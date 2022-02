ANAF: Termenul pentru depunerea declarațiilor fiscale D 100 și D 101 este 25 iunie. Cum se depun documentele

Direcția Regională de Statistică Alba a transmis marți o serie de date oficiale legate de câștigurile salariale obținute de angajații din județ, în luna noiembrie a anului trecut (ultima lună pentru care există date centralizate).

În luna noiembrie 2021, câştigul salarial mediu brut înregistrat în judeţ a fost de 5229 lei, iar câştigul salarial mediu net a ajuns la 3222 lei.

De menționat că în judeţul Alba existau, la sfârşitul lunii noiembrie 2021, 96.314 de angajați (1,8% din numărul total din ţară);

Câştiguri salariale medii nete peste media înregistrată pe judeţ au realizat salariaţii din industrie şi construcţii (3.368 lei) si cei din agricultură, silvicultură şi pescuit (3.245 lei).

Județul nu are o piață a muncii în domeniul IT sau în domeniul unor sectoare în care veniturile sunt foarte mari. Are însă un număr mare de bugetari, iar salariile obținute la stat ridică această medie.

Câștiguri mai mari, inflație și mai mare

În luna noiembrie 2021 câştigul salarial mediu brut înregistrat în judeţ a fost de 5.229 lei, mai mare cu 166 lei (+3,3%) decat cel înregistrat în luna anterioară și cu 206 lei (+4,1%) față de luna noiembrie 2020. Trebuie să ținem însă cont că în 2021m inflația a ajuns în România la aproximativ 8%.

Câştigul salarial mediu net în noiembrie 2021 a fost de 3222 lei, mai mare cu 91 lei (+2,9%) decât în luna anterioară si cu 154 lei (+5,0%) față de luna noiembrie 2020.

Câştigul salarial mediu net înregistrat în judeţ în luna octombrie 2021 poziţionează judeţul pe locul 12 la nivel național, în ierarhia judeţelor ordonate descrescător și locul 4 la nivelul Regiunii Centru.

Faţă de câştigul salarial mediu realizat pe ţară, în judeţul Alba, în luna noiembrie 2021 câştigul salarial a fost mai mic: câştigul salarial mediu brut cu 715 lei, iar câştigul salarial mediu net cu 423 lei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News