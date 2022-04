AVERTISMENT: Nu deschideți mesaje audio primite prin SMS. Cum funcționează o nouă tentativă de atac cibernetic asupra telefonului

Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc miercuri, 27 aprilie, de la ora 13.00, în ședință ordinară, cu 42 de proiecte pe ordinea de zi.

Vor avea de aprobat indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, acord de cooperare cu STS, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului, contestații la lista II de priorități pentru locuințe sociale, vânzarea unor locuințe ANL, taxele de pășunat, modificarea hotărârii privind bursele și alte proiecte.

Va fi consemnată și demisia din funcția de consilier local al lui Teodor Holhoș (USR).

Proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local Holhoș Teodor

2. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli pe trimestrul I al anului 2022, al Municipiului Alba Iulia

3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023

4. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de colaborare între Municipiul Alba Iulia și Serviciul de Telecomunicații speciale, privind realizarea în comun de activități, servicii, proiecte, care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informației și de comunicații

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 106/2021 a Consiliului local modificată și completată prin Hotărârea nr. 199/2021 a Consiliului local (încuviințarea cererii de transmitere a imobilului – Sala de judo „1 Mai”, actualmente „Marius Vizer”, situat în Alba Iulia, str. Frederic Mistral, nr. 2, jud. Alba din proprietatea publică a Statului Român și administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret)

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului public ”Administrarea patrimoniului local” din subordinea Consiliului local, urmare a transformării unui post, funcție publică de execuție, vacant, începând cu luna mai 2022

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional, a 5 funcții publice, începând cu luna mai 2022

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare infrastructură rețea majoră de transport lotul 2 –tronsonul 1, 2 și 3 străzile : B-dul Republicii, B-dul Revoluției, str. Lalelelor, str. Pinului, str. Francisca, str. N. Grigorescu, str. Gh. Pop de Băsești, B-dul Încoronării” aprobați prin Hotărârea nr. 300/2018, cu modificările și completările ulterioare

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 19/2022 cu privire la aprobarea proiectului cadru ”Alba Iulia are Skepsis” pentru anul 2022

11. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “The Food Club: A European Network for Social Inclusion” –acronim TFC, proiect finanțat prin Programul de Finanțare Cerv-2021-Citizens-Town-NT

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a municipiului Alba Iulia

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 263 din 30 august 2019 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, cu modificările și completările ulterioare (participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de lider de parteneriat în cadrul proiectului Find your Greatness – Europe’s first strategic brand building program for smart cities, finanțat prin Programul european URBACT III 2014-2020 – Rețele de implementare a Planurilor de Acțiuni)

14. Proiect de hotărâre privind admiterea contestațiilor formulate de către Mărginean Nicoleta Maria și Giurca Claudiu Ioan Valeriu, aprobarea cererii depuse de Bunea Dumitrița Adriana și modificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului AlbaIulia nr. 105/2022 privind repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022

15. Proiect de hotărâre privind admiterea contestației formulată de către Popa Ioana Roxana și modificarea Anexei la HCL nr. 117/2022 privind aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia

16. Proiect de hotărâre privind respingerea contestației formulată de către Baciu Cristina Iulia referitoare la prevederile HCL nr. 117/2022 privind aprobarea Listei II de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale din Municipiul Alba Iulia

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei II pentru repartizarea locuințelor sociale disponibile de închiriat în anul 2022

18. Proiect de hotărâre privind aprobareaPlanuluiUrbanistic Zonal ,,Reglementare stradă și parcelare în vederea construirii de locuințe individuale” -intravilan Municipiul Alba Iulia, str. Azur și Zenit, FN, Județul Alba, elaborat la inițiativa beneficiarilor Ciugudean George Maximilian, Ciugudean Rodica Maria, S.C. Trifu Imobiliare S.R.L.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului urbanistic zonal în vederea parcelării” -intravilan Municipiul Alba Iulia, str. Cronos, Spiru Haret, Calypso, FN, JudețulAlba, elaborat la inițiativa beneficiarului Enasel Petru Mihai

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire locuință familială și împrejmuire la stradă” -intravilan Municipiul Alba Iulia, Str. Gheorghe Magheru, nr 7, Județul Alba, elaborat la inițiativa Rus Teodora Cornelia

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire hală depozitare, birou și împrejmuire” -intravilan Municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 30K, Județul Alba, elaborat la inițiativa S.C. Unical Gaz S.R.L.

22. Proiect de hotărâre privind îndreaptarea erorii materiale la art. 1 din Hotărârea nr. 77 din 28.02.2022a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

23. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 170/2022 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor obiecte de inventar și mijloace fixe

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului masei lemnoase care se va recolta şi valorifica în cursul anului 2022 din fondul forestier proprietate privată a Municipiului Alba Iulia şi aflat în administrarea Ocolului Silvic Sebeş R.A.

25. Proiect de hotărâre privind taxele de pășunat pe terenurile aflate la dispoziția Comisiei de Fond funciar pentru anul 2022

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.26.617/2016 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC Sercar Power SRL

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.5, bl.A, ap.5

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativîn municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.5, bl.A, et.1, ap.15

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vânătorilor, nr.32A, bl.C1C, et.4, ap.20

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, et.1, ap.15

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vânătorilor, nr.32A, bl.C1C, et.2, ap.11

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Nazareth Illit, nr.5, bl.A, et.1, ap.13

33. Proiect de hotărâre privindacceptarea ofertei de donaţie făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil aferent străzii Zărnești

34. Proiect de hotărâre privindacceptarea ofertei de donaţie făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil aferent străzii Vidra

35. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei dedonaţie făcute municipiului Alba Iulia asupra unor imobile aferente străzii Dublihanul Mare

36. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia –domeniul publicasupra unui imobil, str. Coasta Curata -Paclișa

37. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de prima înscriere a dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia –domeniul public asupra unui imobil (drum) înscris în Cf. nr. 113457 cu nr. top. 228/5/1; 2295/1 -Partoș

38. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Alba Iulianr. 38/2022 privind dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia –domeniul privat, asupra unui teren situat în Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza

39. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin ordin al prefectului județului Alba a suprafeței de100 mp teren intravilan înscris în CF.nr.74424 –Alba Iulia cu nr.topo. 1599/1/2, 1599/2/2, 1600/2 situat în Alba Iulia, str.Moldovei nr.5, Județul Alba, în favoarea numitelor Breaz Maria și Boboș Aurelia Mihaela

40. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului județului Alba a cotei de12/799 mp teren intravilan înscris în CF.nr.72218 –C1-U9 Alba Iulia cu nr.topo.2959/11/IV situat în Alba Iulia, str. Aleea Brazilor Bl.B5, Ap.4, Județul Albaîn favoarea numitei Damian Livia

41. Proiect de hotărâre cu privire la propunerea de atribuire prin Ordin al Prefectului județului Alba a suprafeței de 281 mp teren intravilan înscris în CF.nr.80033–Alba Iulia cu nr.topo. 4354/49/1 situat în Alba Iulia, str.Cetății nr. 1A, Județul Alba în favoarea numitei Marșu Valeria

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 40/2022 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia cu privire la aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiul Alba Iulia, începând cu semestrul II al anului şcolar 2021 –2022, cu modificările şi completările ulterioare

43. Diverse:

1. Scrisoarea Municipiului Alba Iulia către Casa Regală a României cu privire la titlul de ”Oraș Regal”, înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub numărul 46339/19.04.2022

2. Comunicarea nr. 46451 din 19.04.2022 Alba Iulia -Fontainebleau, oportunitățile unei înfrățiri în contextul european actual. Identificarea obiectivelor comune, de la aspecte istorice, lingvistice, culturale, de învățământ și de protejare a mediului, la posibilul potențial de valorificare a numitorului comun: vocația de orașe istorice și proximitatea pădurilor.

3. Petiție înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 44571/14.04.2022 privind Hotărârea nr. 40/2022 a Consiliului local – Gherman Ioan Cosmin

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News