot gândesc de ce nu-mi trimiți un SMS. Posibile variante: a) ești ocupată b) ești obosită c) ești bolnavă d) vrei să mă faci să îți simt lipsa.”

„Iubito, ești amuzantă, bună, caldă și iubitoare… și faptul că – pe lângă toate astea – ești și atât de frumoasa e ca un bonus…”