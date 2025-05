Cum se îmbină muzica heavy metal cu literatura. Conferință despre rock și literatură la Universitatea din Alba Iulia

Muzica heavy metal se îmbină cu literatura. Asta se va demostra la un eveniment ce îmbină muzica cu literatura. Este vorba despre Metalitura, un eveniment organizat de profesori ai Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia și mai multe cadre universitare ale Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

La eveniment vor participa elevi de la mai multe unități școlare din Alba: Liceul de Arte ”Regina Maria”, Colegiul ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia și Colegiul ”Lucian Blaga” din Sebeș.

Evenimentul va avea loc joi, 8 mai, de la ora 9:00, în Amfiteatrul A5 al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

În partea a doua a programului – concert și audiții de muzică contemporană, fragmente ale unor opere clasice și elemente de folclor, cântate de către elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria” Alba Iulia (Locație: Framm’s until 2039).

Organizatorii au precizat că există mai multe influențe ale literaturii canonice în muzica metal decât ne-am aștepta. ”De exemplu, trupa olandeză de metal simfonic Delain și-a găsit inspirația în Oscar Wilde; Iron Maiden a implicat imaginativ o gamă largă de surse literare de-a lungul anilor, între care Tennyson, Huxley, Golding, Eco și Chesterton; Metallica a explorat ororile războiului inspirându-se din Hemingway pentru a vorbi în „For Whom the Bell Tolls” despre Războiul Civil Spaniol. „Moby Dick”, „Leviathan”, „Divina comedie”, „Alice în Țara Minunilor” ș.a., Shakespeare, Homer, Ovidiu, Byron, Baudelaire, Poe, Blake, Marquez, Borges ș.a. sunt tot atâtea surse de inspirație pentru creația metal contemporană, încât merită nu doar ascultată, ci studiată analitic muzica unor trupe precum Black Sabbath, Canibal Corpse, Lamb of God, Liturgy, Behemoth”, au precizat organizatorii într-un comunicat de presă.

sursă foto: arhiva alba24.ro, rol ilustrativ.

