Banca Transilvania: profit de peste două miliarde de lei în 2022. Creştere cu 22% față de anul precedent. Ce spune Horia Ciorcilă

Creşterea creditării şi a veniturilor au ajutat Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România după active, să obţină un profit net de 2,18 miliarde de lei în 2022, an marcat de majorarea dobânzilor după creşterea inflaţiei la peste 16%, incertitudini economice şi de criza energetică.

La nivel de bancă, profitul a fost mai mare cu 22% faţă de nivelul din 2021, în timp ce la nivel de grup avansul a fost de circa 23%, câştigul întregului grup financiar Banca Transilvania ajungând în 2022 la nivelul de 2,49 miliarde de lei.

Horia Ciorcilă: am continuat să fim cel mai mare finanţator din România

„A fost un an foarte complicat, marcat de războiul din Ucraina şi de multiple incertitudini în plan economic, generate de inflaţie şi de criza energetică. În pofida acestui context dificil, economia României a traversat bine această perioadă.

În ceea ce ne priveşte, am continuat să fim cel mai mare finanţator din România şi cel mai mare partener al programelor guvernamentale lansate în 2022. Am continuat, de asemenea, să investim în tehnologie, digitalizare şi infrastructură şi am consolidat poziţia băncii şi a Grupului BT pe piaţa locală“, spune Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania.

Conducerea Băncii Transilvania va propune Consiliului de Administraţie ca 900 mil. lei din profitul din 2022 să fie folosiţi pentru capitalizarea băncii, restul fiind alocat constituirii de rezerve din rezultatul reportat.

Soldul creditelor nete acordate de Banca Transilvania a crescut în 2022 cu 21,5%, la 63,5 mld. lei.

BT susţine că a finanţat companii cu 19,8 mld. lei şi persoane fizice cu 8,2 mld. lei. Banca a acordat peste 260.000 de credite anul trecut.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News