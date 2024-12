Complex rezidențial la Alba Iulia cu grădiniță, magazin și spații de birouri. Investiție a dezvoltatorului imobiliar Ion Tecșa (P)

La Alba Iulia, se dezvoltă un nou complex rezidențial, ce va avea, pe lângă locuințe, și grădiniță privată, magazine și spații pentru birouri. Investiția apaține Almax Group, firmă administrată de omul de afaceri Ion Tecșa.

După finalizarea primelor două blocuri, au fost demarate lucrările la imobilul ce va găzdui grădinița privată, cu program prelungit.

Complexul rezidențial va fi amenajat pe un teren de 11.000 mp, aflat în Alba Iulia, la capătul străzii Costache Negruzzi, pe malul râului Ampoi.

Pe lângă grădinița cu 90 de locuri, acesta include trei blocuri de locuințe cu 4 sau 5 etaje, cu un total de aproape 200 de apartamente. Blocurile vor avea boxe și garaje la demisol. Este prevăzut și un supermarket și spații pentru 12 birouri.

Complex rezidențial la Alba Iulia. Grădiniță cu program prelungit, cu 90 de locuri

Imobilul în care va funcționa grădinița cu program prelungit are o suprafață totală de 3.500 mp. Este structurat pe cinci niveluri – demisol, parter și trei etaje, fiind dotat și cu lift. La demisol vor fi amenajate 10 locuri de parcare, din care două locuri pentru persoane cu handicap.

La parter vor fi amenajate trei săli de grupă, cu băi, vestiare, grupuri sanitare pentru copii, o sală multifuncțională, un birou administrativ, un oficiu și un spațiu de depozitare.

La primul etaj vor fi alte trei săli de grupă, o sală de ședințe, un birou, secretariatul și biroul directorului. De asemenea, vor fi amenajate un cabinet medical, cancelaria și un vestiar pentru cadrele didactice.

Etajele 2 și 3 vor fi avea spații pentru birouri, fiecare cu un birou pentru secretariat și director, o sală de ședințe și câte 6 birouri, grupuri sanitare, o baie și un oficiu.

În interior va exista un loc de joacă pentru copii. Va fi amenajat și un parc, pe malul râului Ampoi.

Grădinița va fi dotată la cele mai noi standarde

„După terminarea primelor două blocuri, care însumează 120 de apartamente, am început construcția grădiniței, pentru că am dorit să aducem un plus viitorilor locatari. În doar 3 luni de zile am reușit să finalizăm demisolul, parterul și primul etaj și estimăm că vom finaliza construcția la sfârșitul anului viitor.

Apoi urmează dotarea acesteia la cele mai noi standarde și selecția personalului, programate astfel încât înscrierile să poată să înceapă în prima parte a anului 2026, iar grădinița să își deschidă porțile pentru copii din anul școlar 2026 – 2027”, a declarat omul de afaceri Ion Tecșa.

Potrivit sursei citate, servirea mesei se va face în regim de catering, dar în funcție de numărul de copii înscriși, unul dintre etaje va putea fi adaptat, astfel încât să poată funcționa, la nevoie, și o bucătărie.

Complex rezidențial la Alba Iulia. Stadiul lucrărilor

Într-un timp record, de numai un an, Almax Group a reușit finalizarea primului bloc. Cele 50 de apartamente au fost date recent în folosință, 85% dintre spațiile locative fiind deja contractate.

A fost construit și cel de-al doilea bloc, cu 70 de apartamente, care vor fi puse în vânzare începând din luna ianuarie. În prezent, blocul este construit în proporție de peste 70%.

După finalizarea lucrărilor la partea de structură a grădiniței, în ianuarie vor demara lucrările la cel de-al treilea bloc. Acesta va avea demisol, parter și 5 etaje, cu aproximativ 80 de apartamente.

În fiecare dintre cele trei blocuri, apartamentele sunt cu două sau trei camere, având suprafețe de 55-80 mp.

Acces modernizat și spații de parcare

„Pentru a oferi clienților noștri confortul necesar și condiții civilizate, am modernizat tronsonul cu care am prelungit strada Costache Negruzzi și parcările aferente primului bloc. Urmează să executăm aceleași lucrări și pentru celelalte două blocuri.

Totodată, accesul se va putea face și pe strada După Grădini, care acum este pietruită și funcțională, dar pe care o vom moderniza pe tronsonul pentru care avem autorizație”, a spus dezvoltatorul imobiliar.

Sezon foarte bun pentru Almax Group

„A fost un sezon foarte bun pentru noi. Am terminat construcția ansamblului de cinci blocuri de locuințe de pe strada Elena Văcărescu, învecinată cu str. Costache Negruzzi, după ce am finalizat și am vândut 60 de apartamente și 14 case înșiruite dintre Alba Iulia și Micești.

Vreau să mulțumesc Camerei de Comerț și Industrie Alba, pentru locul I oferit și în acest an în cadrul «Topului firmelor», arhitectului Radu Lăncrănjan și firmelor care au contribuit la dezvoltarea noului complex rezidențial într-un timp atât de scurt, precum și tuturor angajaților noștri și colaboratorilor.

Mulțumiri speciale se cuvin și Consiliului Județean Alba, care ne-a nominalizat pentru Gala «Best of Business» din acest an”, a mai declarat administratorul Almax Group, Ion Tecșa.

