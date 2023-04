Aiud Maraton, ediția 2023: când va avea loc competiția de alergare de la Aiud. Sunt așteptați peste 500 de sportivi la start

La Aiud se va desfășura, pe 3 iunie, o nouă ediție a evenimentului „Aiud Maraton”, un concurs care are ca scop principal strângerea de fonduri pentru susținerea Asociației Invinctus Romania și a Asociației Persoanelor cu Handicap Neuromotor din Romania (AHNR), cât si promovarea tinerilor sportivi.

Competiția de alergare se va desfășura pe două trasee, de Maraton (45 km) și Semimaraton (22 km). Potrivit organizatorilor, nu se va percepe taxă de participare.

„Aiud Maraton” a luat naștere la inițiativa sportivului aiudean Polgar Levente Ioan, un sportiv de ultramaraton cu rezultate impresionante la nivel national și internațional.

La fel ca și celelalte competiții la care a fost prezent, maratonul de la Aiud are ca scop principal strângerea de fonduri pentru susținerea Invinctus Romania, cauze locale, cât și promovarea tinerilor sportivi.

Prima ediție a avut loc pe data de 28 martie 2015 și a avut un număr de 130 de participanți, dintre care 3 sportivi internaționali din Canada, Grecia și Republica Moldova.

Cea de-a doua ediție a avut loc pe data de 19 martie 2016, și a avut un număr de 350 de participanti dintre care 5 sportivi internaționali din Ungaria, Republica Moldova, Italia și Grecia.

La ediția anterioară, a IV-a, în 2018, evenimentul a avut peste 750 de participanți și mulți voluntari inimoși. Evenimentul s-a bucurat de o bună prezentare în media și a fost promovat și apreciat și de Șeful Apărării, transmițând susținerea și aprecierea sa în mod public.

„După o perioadă greu încercată prin care a trecut țara noastră, în care am fost nevoiți să amânăm evenimentul timp de 4 ani, pentru siguranța și protecția alergătorilor, anul acesta revenim la normal. Așa cum am început încă din 2015, continuăm și în acest an, oferind tuturor ocazia de a lua parte la un eveniment de amploare națională, fără taxă de participare.

La ediția din acest an așteptăm la linia de start aproximativ 500 de participanți, și ne dorim ca aceasta să fie un succes atât pentru cauza pentru care a fost organizat cât și pentru palmaresul competițional al alergătorilor.

În organizarea evenimentului sunt implicate entități cu vechime în desfășurarea lui, cum ar fi Asociația Aiud Sport, Asociația Invictus România, Primăria municipiului Aiud și Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

Evident că un astfel de eveniment se bazează pe sprijinul comunității, prin urmare ne îndreptam atenția spre dumneavoastră cu invitația de a deveni parteneri și de a vă oferi ocazia de a vă aduce aportul la buna desfășurare a acestuia. Implicit susținerea dumneavoastră înseamnă susținerea cauzelor caritabile, Invictus Romania și celelalte cauze locale, dar și promovării sportului”, a transmis Polgar Levente Ioan, președinte Asociația Aiud Sport și organizator principal Aiud Maraton.

Înscrierile se fac pe www.aiudmaraton.ro.

