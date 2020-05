Avertismentul profesorului Alexandru Rafila: Nu încercați să cumpărați remdesivir de pe internet

Un bărbat din Alba a fost condamnat la închisoare cu executare de judecătorii de la Tribunalul Alba, pentru tentativă de omor, după ce și-a lovit socrul cu un topor și l-a înjunghiat cu un cuțit.

În data de 2 octombrie 2018, polițiștii din Jidei erau în alertă după ce în urma unui apel la 112, o persoană a declarat că un bărbat și-a atacat socrul cu un topor.

Ce s-a întâmplat, în ziua respectivă este descris în motivarea judectătorilor de la Tribunalul Alba.

În jurul orei 19.00, I.B. C. se afla sub influența băuturilor alcoolice și a început o dispută cu iubita sa. Acesta a aruncat mancarea și a spart un geam. Speriată iubita sa și-a chemat mama în ajutor, dar bărbatul a înjurat-o și pe aceasta. Între timp, acesta a luat un topor de sub pat și a fugit pe o pășune din apropiere, deoarece la locuință trebuia să ajungă și tatăl victimei, alături de alte persoane.

Aceștia au mers după bărbat pe pășune, dar acesta a luat o bucată de lemn dintr-un gard care împrejmuia o stână și a început să îi amenințe.

Două persoane s-au retras, dar tatăl iubitei bărbatului a rămas pentru a discuta cu acesta. În scurt timp conflictul dintre cele două persoane a escaladat rapid și ”inculpatul B.I. C. a intenționat să o lovească pe victima L. C. cu o secure în zona capului. Victima a ridicat brațul, pentru a se apăra, fiind lovită cu securea în braț, producându-i-se astfel o plagă tăiată. Apoi, agresorul a scos din buzunar un cuțit și a lovit-o pe victimă în stern. Victima a căzut cu fața pe sol, context în care inculpatul a mai lovit-o încă o dată, în spate, cu cuțitul”, se arată în motivarea instanței.

Inculpatul a fugit spre satul Cetatea de Baltă, a aruncat securea și cuțitul folosite la agresiune în curtea unei persoane apoi, s-a ascuns.

Victima a fost transportată la spital, unde i-au fost acordate primele îngrijiri medicale, fără a rămâne internată.

Bărbatul a fost căutat de autorități aproximativ un an. Acesta a fost găsit pe 22 august 2019 la o stână, amplasată în locul numit ,,la Spini”, pe raza comunei Cetatea de Baltă.

În data de 23 aprilie 2020 bărbatul a fost condamnat la 5 ani și o lună de închisoare cu executare pentru tentativă de omor, de judecătorii de la Tribunalul Alba.

Socrul nu s-a constituit parte civilă în proces și nu a avut pretenții materiale de la bărbat. Sentința nu a fost definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Alba Iulia.