Iubește românește de Dragobete 2020. MESAJE pentru persoana iubită de Ziua Îndrăgostiților la români

MESAJE de DRAGOBETE 2020: SMS-uri, idei de felicitări și declarații de dragoste. Românii celebrează în fiecare an, pe 24 februarie, ziua iubirii, de Dragobete. Este momentul în care cei îndrăgostiţi au ocazia să-şi exprime şi să-şi dovedească sentimentele, prin cele mai interesante și neașteptate gesturi și declaraţii de dragoste.

Dragobete era numit şi Năvalnicul sau Logodnicul Păsărilor, era un zeu tânăr al dacilor, sărbătorit în Muntenia, Dobrogea, Oltenia şi Transilvania la o dată fixă în fiecare an.

Data varia de la o zonă la alta, între 24 februarie şi 28 februarie, 1 martie şi 25 martie. Dragobete era considerat patronul dragostei şi al bunei dispoziţii pe meleagurile româneşti.

Ziua de DRAGOBETE este asociată nu doar cu iubirea, ci și cu începutul primăverii, începutul unui an mai bun din punct de vedere sentimental. De această dată sunt legate superstiții și tradiții, în care unele persoane încă mai cred cu tărie și în ziua de azi.

Sărbătoarea este prilej de clipe romantice şi distracţie, astfel că vă oferim idei pentru a pregăti atmosfera prin mesaje de DRAGOBETE pe care le puteți împărtăși celor dragi.

Tot ce-i frumos se iubeşte, tot ce se iubeşte e frumos. Eşti atât de frumoasă pentru că eşti atât de iubită şi îţi promit că aşa vei fi mereu.

Când amintirea iubirii îţi dă fiori să ştii că este un gând de-al meu trimis spre tine… pentru a te ajuta să adormi cu mine în gând!

Poti să spui <<te iubesc>> într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secunda din viaţa ta, îti voi fura un minut, te voi săruta o ora şi te voi iubi o viaţă.

Vată de zahăr? Nu… Sirop de căpşuni? Nu… Ciocolată? Nu… Nu pot găsi nimic atât de dulce ca tine!

Când te-am văzut prima oară mi-ai încălzit inima. A doua oară mi-ai produs scântei, iar acum îmi faci inima să ardă!

Dragostea mea pentru tine este ca un cer senin după o dimineață înnorată, ca roua în zori de zi, ca razele soarelui de primăvară, ca florile din luna mai; vocea ta îmi aduce bucurie în suflet si gândul la tine liniște. Te iubesc!

Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul visurilor noastre, te iubesc până la cer și-napoi de un infinit de ori, o lume-n care ne iubim și tu mă știi, mă ai, mă vrei, iar eu, eu te privesc și nu-mi ajunge, te țin și nu ma satur, te am și te mai vreau!

Sunt un milion de stele și un milion de vise, tu ești singura mea stea și singurul meu vis! Te iubesc!

Iubirea e un strop de lumină un stop de poezie curată a inimii și restul… nebunie! Iubește doar…

Te iubesc ca-n prima zi, când raze de soare aurii, cădeau ușor purtate de vânt, asupra noastră pe Pământ. Te iubesc, te voi iubi, și chiar dacă soarta ne va despărți, iubirea noastră va sta acolo sus scrisă-ntr-o stea.

Fiecare apus aduce o amintire… Fiecare răsărit aduce o speranță… Între apus și răsărit sunt ore fără viață… Sunt orele în care ești departe de mine.

A iubi înseamna a suferi dar cum tot mai mulți fug de suferință tot mai putini știu să iubească.

MESAJE DE DRAGOBETE pentru iubit

Îmi doresc să îţi spun cât de multe te iubesc, să te văd în fiecare zi, să-ţi ştiu bucuriile şi să-ţi alin necazurile.

Opt litere, două cuvinte, un singur înţeles: Te iubesc!

Te iubesc pentru că îmi alungi singurătatea într-o lume plină şi aglomerată. Te iubesc pentru că fără tine e greu şi nu mă pot regăsi.

Cel mai uimitor lucru din lume este să privești pe cineva la care ții cu adevărat și să știi că simte același lucru pentru tine. Te iubesc românește de Dragobete!

Dragostea nu are nevoie de cuvinte, ea vorbește prin priviri și atitudini. Vino să ne bucuram de iubire! E Dragobetele!

Dacă cineva îți spune te iubesc tu să-i spui că minte căci iubirea nu se spune ci se simte.

Dacă de Sfântul Valentin unii sărbătoresc ziua îndrăgostiților, de Dragobete noi vom sărbători ziua iubirii noastre.

Tu îmi luminezi ziua cu sunetul vocii tale, tu mi-ai adus atât de multe zâmbete și dragoste, ești totul pentru mine și am fost atât de binecuvântată când Dumnezeu te-a trimis aici pentru mine.

Tu ești comoara vieții mele, ești minunea pe care am întâlnit-o întamplator și care m-a făcut fericită. Te iubesc enorm! Te doresc mai mult ca niciodată de acest Dragobete!

Tu ai făcut culorile mai vii, frumusețea mai pură, plăcerea mai intensă. Te iubesc mai mult decât iubesc viața, minunea vieții mele! Dragobete fericit!

Ți-am zis vreodată de ce te iubesc eu pe tine? Te iubesc pentru că lângă tine sunt mereu eu însămi, pentru că mă faci să mă simt cum nu m-am mai simțit niciodată, pentru că dragostea ta îmi spune că tot ce e mai bun de acum se va întampla, pentru că mi-ai arătat ce înseamnă dragostea adevărată… și cred că te mai iubesc pentru că ești pur și simplu irezistibil!

Te iubesc, la tine am găsit dragostea, lângă tine merită să merg mai departe, tu ești lumina ochilor mei, tu îmi luminezi calea, tu ești îngerul meu păzitor, când ești lângă mine secunda mi se pare oră, ziua mi se pare săptămână. Te iubesc prințul meu frumos! Voi fi sclava dorințelor tale în aceasta zi de Dragobete!

Te iubesc nu numai pentru ceea ce ești, ci pentru ceea ce sunt eu când sunt lângă tine. La Multi ani de Dragobete!

Te iubesc mult viața mea, te iubesc așa cum nu am mai iubit pe nimeni în viața mea, ai apărut atunci când aveam cea mai mare nevoie de tine, ești un înger pe pământ, orice aș face, orice mi-aș dori, iubire ca a ta nu voi mai găsi, te iubesc mult viața mea!

Te iubesc este prezentul te-am iubit este trecutul, viitorul deci v-a fi??? te iubesc etern!

Te iubesc din toată inima – îmi ia 2 secunde să iți zic, dar îmi trebuie o viață întreagă să îți demonstrez cât de mult. Hai sa încep azi, de Dragobete să-ti arăt…

MESAJE DE DRAGOBETE pentru iubită

Cineva mi-a spus că ziua are 24 de ore, că o oră are 60 de minute şi că un minut are 60 de secunde. Nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.

Dacă aş planta o floare de fiecare dată când mă gândesc la tine aş merge acum printr-o grădină plină de flori, dără să îi mai găsesc capătul.

În lume sunt opt minuni. Şapte dintre ele le ştie toată lumea, dar pe a opta o ştiu doar eu. Aceea eşti tu, iubirea mea!

Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viaţa? Eu voi spune că viaţa, iar tu te vei supăra fără să-ţi dai seama că pentru mine tu eşti viaţa.

Te-am iubit cu privirea…te-am iubit cu sărutul…te-am iubit cu mângâierea…acum te iubesc cu toată ființa mea…

Te iubesc pentru că … îmi alungi singurătatea într-o lume plină și aglomerată. Te iubesc pentru că, fără tine e greu și nu mă pot regăsi. Te iubesc și sunt definiția fericirii eterne.

Te iubesc pentru simplele banalități pe care le faci, te iubesc pentru că bei apă, pentru felul în care te încalți, pentru felul în care porți diferite obiecte. Te iubesc pentru liniștea dăruită clipelor alături, te iubesc pentru că îmi zâmbești, pentru că mă alinți, pentru că mă atingi, îmbrățișezi…

Te iubesc pentru că sărutul tău mă face să simt că trăiesc fără regrete.Te iubesc pentru ca nopțile sunt minunate alături de tine, triste când lipsa ta umbrește zâmbetul meu…

Te iubesc pentru că trăiesc împlinirea mea totală. Te iubesc pentru că ești totul meu. Te iubesc pentru viitorul meu, al nostru…

Nimeni nu-mi poate fura zâmbetul care-mi apare când mă gândesc la tine. Și nimeni nu-mi poate fura inima, pentru ca ea deja îți aparține. Te iubesc mai mult decât orice! A trecut Valentine’s Day, am sarbătorit frumos, dar azi, de Dragobete ți-am pregătit o surpriză și mai mare… Voi fi sclavul dorințelor tale…

Mă faci fericit și cred ca ție îți datorez bucuria de viață, îmi umpli viața de un sentiment de bine, de un sentiment ca toate lucrurile sunt așa cum trebuie să fie. Te iubesc raza mea de soare

Lacrimile sunt bucăți din inima ce declară dragostea și dorul de tine zi de zi. Unde ești de azi, de Dragobete nu ești lângă mine?

Iubesc 3 lucruri! Soarele, luna şi pe tine! Soarele pentru zi, luna pentru noapte și pe tine pentru totdeauna

Într-o zi ma vei întreba: Ce este mai important pentru tine, eu sau cu viața ta? Îți voi spune: viața mea… pentru ca TU ești viața mea!!!

Întâlnirea cu tine a fost o soartă, devenind prietenul tău a fost o alegere, dar să ma îndrăgostesc de tine a fost ceva ce nu am putut controla.

Exista flori în gradina mea, exista flori în parc, dar nimic nu este mai frumos decât atunci când buzele noastre se întâlnesc. Ești cea mai frumoasă floare și vreau să te culeg de acest Dragobete!

Eu ma simt atât de fericit, știu de ce? Pentru că sunt atât de norocos, știi de ce? Pentru că Dumnezeu mă iubește, știi de ce? Pentru că mi-a oferit un dar, știi care? Pe tine, dragostea mea!

Este greu să vorbesc atunci când sunt îndrăgostit pentru că atunci când te privesc, frumusețea ta mă lasă fără răsuflare. Deci, dacă azi, de Dragobete voi fi mut, vei știi de ce…

Dumnezeu, înainte de a crea DRAGOSTEA, te-a creat pe TINE, apoi DRAGOSTEA ca să îți fie dăruită. După toate acestea m-a creat pe mine să ți-o pot DĂRUI. Te iubesc DRAGOSTEA MEA și te aștept de de Dragobete, să-ți pot îndeplini toate dorințele!

MESAJE HAIOASE de DRAGOBETE



Te simți obosită? Poate pentru că ai alergat prin mintea mea toată ziua.

Ești periculos de frumoasă. De aceea vreau să te închid pe viață în inima mea, ca să nu mai faci și alte victime…

Chiar dacă inima mea ar fi de gheață, tu ai reuși să o topești cu farmecul zâmbetului tău.

Crezi în dragoste la prima vedere sau e nevoie să mai trec încă o dată?

Nu cred ce spun alții despre tine. Mai degrabă as vrea sa vad și eu de ce ești atât de specială…

O faptă face cât o mie de vorbe. Așa ca să lăsăm vorbele și să trecem mai bine la fapte…

Sunt o victimă a zâmbetului tău, a privirii tale care m-a fascinat. Sunt amețit de atâta iubire… ești ca un drog pentru mine. Simt că intru în sevraj dacă nu te vad cât de curând…

Sunt într-o clinică de dezintoxicare a dependenților de SMS-uri. Orice mesaj de încurajare e binevenit.

Am găsit mesajul tău printre cele 123 primite astăzi. Crezi ca e vorba de destin?

Zâmbetul este contagios. Cineva mi-a zâmbit azi, și am zâmbit și eu. Acum ți-am transmis ție zâmbetul prin acest sms. Cine urmează?

Ești o ființă atât de drăguță, politicoasă, frumoasă, sincera, spirituală și unică pe aceasta lume… Primește urările mele de bine și aceste minciuni nevinovate.

Noi fetele suntem ca telefoanele. Ne place sa fim ținute pe palmă și să ni se vorbească , dar dacă apeși pe butonul greșit, ne deconectam.