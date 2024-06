Comunicat Corneliu Mureșan (PSD): Alba a făcut un prim pas spre acceptarea schimbului de generații în administrație. E o victorie a democrației!

”Oameni dragi, VĂ MULȚUMESC! Mulțumesc tuturor generațiilor care au fost, duminică, la vot și au ales cu responsabilitate și cu bună credință.

Mă simt onorat pentru încrederea pe care ați oferit-o, prin votul dumneavoastră, unei noi generații de oameni în administrația județeană. Am obținut împreună un REZULTAT ISTORIC, cel mai bun rezultat pe care PSD l-a obținut la Consiliul Județean Alba, în ultimii 20 de ani. Peste 44.000 de oameni din acest județ ne-au oferit încrederea pentru a duce proiecte serioase în viitorul consiliu județean și pentru a face mai mult pentru Alba și mai bine pentru oameni.

Chiardacă nu am reușit, de data aceasta, să facem în totalitate schimbul de generații, am făcut primul pas. Pasul spre acceptarea schimbului de generații în administrație e o VICTORIE a normalității, a firescului și a democrației. Împreună cu dumneavoastră am făcut acest prim pas și vom continua drumul spre schimbarea administrativă de care județul are nevoie.

Vreausă le mulțumesc tuturor cetățenilor, care duminică au mers la vot și, indiferent de opțiunea pe care au avut-o, și-au îndeplinit o obligație cetățenească.

Datorită mobilizării dumneavoastră la urne am reușit să ținem piept celei care, până acum, era considerată cea mai puternică organizație PNL din țară, cu o structură de partid și cu metode de presiune, pe care le-a folosit în alegeri, uneori la limita democrației.

Alegerile de duminică sunt un câștig pentru noi toți! Noi, echipa noului PSD, am câștigat încrederea dumneavoastră și vom munci să o consolidăm. Alba a câștigat o nouă generație în administrație, oameni serioși care vor face mai mult și mai bine pentru locuitorii din acest județ.

Ai învins? Continuă! Ai pierdut? Continuă! Așa că, de astăzi, trecem împreună la treabă! Cu bună credință, seriozitate, pricepere și viziune!

Mă înclin cu respect în fața dumneavoastră și vă spun să nu uitați niciodată că viitorul unei comunități stă în puterea oamenilor și în alegerile lor.

Gânduri bune și Doamne ajută!

Cu bună credință,

Corneliu MUREȘAN”

Comunicat Partidul Social Democrat Alba

