Candidatul PSD Alba la Senat, Călin Matieș, a votat ”oameni și caractere, nu embleme de partid”

MESAJE, urări de MOȘ NICOLAE, felicitări, SMS de Sfântul Nicolae 2020. Miercuri, toți cei care poartă numele de Nicolae, Nicoleta, Nicușor, Niculiță, Niculina, Nicu, Nicole și alte derivate ale acestora își serbează ziua numelui.

Pentru cei care doresc să transmită un gând bun, o urare sau o felicitare, dar nu au inspirație sau timp, le propunem câteva mesaje legate de semnificaţia sărbătorii, serioase, cu umor sau în versuri. Din toate acestea vă puteţi inspira pentru a le face o bucurie.

Peste 800.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Nicolae. Din totalul persoanelor care poartă aceste nume, aproape 538.500 sunt bărbați (Nicolae, Niculai, Nicusor, Niculae, Nicu, Nicula, Nicoara), iar aproximativ 280.000 sunt femei (Nicoleta, Niculina, Neculita, Nicolina, Nicola)”.

Dintre aceste prenume, cel mai răspândit este Nicolae/ Nicolaie, apartinând unui numar de 353.415 bărbați, urmat de Nicoleta, prenumele a 191.030 de femei.

Mesaje pentru prieteni și familie de Sfântul Nicolae

„La Mulți Ani cu ocazia zilei de Sfântul Nicolae!”

„Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului numai bine. La mulți ani, Nicoleta!”

„O zi specială pentru un coleg deosebit. La mulţi ani de ziua numelui tău!”

„Sper ca Moș Nicolae să-ți umple ghetuțele cu tot ceea ce ți-ai dorit”!

„Crede în ceea ce te poate face fericit! E doar o tradiție care a trezit sentimente de bucurie în sufletul tauîncă de la primul Moș Nicolae. Gândește-te că este același care are grija să vină la tine de fiecare dată. La mulți ani!”

„Ziua de 6 Decembrie să aducă tuturor românilor multă sănătate și fericire și ca spiritul acestei zile sfinte să nu fie uitat.”

„Un trandafir, o floare și-o rază de soare să-ți lumineze inima în această zi deosebită. LA MULȚI ANI!”

„Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiți un călduros LA MULȚI ANI, multă sănătate, multe realizări și tot ce vă doriți lângă cei dragi.”

„Sufletul tău să vibreze în armonie și pace, iubirea să te primească în brațele-i pline de căldură și duioșie, iar norocul să te urmeze oriunde. La mulți ani, de Sf. Nicolae!”

„Ne gândim cu toții la tine și pentru că astăzi este o zi specială îți urăm un sincer La Mulți Ani!”

„Sper ca ziua numelui tău să îți aducă multe motive de a sărbători. La mulți ani!”

„Să ai parte de sănătate, multe realizări și să te bucuri de această zi frumoasă mereu! La mulți ani, de ziua numelui!”

„Cu ocazia sărbătoririi numelui primiți un călduros La Mulți Ani, multă sănătate, realizări și tot ce vă doriți alături de cei dragi.”

„Îți doresc o oră de liniște, o zi de pace, o săptămână de soare, un an de iubire, un veac de sănătate și un mileniu de bani. La Mulți Ani!”

„Dragă Moş Nicolae, te rog să aduci sănătate şi fericire familiei şi prietenilor mei. Mulţumesc. La Mulţi Ani!”

„La mulți ani, Nicolae… în viață să te împiedici de un bolovan de NOROC, să calci într-o baltă de FERICIRE, să te stropești din cap până în picioare cu IUBIRE și să fii SĂNĂTOS!”

„Felicitări dragul meu cu ocazia aceastei zile. Îți urez să fii mereu sănătos, fericit și bucuros. La mulți ani în cântec de clopoței de bucurie!”

„La mulți ani și mult noroc în această zi specială. Îți dorim să ți se îndeplinească toate dorințele. Sănătate și numai bucurii!”

„Cu ocazia Sfântului Nicolae vă doresc să aveți parte de un Moș Nicolae generos și momente pline de bucurie cu cei dragi!”

„Îti doresc ca de Sfântul Nicolae să ți se împlinească o parte din vise, celelalte să ți le împlinească Moș Crăciun!”

„Cu ocazia Sfântului Nicolae îți doresc multă sănătate, fericire și nu în ultimul rând multă bucurie în viață! Să fii iubit și să ai parte numai de lucruri frumoase!”

„În această sfântă zi, îti doresc numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor și fie ca Sf. Nicolae să te călauzească mereu în viață. LA MULȚI ANI!”

„Îți doresc ca de Sfântul Nicolae să ți se împlinească o parte din vise, celelalte să ți le împlinească Moș Crăciun!”

„Cu ocazia Sfântului Nicolae îți doresc multă sănătate, fericire și nu în ultimul rând multă bucurie în viață! Să fii iubit și să ai parte numai de lucruri frumoase!”

„Apropiidu-se o mare zi de sărbătoare, Sf. Nicolae și ziua numelui tău, primește din partea mea multe urări de bine, sănătate, mult noroc și împlinirea tuturor dorințelor! Dumnezeu să te călăuzească în tot ceea ce faci. LA MULȚI ANI!”

„Azi fiind o mare sărbătoare, primește din partea mea multe urări de bine, fericire, mult noroc și împlinirea tuturor dorințelor!”

„Sfântul pe care părinţii ţi l-au dăruit ca protector, când ţi-au ales numele, să-ţi călăuzească paşii pe calea speranţei, bucuriei şi sănătăţii!”

„Fiecare pas pe care-l faci în viaţa ta, să-ţi fie călăuzit de Sf. Nicolae. La multi ani binecuvântaţi!”

„Fie ca din aceasăa zi sfântă, în drumul lin al vieții tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ți aducă fericire și bucurie. Multă sănătate! La mulți ani!”

„Fie ca Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la tine cu succes, fericire și prosperitate. La mulți ani!”

SFÂNTUL NICOLAE 2020: Mesaje haioase

„Astăzi, de ziua ta, Moș Nicolae ți-a adus o nuia…. păcat că nu ai fost cuminte! Multumește-te cu mine!”

„Bună! Sunt Moș Nicolae! Ți-ai pregătit bocancii? Vin la noapte să îți las o duzină de nuiele!”

Anul acesta Moș Nicolae nu ti-a adus mai nimic… doar pe mine, un suflet rătăcit si singur, ce așteaptă doar un semn pentru a arata ce are mai bun si cald.

Chiar trebuie sa-ti pregătești ghetuțele, acum nu mai ai nicio scuza!

Moș Nicolae sa iți umple cizmulițele doar cu bucurii, noroc si succese!

Lustruiește-ti ghetele si după… mergi la culcare! Nu contează ca ești singura… Moș Nicolae va veni si iți va pune in ghetuțe doar zâmbete si voie buna… sa le împarți apoi in stingă si in dreapta. Si eu o sa vreau un zâmbet! Sa-mi păstrezi unul!

Umbla zvon prin tara ca diseară vine Moș Nicolae! Pregătește-ti încălțările!

Daca tu ai încăpea într-o ghetuța si copilașul nostru scump in alta ghetuța, tot ce as avea nevoie pe lumea asta ar fi o pereche de ghetuțe… Va iubesc!

In ultimii ani, Moș Nicolae a venit la mine cu… dragoste si speranța… El știe ca nu sufăr daca nu vine încărcat cu daruri pentru cizmulițele mele. Sunt norocoasa doar sa știu ca el exista si ca ii face pe apropiații mei fericiți. Tu ești unul dintre ei? L-am trimis aseară pe moș la tine, sa-ti sufle in ureche fericirea.

„Dragă Nicoleta, știu că anul acesta nu ai fost cuminte. Așadar anul acesta cadourile de Moș Nicolae le vei primi de la Iepurașul de Paște!”

„Ho-Ho-HO! Să ai parte de zăpadă și de bucurie-n casă! La mulți ani! Moș Nicolae!”

„Moș Nicolae m-a sunat, și tocmai m-a anunțat că anul ăsta te-a sărit pe tine și vine direct la mine!”

„Îți urez să ai o viață senină ca răsăritul de soare iar sufletul să-ți fie curat ca neaua. Îți urez o zi de neuitat și un călduros La Mulți Ani!”

„Din mici crenguțe de brad, din flori și din iubire ți-am împletit un La Mulți Ani aducător de Fericire! La mulți Ani Nico!”

Sfântul Nicolae – Mesaje în versuri

”Un cer albastru fără nori,

În calea ta să fie,

Să ai în viață numai flori,

Noroc si bucurie.

La mulți ani, Nicolae/Nicolata!”

”Hai noroc și voie bună,

Să petrecem împreună,

C-astăzi este o zi mare,

Și-i motiv de sărbătoare.

La mulți ani, Nicolae!”

”Ce-ți urez de ziua ta?

Un ocean de sănatăte,

Un munte de noroc,

Un camion cu bani,

Și un sincer la mulți ani!”

”Un gând bun și-o sărutare,

Azi, la ceas de aniversare,

Sfântul Nicolae să te ocrotească,

Visele să ți se-mplinească!

La mulți ani, Nicolata!”

”Pe-o petală de lalea,

La Mulți Ani din partea mea,

Iar pe una de bujor,

Te iubesc și te ador!

La mulți ani, Nicolae/Nicolata!”

”Cu simple cuvinte,

Iți urez fierbinte,

Mulți ani înainte!

Ani cu cer senin

Și noroc deplin,

Ani cu porți deschise,

Pentru nenumărate vise!

La mulți ani, Nicolae/Nicolata!”

”Să-ți dea Domnul sănătate,

Judecată înțeleaptă,

Viață lungă pământească,

Ce dorești să se-mplinească!

La multi ani fericiți, Nicu!”

”De ziua ta Niculina mă lasă,

Să dau cuvînt dorinței ce m-apasă,

De a-ți spune că mi-ești dragă și îți doresc,

Tot binele din lume și noroc ceresc.”

Mesaje Frumoase de Sfântul Nicolae

In fiecare an, incepand cu 6 decembrie, sufltele noastre incep sa simta cum ceva parca in atmsofera e schimbat – se apropie o perioada frumoasa a anului „Sarbatorile de iarna” – cand oamenii sunt mai buni, mai frumosi, mai intelepti si fac o gesturi minunate fata de cei dragi si nu numai.

In ultimii ani, mosul a venit la mine cu… dragoste si speranta… El stie ca nu sufar daca nu vine incarcat cu daruri pentru cizmulitele mele. Sunt norocoasa doar sa stiu ca el exista si ca ii face pe apropiatii mei fericiti.

Printre fulgi de nea imaginari m-am strecurat aseara la tine in casuta, sa-ti las un dar simbolic acolo in ghetuta, dar te-am vazut dormind si atunci ti-am lasat un pupic dulce pe obraz. Mos Nicolae

Crede in ceea ce te poate face fericit! E doar o traditie care a trezit sentimente de bucurie in sufletul tau inca de la primul Mos Nicolae. Gandeste-te ca este acelasi care are grija sa vina la tine de fiecare data. La multi ani!

Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului să ai parte numai de împliniri, satisfacții și multă sănătate. La mulți ani!

