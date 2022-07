Ce record s-a înregistrat la stația meteo din Câmpeni. Temperatura pe care au arătat-o aparatele de măsurare după 85 de ani

În agonie, abandonată pe un câmp din Drașov alături de șase pui: așa a fost găsită o cățelușă, de voluntarii de la Help 4 Strays. Cățelușa care a murit din cauza supra solicitării nu are nume, nu a avut vreo zgarda și nimeni nu știe cum a ajuns pe câmp, sub un soare arzător și fără mâncare.

Va rămâne în memoria voluntarilor cu care am discutat ca unul dintre cele mai dureroase cazuri pe care ei le-au văzut.

Mai exact, sâmbătă 23 iulie, Andreea Berar, de la Asociația Help 4 Stray a primit un telefon prin care a fost anunțată că o cățelușă cu șase pui este părăsită pe un câmp din Drașov.

A plecat și când a ajuns la destinație a dat de o imagine dezolantă. Cățelușa nu se putea ține pe picioare și era atât de slăbită încât cu ultimele puteri își alăpta puii.

”Era ca o radiografie”, a precizat Andreea. Avea în jur de 11 kilograme, dar în mod normal trebuia să aibă undeva la 16, 17 kilograme, a mai adaugat voluntara asociației.

Potrivit unor persoane de la fața locului, cățelușa și cu cei șase pui se aflau în zonă de trei, patru zile. Nimeni nu știe cum au ajuns în locul respectiv, însă voluntarii înclină să creadă că a fost abandonată.

Voluntarii au luat-o și au dus-o la medicul veterinar din Vințu de Jos, la Sibișan Nicolae, iar apoi după ce a fost stabilizată a fost transferată tot de voluntari la Spitalul Veterinar Transilvania din Sibiu.

Andreea Anghel de la Asociația Prietenii lui Azor a povestit un moment care a marcat-o. În cabinetul medicului veterinar din Vințu de Jos, cei șase pui plângeau după cățelușă, iar ea cu ultimele puteri încerca să se ridice din cușcă și să ajungă la ei, dar nu reușea.

La Sibiu, în prima fază medicii i-au dat șanse de supraviețuire, după ce au stabilizat-o, însă în dimineața zilei de duminică, 24 iulie, la ora 8.00, cățelușa a pierdut lupta și a decedat.

Cei șase pui au ajuns momentan în foster și în curând după ce vor fi vaccinați și deparazitați vor fi pregătiți pentru adopție.

Cei care vor să adopte unul dintre cei șase pui care au rămas fără mama, pot lua legătura cu voluntarii asociațiilor Prietenii lui Azor și Asociatia Help 4 Strays.

sursă foto, video: Asociațiile Prietenii lui Azor și Help 4 Strays.