Blaj: Rugăciune pentru unitatea creștinilor. Eveniment la Catedrala Arhiepiscopală Majoră, cu reprezentanți ai mai multor Biserici

Rugăciune pentru unitatea creștinilor. În Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj s-a desfășurat, duminică, un moment ecumenic de rugăciune. Au participat reprezentanți ai mai multor Biserici.

Evenimentul face parte din Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, organizată în perioada 18-25 ianuarie.

Au participat la acest moment de unitate creștină:

IPS Dr. Gergely Kovács, Arhiepiscopul romano-catolic de Alba Iulia

PS Cristian Crișan, Episcop Auxiliar de Alba Iulia și Făgăraș

Pr. Bruno Fröhlich – Biserica Evanghelică de rit Augustan, Protopop al Sighișoarei, locțiitor al Episcopului Vicar

Pr. Ștefan Cătăuță, din partea Protopopiatului Ortodox din Blaj

Pr. Francisc Kobai, din partea Bisericii Reformate din Blaj

Pr. Antal Zoltan, preotul romano-catolic din Blaj-Tiur

Pr. Ciprian Dărăban, parohul Parohiei Greco-Catolice Sighișoara.

Moment ecumenic de rugăciune

Seara a început cu slujba Vecerniei, oficiată de Pr. Protopop Cristian Rus și a fost urmată de scurte meditații și mărturii, pe tema unității creștinilor. Au fost susținute de IPS Dr. Gergely Kovács, Pr. Bruno Fröhlich, Pr. Ștefan Cătăuță și Pr. Francisc Kobai, transmite Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș, într-un comunicat.

După medidațiile susținute de invitați, Preasfinția Sa Cristian Crișan le-a mulțumit acestora pentru prezență și prietenie.

A evidențiat că lumea și societatea de astăzi au nevoie tocmai de această normalitate, aceea de a fi împreună, fii ai aceluiași Părinte.

PS Cristian Crișan: ”drumul ecumenic este o profeție în această lume atât de dezbinată”

Preasfinția Sa a vorbit despre importanța acestui moment de comuniune creștină prin prisma Anului Cardinal Iuliu Hossu și a Jubileului din Biserica Catolică:

„Preafericitul Părinte Cardinal Lucian ne spune, în mesajul transmis pentru această octavă de rugăciune, că drumul ecumenic este o profeție în această lume atât de dezbinată și atât de plină de violență. Este nevoie de pace în lume, în noi și în sufletele fiecăruia, iar prezența noastră aici și rugăciunea pe care o adresăm lui Dumnezeu, cu inimi sincere, este pentru ca El să facă posibil acest lucru, pentru ca gesturi profetice să se întâmple între Bisericile noastre și între toți creștinii din lumea întreagă, fiindcă credința noastră este cu adevărat viața noastră și noi credem în aceasta, așa cum spune și motto-ul acestei săptămâni de rugăciune.

Biserica noastră îl sărbătorește în acest an pe Fericitul Iuliu Hossu! El, împreună cu ceilalți șase Episcopi martiri greco-catolic români, au fost beatificați aici, la Blaj, de Papa Francisc, iar în predica rostită pe Câmpia Libertății, Sfântul Părinte l-a citat pe Cardinalul Iuliu Hossu, spunând că Dumnezeu ne-a trimis în întunericul acestei suferințe, pentru a dărui iertarea și pentru a ne ruga pentru convertirea tuturor. Acesta este drumul pe care fiecare dintre noi trebuie să-l descoperim, iar săptămâna aceasta de rugăciune trebuie să fie un îndemn și un mesaj de speranță, în acest An Jubiliar al Speranței, ca să ne rugăm și să fim tot mai aproape unii de ceilalți.

Esențial al credinței

Pentru că s-a amintit, în această întâlnire, de Jubileul celor 1700 de ani de la primul Conciliu Ecumenic de la Niceea, vreau să subliniez, în încheiere, faptul că în limba greacă, Crezul este la plural: «Noi credem, în Dumnezeu, în Isus Cristos, în Spiritul Sfânt». Părinții de la Niceea așa au formular, noi credem, nu doar eu, iar prin acest Jubileu suntem chemați tocmai să revenim la acest esențial al credinței noastre.”

Mesaj de unitate

La final, înalții oaspeți au transmis un puternic mesaj de unitate. Mai întâi au rostit împreună rugăciunea propusă de comunitatea monastică ecumenică de la Bose, din nordul Italiei, pentru această săptămână specială.

Apoi au recitat Rugăciunea Domnească (Tatăl Nostru), printr-un gest elocvent: preoții prezenți s-au ținut de mâini, în fața Altarului, cu fața spre popor, spre credincioșii prezenți.

Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor are loc, în fiecare an, în perioada 18-25 ianuarie. Tema propusă pentru anul acesta este „Crezi tu aceasta?” (In 11,26), iar textele pentru celebrările ecumenice au fost pregătite de călugării și călugărițele din Mănăstirea Bose.

În Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș, Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor continuă până sâmbătă, 25 ianuarie 2025, în Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj. În fiecare zi, începând cu ora 17:00, vor fi oficii liturgice, în cadrul cărora preoți din Arhieparhie vor susține meditații pe tema unității creștinilor.

sursă imagini: Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș/ Facebook/ Nicu Goga

