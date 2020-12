Cum au fost alegerile parlamentare din 1933, în județul Alba. Iuliu Maniu, Camil Velican și Iosif Jumanca, printre candidați

O parte dintre candidații la alegerile parlamentare din Alba au răspuns unor întrebări șablon are reporterilor de la Recorder.

Întrebările la care au răspuns Florin Roman, Beniamin Todosiu, Sorin Bumb, Ioan Lazăr, Alin Ignat, Clement Negruț, Radu Tuhuț, Călin Mătieș și Corneliu Olar:

În ce domeniu vă considerați expert? Care este primul proiect de lege pe care vreți să-l propuneți în noul Parlament? Pentru ce cauză a județului Alba veți milita în Parlament? Pandemia a scos la lumină multe slăbiciuni ale statului român. Care este, în opinia dumneavoastră, cea mai gravă dintre ele și ce soluții propuneți? Care e ultima carte pe care ați citit-o?

Radu Tuhuț – PSD

1. Cu ce tip de experiență veniți în Parlament/ în noua legislatură? În ce domeniu vă considerați expert?

Am câștigat al patrulea mandat de primar cu 88% și vin cu experiență în domeniul administrației publice.

2. Care este primul proiect de lege pe care vreți să-l propuneți în noul Parlament?

Cel mai important este susținerea primarilor și a comunităților mici. Aceste comunități nu pot intra la programe europene decât prin asocieri și nu toți primarii pot ține pasul. Fără bani, aceste comunități nu se pot dezvolta.

3. Pentru ce cauză a județului Alba veți milita în Parlament?

Eu sunt din munții Apuseni, din Țara Moților, și de peste 30 de ani aici nu s-a modernizat infrastructura rutieră. De asemenea, ne confruntăm cu plecarea tinerilor, Țara Moților rămâne pustie. Trebuie să facem ceva în acest sens.

4. Pandemia a scos la lumină multe slăbiciuni ale statului român. Care este, în opinia dumneavoastră, cea mai gravă dintre ele și ce soluții propuneți?

Nu sunt specialist pe acest domeniu, dar am avut cazuri la mine în comună, am fost la un pas să intrăm în carantină. Cred că am gestionat lucrurile bine, acum nu mai avem probleme. La nivelul țării, nu mă pot pronunța, Partidul Social Democrat are experți care se pot ocupa.

6. Care e ultima carte pe care ați citit-o?

Citesc cărți polițiste. Îmi scapă numele, dar am mers la Felix și am citit pe șezlong.

Ioan Lazăr – Pro România

1. Cu ce tip de experiență veniți în Parlament/ în noua legislatură? În ce domeniu vă considerați expert?

Sunt antreprenor din 1991, activez în domeniul Horeca. Mai dețin o fermă de animale, vaci Angus de carne. Vreau să lupt pentru interesul agriculturilor și al micilor gospodari.

2. Care este primul proiect de lege pe care vreți să-l propuneți în noul Parlament?

Am mai multe, vor fi axate pe salvarea satului românesc și pe micii fermieri.

3. Pentru ce cauză a județului Alba veți milita în Parlament?

Pentru repopularea satelor, pentru resuscitarea satului românesc și a agriculturii românești.

4. Pandemia a scos la lumină multe slăbiciuni ale statului român. Care este, în opinia dumneavoastră, cea mai gravă dintre ele și ce soluții propuneți?

Cea mai gravă este influența politicului în sistemul sanitar. E nevoie de o resuscitare totală a acestui domeniu.

6. Care e ultima carte pe care ați citit-o?

Vă spun sincer că nu am timp de așa ceva. În ultimii ani n-am citit nicio carte.

Beniamin Todosiu – USR PLUS

1. Cu ce tip de experiență veniți în Parlament/ în noua legislatură? În ce domeniu vă considerați expert?

Antreprenoriat și partea de medicină dentară.

2. Care este primul proiect de lege pe care vreți să-l propuneți în noul Parlament?

Pe partea de medicină dentară vreau să fac un proiect pentru subvenționarea lucrărilor protetice dentare în baza unei prevenții făcute la timp. Adică, în alte state, gen Elveția, dacă demonstrezi că ai un consult la șase luni, primești o anumită subvenție pe o lucrare dentară. Deci aș merge pe partea de prevenție, mulți români au probleme cu dinții pentru că se neglijează.

3. Pentru ce cauză a județului Alba veți milita în Parlament?

Cea mai mare problemă a județului Alba este depopularea. Mulți tineri pleacă peste hotare sau în centrele universitare din țară. Aș vrea să atragem investitori, de exemplu în IT, pentru a putea oferi aceleași oportunități pentru tineri ca în Cluj, Sibiu sau Timișoara.

4. Pandemia a scos la lumină multe slăbiciuni ale statului român. Care este, în opinia dumneavoastră, cea mai gravă dintre ele și ce soluții propuneți?

Lipsa de profesionalism a managementului din spitale și din DSP-uri. Și educația suferă de aceeași problemă. Lipsa de expertiză și oamenii numiți de partide, astea sunt marile probleme.

6. Care e ultima carte pe care ați citit-o?

„Comunică, influențează, convinge”

Florin Roman – PNL

1. Cu ce tip de experiență veniți în Parlament/ în noua legislatură? În ce domeniu vă considerați expert?

Dacă vă uitați puțin pe activitatea mea parlamentară… eu sunt foarte mulțumit. Am peste 500 de intervenții de la tribună în dezbateri pe proiecte de legi, pe lupta cu PSD-ul… am 51 de legi adoptate până în prezent.

2. Care este primul proiect de lege pe care vreți să-l propuneți în noul Parlament?

Am foarte multe proiecte în derulare pe care vreau să le trec. Eu am depus 201 inițiative legislative, din care 51 promulgate. De exemplu, am crescut cota din impozitul pe venit care rămâne la nivel local. Sunt multe lucruri pe care le-am făcut, n-am dormit.

3. Pentru ce cauză a județului Alba veți milita în Parlament?

O să vă spun ce-am făcut pentru Alba în prima legislatură: cel mai important este că am obținut finanțare pentru ridicare monumentului unirii de la Alba Iulia. Mulți m-au luat în zeflemea atunci cu acea grevă a foamei, dar acea grevă a fost de scurtă durată pentru că Dragnea a înțeles pericolul și a acceptat să dea banii prin Ministerul Culturii. Și s-a realizat acel monument care va rămâne.

4. Pandemia a scos la lumină multe slăbiciuni ale statului român. Care este, în opinia dumneavoastră, cea mai gravă dintre ele și ce soluții propuneți?

În pofida a ceea ce se spune, statul român a acționat foarte bine în pandemie. Nicio țară n-a fost pregătită pentru o asemenea pandemie. Îi cunosc pe colegii din Guvern, unii dintre ei n-au închis ochii mai multe de 2-3 ore pe noapte în ultimele luni.

6. Care e ultima carte pe care ați citit-o?

Citesc chiar acum o carte, din păcate n-am reținut numele, dar sunt doi autori britanici care vorbesc despre strategii politice aplicate în Statele Unite ale Americii.

Întrebarea numărul 5 pentru fiecare dintre ei se referă la modul în care ar vota în Parlament în diferite situații.

Fragment din articolul Recorder:

”Județul Alba are șapte locuri în Parlament, două de senator și cinci de deputat. Am contactat nouă candidați care au șanse de a prinde unul dintre aceste locuri și toți au fost de acord să ne răspundă la întrebări.

Unii ne-au vorbit despre proiecte punctuale pe care vor să le propună în Parlament, precum spargerea monopolului deținut de Casa de Asigurări de Sănătate sau subvenționarea de lucrări stomatologice. Alții au ținut-o cu renașterea satului românesc și cu „să fie mai bine pentru Țara Moților”.

Mulți dintre candidații județului Alba au plecat de jos, au fost electricieni sau muncitori la săpat șanțuri, pentru ca mai târziu să devină economiști sau masteranzi în drept penal. Acum aspiră la un loc în Parlamentul României”.