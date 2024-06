Ce universități românești sunt în clasamentul QS 2025 cu cele mai bune instituții de învățământ din lume. Pe ce locuri se află

În ediția din acest an a QS World University Ranking sunt incluse 13 universități românești. Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca ocupă locul cel mai bun dintre cele nominalizate din țară.

Alături de Universitatea din București, se află în top 1000 al clasamentului, la distanță față de celelate universități nominalizate din România.

Cele două instituții au urcat în clasament, față de ediția anterioară.

UBB a ajuns pe locurile locurile 781-790 în ediția QS World University 2025, față de 801-850, anterior, potrivit edupedu.ro.

Universitatea din București a intrat în intervalul 801-850, față de 851-900, acum un an.

Cele două universități rămân în a doua jumătate a clasamentului mondial. Însă celelate universități românești incluse în clasament sunt la intervalul 1.201-1.400 sau mai jos.

Rankingul include 1.500 de universități din lume.

Clasamentul QS se bazează pe factori precum reputația academică, reputația angajatorului, citările pe facultate, raportul studenți/facultate, proporția de cadre didactice internaționale și proporția de studenți internaționali.

Universitățile românești în QS World University Ranking 2025

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – locul 781-790

Universitatea din București – locul 801-850

Universitatea Al. I. Cuza din Iași – 1.201-1.400

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – 1.201-1.400

Universitatea Tehnică Ghe. Asachi din Iași – 1.201-1.400

Universitatea Transilvania din Brașov – 1.201-1.400

Universitatea de Vest din Timișoara – 1.201-1.400

Universitatea Politehnica din București – 1.201-1.400

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – 1.401+

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava – 1.401+

Universitatea Politehnica din Timișoara – 1.401+

Universitatea din Craiova – 1.401+

Universitatea din Oradea – 1.401+

Pe primele locuri se află Massachusetts Institute of Technology – SUA, Imperial College London – Marea Britanie, University of Oxford – Marea Britanie, Harvard University – SUA, University of Cambrdige – Marea Britanie, Stanford University – SUA, ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology – Elveția.

Clasamentul este publicat de Quacquarelli Symonds (QS), o companie specializată în analiză educațională și consultanță. Aceste clasamente sunt foarte respectate și utilizate pe scară largă pentru a evalua performanțele universităților pe plan global.

