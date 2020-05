9 MAI, triplă semnificaţie: Ziua Europei, a Independenţei României și sfârșitul celui de-al doilea război mondial

Contemporani sau din file de istorie, mai mult sau mai puţin cunoscuţi, chiar dacă la prima vedere nu au nimic în comun, o serie de oameni care s-au născut sau care au legătură cu localităţi din judeţul Alba au reuşit, prin ceea ce au făcut sau au inspirat semenilor să dea valoare existenţei lor şi, prin extensie celor care trăiesc sau au trăit pe aceste meleaguri.

Numele şi activitatea lor sunt repere sau chiar modele de viaţă pentru cei care încă mai încearcă să-şi găsească rostul în viaţă. Toți au ceva în comun: s-au născut, au trăit sau provin din Alba, un județ din inima Ardealului.



Vă prezentăm nume „noi”, dar şi personalităţi remarcabile din seria celor care reprezintă judeţul Alba.

Radu Rusu sau „Zuckerberg” de România



Tânărul care, care a fondat în Silicon Valley o reţea de socializare despre care investitorii spun că este următorul Facebook, este originar din Alba Iulia. A creat o aplicaţie de photo sharing 3D care a atras atenția investitorilor, firma pe care o conduce albaiulianul, Fyusion, fiind comparată cu giganții Facebook și Google.

Afacerea pe care a dechis-o în SUA a primit în urmă cu câteva luni o finanţare de 3,5 milioane de dolari. Finanțarea a fost folosită pentru a crea o aplicație de photo sharing 3D, disponibilă pentru iOS și Android, dezvoltată în formatul „surround view”. Aplicaţia creată pentru telefoane mobile şi tablete permite utilizatorilor să realizeze fotografii pe care să le poată mişca pentru a vedea ce este în jurul subiectului.

Tânărul cercetător a precizat că aplicația poate face face panorame „selfie”, permite efecte de „slow motion” echivalând camere cu 10.000 de cadre pe secundă și „taguri 3D care se pot pune pe obiecte și se pot folosi pentru orice produs, de exemplu pentru e-commerce sau fashion”.

A absolvit Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Specializarea – Automatică și Informatică Industrială în 2004, iar în 2009 a absolvit cu ”Summa cum Laude” TUM (Technische Universitaet Muenchen), unde si-a dat și doctoratul în Computer Science. Aici s-a alăturat în 2005 grupului de cercetare Intelligent Autonomous Systems.

Din 2012 este preşedintele ONG-ului „Open Perception” care are ca scop realizarea de softuri gratuite pentru procesarea imaginilor 2D şi 3D. Din 2009 până în 2012, a fost cercetător la Willow Garage, un laborator unde se creează programe open source pentru aplicaţii robotice. În perioada 2010 – 2012, a predat la Universitatea Stanford în calitate de cadru didactic invitat. Cu doi ani în urmă, a fost cercetător la Stanford Research Institute (SRI) International. În 2013, Radu Rusu a reușit să obțină alături de un alt român, Matei Ciocârlie, un premiu de excelenţă în robotică, în domeniul în care activează:”IEEE Robotics and Automation Society Early Career Award”.

Este căsătorit şi are o fetiţă. Trăieşte în San Francisco alături de soţie, restul familiei fiind în România.

Întrebat dacă se gândea că va ajune atât de departe, Radu a spus că „e aproape imposibil să te gândeşti că din Alba Iulia sau Cluj poţi ajunge să predai la Stanford şi să devii CEO la o companie cotată la sume astronomice în Silicon Valley. Dar, dacă mă uit în trecut, e foarte interesant cum toate lucrurile au mers natural… şi niciodată nu am plănuit aşa departe în faţă“.

Felix Crişan: a demonstrat că drumul spre Silicon Valley poate să înceapă de la Alba Iulia

Felix Crișan, originar din Alba Iulia, este unul dintre fondatorii unei companii româneşti care deține supremația pe piața micro-plăților electronice. A absolvit Colegiul „Horea Cloșca și Crișan” și apoi universitatea, la București. A lucrat pentru IBM și HP și apoi și-a făcut propria sa afacere în ţară. Aplicația realizată de el s-a situat în top 3 cele mai votate tehnologii în cadrul primei expoziții dedicate start-up-urilor prezente în centrul mondial al giganților din domeniul IT, Silicon Valley.

Felix Crișan a absolvit Colegiul Național ”Horea Cloșca și Crișan” din Alba Iulia în 1992, urmând apoi între anii 1992 – 1997 cursurile universității din București, specializarea Informatică. A început din poziția de analist programator, ajungând în 2003 să lucreze pentru IBM, iar în 2005 să devină consultant în industria telecom pentru Hewlett-Packard România.

Împreună cu un grup de colegi, a dezvoltat o aplicație care a reușit să cucerească piața românească a micro-plăților electronice. A devenit astfel cofondator al Netopia System – o companie care furnizează soluții de SMS marketing și plăți electronice, poate cea mai bine dezvoltată de pe piața din România. În iunie 2010, compania sa, Netopia System a devenit prima companie românească premiată în cadrul unei competiții din Silicon Valley, cu tehnologia patentată mobilPay.com.

Marius Moga

Unu din cei mai celebri compozitori din România este fără îndoială Marius Moga. Artistul s-a născut în data de 30 decembrie 1981 la Alba Iulia.

Moga și-a petrecut primii ani într-o familie cu multe interese privitoare la muzică: un străbunic al său a compus pentru un ansamblu folcloric, în vreme ce bunicul cunoștea banjoul și bunica a cântat în corul unei biserici. Tatăl a învățat chitara, iar mama s-a preocupat de canto. Marius are un frate, Iulian, regizor de videoclipuri.

Marius pleacă la București la vârsta de 18 ani unde compune primul său hit, „Ți-am promis” pentru trupa Akcent.

Acesta continuă să compună pentru artiști renumiți din România iar în 2007 înființează trupa Morandi alături de care se bucură de un succes răsunător atât în țară cât și peste hotare.

Începând cu anul 2011 acesta va petrece din ce în ce mai mult timp în străinătate, mai exact în Los Angeles. Dar nu fără rost. Un an mai târziu avea să compună pentru trupa Maroon Five („The Man Who Never Lied”). Piesă inclusă pe albumul lor a fost foarte bine primita, având un review favorabil din partea Billboard Magazine și este chiar nominalizat la Grammy în anul 2012 alături de trupa americană. Astfel, Marius Moga ajunge să fie cu adevărat primul român ce compune pentru o trupa faimoasa din afara.

În 2014, după 14 ani de la plecarea din Alba Iulia, se întoarce acasă unde timp de o săptămână organizează în orașul natal o serie de evenimente printre care și zilele orașului Alba Fest 2014.

Diana Ramona Dumitrașcu

La vârsta de 32 de ani, albaiulianca a ajuns cea mai tânără femeie-dirijor de cor din România. Moștenind talentul muzical al mamei sale, Diana Bâldea a început să exerseze la pian pe când avea doar patru ani.

În 1996 a absolvit Liceul de Muzică și Arte Plastice din Alba Iulia și s-a înscris la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, specializările sale principale fiind pedagogia muzicală și pianul.

În 1999 a plecat în Germania pentru a-și continua studiile la Academia „Robert Schumann” din Düsseldorf și le-a finalizat cu două licențe, una în Dirijat Cor academic și Pian în 2004, și una în Dirijat Orchestra și Pian în 2007. În vara anului 2006 a participat și la un curs de dirijat la Filarmonica din Brașov pentru care a fost susținută financiar de Primăria Municipiului Alba Iulia și de Prefectura Județului Alba.

Din 2003 este membră a Corului “Collegyum Bizantinum” din Aachen, un cor cu o vechime de 30 de ani. S-a întors în țară cu gândul de a pune în practică ce a învățat în străinătate. În 2008 a participat la un concurs organizat de Opera din Brașov, a luat cele mai mari note și astfel a obținut postul de dirijor de cor.

Ștefan Wagner

Creator a peste 40 de soiuri de trandafiri, s-a născut în comuna Unirea, într-o familie de horticultori. A îndrăgit această meserie de mic, ca urmare a faptului că familia sa avea o mică pepinieră de pomi fructiferi şi trandafiri.

Deoarece tatăl său a murit, locul rămas gol l-a umplut bunicul, care i-a fost mentor și l-a învățat meserie. Ștefan Wagner a abandonat liceul și a făcut doi ani de practică la pepiniera din Aiud, iar ulterior s-a înscris la Școala Tehnică Horticolă din Odorheiul Secuiesc și a absolvit ca premiant. În 1951 a fost admis la Facultatea de Horticultură din Bucureşti, singura de acest profil din țară la acea vreme. În 1956 a fost chemat la Staţiunea Pomicolă Cluj și a lucrat acolo timp de 41 de ani, până când s-a pensionat.

Prin studiile sale din domeniul pomiculturii, Ștefan Wagner a redus durata de creare a portaltoilor vegetativi, lucrare care i-a adus și titlul de doctor în agronomie în anul 1971. Marea s-a iubire a rămas însă trandafirul. De-a lungul timpului a creat 40 de soiuri, printre care se numără „Auriu de Cluj”, „Nobilia” sau „Rosadora”. În 1968 a participat la Conferinţa Internaţională din Anglia în cadrul căreia s-au pus bazele Federaţiei Mondiale a Societăţilor de Roze. Prin prezența sa, România a devenit membru fondator. Atunci a făcut parte din delegaţia care a fost prezentată reginei-mamă Elisabeta a Marii Britanii.

Sergiu Paşca

Sergiu Pașca, un tânăr din Aiud este considerat unul dintre cei mai buni cercetători români. Are titlul de doctor în cercetare şi urmează studii postdoctorale la Universitatea de Medicină Stanford, din California, SUA. În anul 2012, această instituţie de învăţământ i-a conferit premiul pentru cea mai bună cercetare postdoctorală.

Anul trecut, a primit şi premiul pentru „Cel mai bun student român din străinătate” din partea „Ligii studenţilor români din străinătate”.

Pentru meritele sale, i-a fost decernat titlul de Cetățen de Onoare al Municipiului Aiud.

Tânărul s-a născut şi a crescut în Aiud, remarcându-se încă din anii şcolii generale şi ai liceului. A obţinut mai multe premii în timpul şcolii, atât la olimpiadele şi competiţiile judeţene, cât şi la cele naţionale.

În 2001, a fost şef de promoţie al Colegiului Naţional „Titu Maiorescu”, cu media generală 10 în cei patru ani de studiu. Apoi a beneficiat de admiterea onorifică (media 10) la Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca.

Munca de cercetare desfăşurată în domeniile ştiinţelor medicale şi în special studiul aplicat asupra problemei bolnavilor de autism i-au atras recunoaşterea internaţională, obţinând premii de excelenţă, nominalizări şi burse renumite din partea celor mai consacrate instituţii în domeniu, din întreaga lume, mai precizează sursele citate.

Florin Călin Păun

Născut la Alba Iulia, a plecat în Franța încă din perioada facultății, în 1993. Şi-a continuat studiile în ingineria de aviaţie la École Polytechnique, Palaiseau, apoi la École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Constructions Aéronautiques, Toulouse, de unde a ieșit șef de promoție.

Doctoratul l-a făcut la „Paul Sabatier”, iar mai târziu s-a specializat în management şi leadership la MIT, Boston. Astăzi, la cei 43 de ani, îl găsim pe Florin Călin Păun în ierarhia ONERA (Oficiul Naţional de Studii şi Cercetări Aerospaţiale al Franţei), unde, în calitatea sa de „Directeur Adjoint Innovation Industrielle”, contribuie la dezvoltarea unui impresionant portofoliu de clienţi, gestionând un buget de peste 100 milioane de euro anual. Cu un CV care îi reflectă toată pasiunea pentru ingineria de aviaţie, cu un job care îi place atât de mult, încât nici în vacanţă nu pleacă, cu o modestie tipică oamenilor care ştiu exact cât valorează, cu un pragmatism neascuns, foarte onest, care îl opreşte să se întoarcă acasă, Florin Călin Păun îşi rezumă viaţa scurt: challenge permanent, căutare de soluţii pentru a ameliora ceva şi multă curiozitate. Un lucru care îl interesează acum este să poată contribui în a oferi un model tinerei generaţii de acasă.

Valentin Uritescu

Este un actor român născut la 4 iunie 1941 în Vinerea, județul Alba, sat de care s-a declarat ca fiind foarte atașat. În interviurile acordate de-a lungul timpului actorul spunea că singurul loc în care s-a simțit cu adevărat în siguranță a fost satul Vinerea. Când a plecat la liceu, actorul mărturisește că a simțit cum satul îl cheamă înapoi, ceea ce arată un atașament foarte mare față de locurile natale.

Actorul mai păstrează amintirea exploziei de la fabrica de armament din Cugir, el și prietenii lui jucându-se de-a Columb și Magellan în craterele formate de aceasta. De asemenea, actorul își amintește și cum în anii copilăriei ajuta și el la treburile gospodăriei, satul fiind pentru el cea dintâi educație.

Pe lângă faptul că Valentin Uritescu și-a dedicat întreaga viață actoriei, acesta iubește și scrisul, motiv pentru care în anul 2011 și-a lansat primul volum cu fragmente autobiografice, numit „Așa sunt eu, prost”.

După ce a părăsit satul natal pentru studii, actorul a învățat la Liceul „Aurel Vlaicu” din Orăștie, absolvind apoi Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică în anul 1963. Dacă la începutul carierei acesta a jucat pe scenele Teatrului Maria Filotti din Brăila, Teatrului Tineretului din Piatra Neamț sau Teatrului Lucia Sturzda Bulandra, mai apoi, în 1991 își face debutul pe scena Teatrului Național unde printre spectacolele în care a jucat se numără „Avram Iancu” de Lucian Blaga, „Vrăjitoarele din Salem” de Arthur Miller, „Livada de vişini”de A.P. Cehov, „Morişca” de Ion Luca, „Tehnica Raiului” de Mihai Ispirescu, „Strigoii” de Henrik Ibsen, „Numele trandafirului” de Umberto Eco, „Crimă pentru pământ” după Dinu Săraru, „Take sau Ianke” şi „Cadâr” de Victor Ioan Popa.

De asemenea, actorul și-a făcut și debutul pe marele ecran în 1981, cu filmul „Angela merge mai departe”, regizat de Lucian Bratu. A jucat apoi în peste 40 de filme.

Ioan Bocșa

Interpret de muzică populară ardelenească, actor și profesor universitar, s-a născut la 13 decembrie 1947, în Oarda de Jos. Cea mai mare pare a copilăriei și-a petrecut-o însă la fratele mamei în localitatea Cutina, pe râul Sebeș. Acesta își amintește cu drag de grupul în care cânta la vârsta de șapte ani, unde era considerat o minune, fiind cel mai mic. Întrebat ce altă meserie ar fi ales dacă nu ar fi fost legat de folclor, artistul a mărturisit că i-ar fi plăcut să devină pictor.

În anul 1970 a absolvit Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, iar în 1994 s-a întors, de data aceasta la catedră, pe post de conferențiar universitar la Modulul de Folclor. A activat în același timp și ca președinte al Fundației Culturale TerrArmonia, prin intermediul căreia a inițiat și derulat proiectul „PHARE Colindul Transilvan – element de identitate națională”.

Începutul activității sale artistice este reprezentat de apariția pe un disc colectiv, alături de alți interpreți în 1988. Primul său material discografic individual, intitulat „Doru’ m-o purtat”, a fost lansat doi ani mai târziu. O altă mare realizare a sa este apariția pe un al doilea disc colectiv, realizat în colaborare cu mai mulți laureați ai Festivalului „Maria Tănase”. Printre materialele lansate ulterior se numără: „Dorul meu pe unde trece”, „Bună dimineața, nana”, „Colinde și cântece populare românești”, „Ana, zorile se varsă” și „Colinde Transilvane”.

Nicolae Furdui Iancu

Interpret de muzică populară, este supranumit „crăișorul” cântecului moțesc. S-a născut în octombrie 1955, în satul Poiana din comuna Sohodol, și unde a locuit cu bunicii din partea tatălui până la vârsta de cinci ani. Deși s-a mutat la Abrud și a petrecut mai mulți ani acolo, artistul a mărturisit în repetate rânduri că satul natal îl va atrage veșnic ca un magnet.

A studiat la Liceul Pedagogic din Abrud, urmând apoi cursurile Institutului Pedagogic din Oradea, pe care l-a absolvit în 1979. A lucrat ca dascal până în 1989, când a ales să se dedice în întregime muzicii populare.

A debutat la 17 ani, cântând cu orchestra liceului. În ultimul an de studenție, a participat la Festivalul Artei Studențești și a obținut premiul I. Dacă ar fi fost îndrumat mai repede spre muzică, ar fi ales-o pe cea de operă. Este un mare admirator al tripletei de aur: Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Jose Carreras.

Veta Biriş

S-a născut pe 11 august 1949 în comuna Veseuş, judeţul Alba şi provine dintr-o familie numeroasă. La 17 ani, s-a căsătorit, iar la 19 ani a avut primul copil.

Consacrarea artistei are loc în cadrul emisiunii „Floarea din grădină”, iar după această apariţie multă lume a început să îi îndrăgească atât muzica populară cât şi cea patriotică.

Printre cele mai cunoscute melodii aduse pentru prima oară pe scena folclorică de Veta Biriş sunt “Sus, sus, sus la munte, sus”, “Aşa-i românul”, “Noi suntem români”, “Hai să-ntindem hora mare”.

Printre cele mai cunoscute albume ale interpretei de muzică populară sunt cunoscute titlurile “Aşa-i românul” (1995), “La aniversare” (1999), “Sub falnic Gorun” (1999), “Oi cânta cu drag în lume” (2001) şi “E vremea colindelor” (cu Ionuţ Fulea).

Ionuț Fulea

Ionuț Fulea s-a născut la Sebeș în 17 iulie 1971 și este unul dintre cei mai iubiți și apreciați interpreți de folclor muzical din Ardeal. S-a făcut remarcat și prin duetele cu Mariana Deac, prezente și pe albumele colective “Top Ardeal”.

Se bucură de o apreciere și admirație extraordinară din partea ascultătorilor. Prima apariție la televiziune a avut-o 1993 cu ansamblul Românașul la un spectacol de colinde organizat de TVR. Fiind observat de Nicolae Furdui Iancu, acesta l-a luat sub aripa sa la toate concertele sale. Asftel, alături de Nicolae Furdui Iancu și orchestra sa ”Crai Nou”, Ionuț Fulea a cântat în spectacole până în 1998.

Albumul de debut,”Toată lumea are un dor” a apărut în 1994 și s-a bucurat de un mare succes. Au urmat albumele ”Iubește-mă, mândră dragă”, ”La steaua care-a răsărit”, ”Nu-i lumina nicări” și ”Mândra mea, mândră de la Ciugud”.

În 2011 a înființat Uniunea Artiștilor Interpreți de folclor Muzical din România, alături de încă 22 artiști membri fondatori, printre care și Nicolae Furdui Iancu, Nicoleta Voica, Traian Jurchela, Elise Stan, Mariana Ionescu Căpitănesc etc. UAIFMR are ca scop sprijinirea exercitării drepturilor şi apărarea intereselor profesionale ale interpreţilor de folclor din România. Ionuț Fulea este președintele Uniunii.

Ioan Dorin Coșeriu