CDC: Varianta Delta a noului coronavirus nu produce cazuri grave de COVID-19 în rândul copiilor şi adolescenţilor

Petru Popa, un meșter tradițional din județul Alba a prezentat recent, într-un material realizat de Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, cum sunt confecționate manual lespezile, un fel de tigăi din piatră pe care se prepară cele mai bune clătite sau plăcinte cu brânză.

Lespedea a fost în trecut un obiect casnic nelipsit din locuinţele moţilor. În Munții Apuseni, arta confecționării lespezilor de piatră se mai păstrează încă din tată în fiu.

Meșterul tradițional Petru Popa, coordonator al clasei de „Confecționare lespezi de piatră” din cadrul Centrului de Cultură „Augustin Bena” a explicat care este procedeul de realizare a unei lespezi.

„Piatra pentru lespezi e o piatră, o marmură mai moale, care se poate lucra cu toporul, o tăiem cu fierăstrăul. În carieră săpăm și scoatem piatra care este bună. Sunt multe pietre, dar nu sunt toate bune, au fisuri în ele, e o rocă mai tare care nu se poate prelucra. O alegem care este bună, coborâm la drum și de acolo cu mașina o ducem la atelier și facem lespezile”, spune Petru Popa.

Potrivit acestuia, după ce piatra ajunge la atelier, aceasta se îndreaptă cu toporul iar mai apoi se trasează cu compasul forma rotundă.

Piatra se prelucrează mai apoi cu dalta și securea, fiind tăiată în final cu fierăstrăul la grosimea dorită.

„După ce am terminat cu tăiatul, finisatul, lespedea trebuie unsă cu o bucată de slănină sau untură pus pe ea și lăsată la foc mic sau pe un calorifer, să fie la o temperatură mai mică.

După două zile se poate pune pe aragaz, pe plită, se poate prepara pe ea”, a explicat meșterul tradițional.

„Acest meșteșug am început să îl practic de la o vârstă destul de fragedă, de la 10-12 ani am început să lucrez cu tatăl meu. Mi-a plăcut și am continuat. Facem lespezi mai mult de tradiție, de dragul de-a face. Aș vrea să duc tradiția mai departe și băieților mei, mai am nepoți, îi învăț și pe ei”, a mai spus Petru Popa.