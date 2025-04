Comunicat: Theodora Golf Club, cel mai mare resort de golf din România, dă startul noului sezon fantastic de golf

Cel mai mare resort de golf din România, Theodora Golf Club, anunță deschiderea terenului de golf pentru sezonul 2025, începând cu 01 aprilie 2025. Nu e o păcăleală, ci un nou început, un nou sezon fantastic care promite turnee de golf organizate de companii de renume din țară și din străinătate, dar și experiența unui stil de viață deosebit, într-un cadru natural de excepție.

Cele 18 parcursuri spectaculoase, cu o lungime totală de 6.518 metri, presărate cu bunker-e provocatoare, precum și driving range-ul pregătit pentru reacomodare și antrenamente sunt gata pentru a primi din nou jucătorii de golf profesioniști sau debutanți.

„Pentru noi, fiecare sezon e o nouă promisiune făcută jucătorilor că la Theodora Golf Club vor găsi un loc în care își pot depăși limitele, în care se pot reconecta cu natura și în care pot trăi experiențe memorabile. Iar aceasta se întâmplă atât pe teren, cât și în afara lui: cu vile premium de cazare, restaurant și terasă cu priveliști spre Munții Apuseni, având o echipă care îmbină profesionalismul cu ospitalitatea transilvăneană, oferim o experiență completă pentru jucători, pentru familiile lor și pentru orice alt oaspete în căutare de relaxare și rafinament”, spune Debora Cordea, Director Vânzări Theodora Golf Club.

Sezonul 2025 la Theodora Golf Club promite mai mult decât golf

Pe lângă turnee pentru toate nivelurile și competiții pentru juniori, seniori, amatori și profesioniști, români și străini, noul sezon aduce „comunitate”. Cu lecții pentru începători, pachete pentru copii și familii, antrenamente personalizate și competiții deschise tuturor, resortul invită orice pasionat de stil de viață activ să descopere ce înseamnă cu adevărat golf dincolo de clișee.

„Tot mai mulți oameni înțeleg că golful nu e exclusivist, ci inclusiv. Nu înseamnă lux, ci liniște. Nu e doar tehnică, e și terapie. Și suntem bucuroși să vedem cum se schimbă percepțiile, iar publicul nostru se diversifică de la an la an, făcând din Theodora Golf Club un punct de atracție pentru jucători de golf din țară și din întreaga lume.

De aceea, startul sezonului e mereu o bucurie”, spune Andrei Bădiță, Instructor de golf, Theodora Golf Club. În același timp, Dragoș Bădiță, instructor de golf, explică faptul că „pentru începători este ocazia perfectă să descopere un sport nobil și echilibrat. Pentru cei cu experiență, e reîntâlnirea cu acel mix unic de concentrare, natură și satisfacție. Avem tot ce ne trebuie pentru un nou sezon excepțional”.

Pe lângă turneele pe care le găzduiește, Theodora Golf Club este resortul în care oricine se poate bucura de experiența golfului, se poate antrena și își poate perfecționa tehnicile de joc, profitând de cursurile cu instructori de golf experimentați și bine pregătiți care oferă lecții de golf pentru adulți și copii, atât începători, cât și avansați.

Pachetul Golf with a Pro oferă tuturor celor interesați 8 lecții individuale cu instructor la Driving Range & Putting Green și 2 X 18 cupe cu instructor. De asemenea, pachetul susține obținerea certificării de jucător, asigură echipamentul pentru lecții și aduce un beneficiu de 50% discount la primul membership. În plus, clubul oferă spre închiriere echipamente și accesorii de golf pentru ca primele lecții să se desfășoare în cel mai profesionist mod cu putință.

Theodora Golf Club este mai mult decât un teren de golf

Situat în Teleac, la doar câteva minute de Alba Iulia, Theodora Golf Club este deschis permanent pentru oaspeții care doresc o vacanță liniștită, în care să se bucure de facilități de cazare premium care îi răsfață cu spații generoase, cu o panoramă splendidă, străjuită în depărtare de Munții Apuseni, și de rafinamente culinare de inspirație internațională ale căror gusturi și arome contribuie la o experiență de neuitat. Este locul perfect pentru escapade în natură sau vacanțe de familie, retreat-uri rafinate sau evenimente corporate, unde fiecare detaliu este gândit pentru confort, liniște și eleganță.

Experiența turistică de neegalat și turneele incluse în Calendarul Competițional 2025 pot fi o oportunitate valoroasă de promovare pentru parteneri din țară și din străinătate.

Recunoaștere națională și internațională

De-a lungul celor șapte ani de la inaugurare, resortul a câștigat mai multe premii și recunoașteri, atât internaționale, cât și locale. Theodora Golf Club a fost desemnată Best Golf Club Resort 2023 în Europa de Est de LUXlife Magazine, la categoria Resorts & Retreats Awards 2023 și a primit de două ori distincția Best Golf Hotel decernată de International Hospitality Awards. Anul trecut a obținut locul III la Top Hotels Awards 2023, categoria: Best Green & Eco-friendly Location.

