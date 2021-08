Andrei Negrean a câştigat Festivalul Internaţional de Şah “Noul Regat” de la Piteşti. Tatăl lui Andrei este din Cugir

Învingător supriză în Festivalul Internaţional de Şah “Noul Regat” organizat în acest weekend la Piteşti. În vârstă de doar 9 ani, Andrei Negrean (Clubul Central de Şah Bucureşti), s-a clasat pe primul loc în clasamentul general al seniorilor cu 6 puncte din 7 partide, devansându-i pe mult mai experimentaţii Ioan Popescu (ACS Noul Regat Crisade Piteşti) şi Iulian Turcu (Clubul de Şah Deva).

La turneu au luat startul 53 de jucători din România, Italia şi Serbia. Festivitatea de premiere a fost onorată de prezenţa marelui maestru international Alin Berescu, antrenorul lotului national de seniori.

Andrei nu este la primul rezultat de prestigiu. El are deja in palmares 4 titluri de campion national în competiţiile individuale şi pe echipe, dar şi o medalie de argint şi una de bronz la Campionatele Uniunii Europene din 2020, respectiv 2019. Mai mult decât atât, cu un rating internaţional de 1834, Andrei Negrean este numărul 1 mondial între copiii născuţi în anul 2012!

În spatele acestor rezultate extraordinare pentru un copil de doar 9 ani sunt părinţii Alina şi Marius Negrean, ultimul născut în Cugir şi absolvent al Colegiului Naţional “David Prodan” din Cugir în anul 1998.

Părinţii lui Andrei au înţeles rapid pasiunea deosebită a acestuia pentru sportul minţii şi fac toate eforturile să îl sprijine pentru obţinerea unor rezultate importante pe plan mondial. Andrei a început să studieze şahul la 5 ani sub îndumarea cunoscutului antrenor Tudor Ristea (Clubul Central de Sah Bucureşti) şi îl are în prezent ca antrenor personal pe maestrul internaţional Ionuţ Cosma, dar în plus faţă de antrenamentele cu acesta se pregăteşte şi individual câteva ore pe zi.

Cu siguranţă rezultatele lui Andrei aduc de fiecare data multă bucurie şi în judeţul Alba, unde Andrei are multe rude şi prieteni, în lunile următoare fiind aşteptată şi prima lui prezenţă la un turneu în Alba Iulia. Până atunci însă, Andrei Negrean va lua startul peste o săptămână la o nouă ediţie a Campionatului Uniunii Europene din Cehia, acolo unde are un singur obiectiv: medalia de aur.