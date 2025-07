Când revine căldura? Temperaturile resimțite vor ajunge la 38 de grade Celsius. Precizări ANM

Când revine căldura: Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, anunță că de duminică, 13 iulie, revin zilele călduroase. În marile orașe, temperaturile resimțite ar putea fi chiar și cu 10 grade mai mari decât cele înregistrate la umbră.

Astfel, fenomenele extreme se vor liniști în perioada ce urmează, iar un val de căldură va lovi România.

„De duminică vor fi temperaturi în creștere, ne apropiem iar de pragul unei zile de caniculă și chiar peste 34-35 grade, săptămâna viitoare nu excludem valori de 37-38 de grade Celsius.

Este luna lui cuptor și în general verile sunt mai călduroase în România în medie cu un grad. Diferența între datele măsurate în condiții standard și temperatura resimțită, mai ales în marile orașe, acolo se potențează ceea ce resimțim și putem avea diferențe chiar cu 10 grade între temperatura măsurată și cea resimțită.

Am înregistrat temperaturi resimțite de 44-45 de grade Celsius în condițiile în care la umbră înregistram 37-38 de grade. Prezența masei de aer cald și un grad ridicat de umezeală potențează acest tip de fenomen”, a explicat directoarea ANM la Antena 3 CNN.

VEZI ȘI Cum să te protejezi în caz de furtuni și vijelii. Recomandări esențiale de la experți

Când revine căldura: Nu se așteaptă fenomene meteo extreme

Aceasta a adăugat că în zilele ce urmează nu se mai așteaptă manifestări meteo extreme precum furtuna puternică din Sinaia.

„În contextul în care vorbim de o masă de aer preexistentă foarte caldă, urmată de o scădere semnificativă și înlocuirea acesteia cu o masă de aer rece, cu cât diferența e mai mare cu atât agresivitatea acestor fenomene e semnificativă.

Acest lucru s-a întâmplat și azi pentru că, amintim, ne-am aflat trei zile consecutiv sub incidența unor avertizări generale pentru val de căldură persistent și intens cu valori de până la 40 de grade în bună parte din țară.

Diferența termică de la valori de la 38 de grade în 24 de ore la o scădere cu mai mult de 15 grade a determinat manifestări de acest fel.

Până mâine la 14:00 în continuare rămâne o atenționare meteo generală de cod galben. A fost amendată și prin avertizări nowcasting fie de cod portocaliu, fie de cod roșu”, a spus directoarea ANM.

Posibile ploi izolate și averse torențiale în anumite zone

„În zilele următoare din punct de vedere meteo ne mai liniștim. Însă nu excludem să mai avem în zonele vestice, centrale, nordice, dar și în sud cantități de precipitații, la nivelul averselor, de 15…20 l/mp.

Per total țară suntem sub norma climatologică a lunii iulie, la nivel național înregistrăm o cantitate sub 40% față de cât ar trebui să plouă în iulie. Media se aropie de 70…75 l/mp, caracterul torențial nu asigură o bună înmagazinare a apei în sol, încă e nevoie de apă, mai ales că aceste averse au fost în orașe”, a explicat directoarea ANM.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News