26 octombrie: Garda Apulum prezintă spectacol aniversar la Poarta a IV-a a Cetății Alba Iulia. 12 ani de activitate a voluntarilor

Garda Apulum prezintă sâmbătă, 26 octombrie, un spectacol aniversar, la împlinirea a 12 ani de activitate a voluntarilor din trupele de reconstituire istorică. Evenimentul se desfășoară la Poarta a VI-a a Cetății din Alba Iulia.

Se împlinesc 12 ani de când trupa de voluntari albaiulieni, care compun formațiunile Legiunea XIII Gemina, Ludus Apulensis, Lupii Apoulonului și Magna Nemesis, dau viață perioadei antice a orașului Alba Iulia.

Acest proiect de reconstituiri istorice antice a debutat în Alba Iulia la 26 octombrie 2012. Atunci, sub coordonarea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Legiunea XIII Gemina „s-a întors acasă”, în vechiul castru Apulum. Alături de ea și-a făcut apariția și trupa de gladiatori, Ludus Apulensis, pentru ca un an mai târziu, lor să li se alăture și războinicii daci din Apoulon, apoi trupa de dansatoare reunite sub denumirea de Magna Nemesis.

La 12 ani de la lansare, peste 80 de voluntari sunt implicați în acest proiect, mare parte din ei din oraș, dar și din țară.

”Astăzi, Garda Apulum, devenită un brand al orașului Alba Iulia, se poate lăuda cu susținerea a sute de reprezentații de reconstituire istorică antică, majoritatea în Cetatea Bastionară Alba Carolina, în cadrul tradiționalului spectacol de vineri, din timpul sezonului aprilie-septembrie. Dar în același timp, reenactorii albaiulieni au promovat patrimoniul antic local în cadrul a sute de evenimente la care au participat, atât în țară, cât și în străinătate”, transmit organizatorii.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Spectacolul va fi sâmbătă, 26 octombrie 2024, ora 13.00, pe esplanada din fața Porții IV a Cetății Bastionare Alba Carolina.

