Tudor Iuga și Antonio Dancu de la CSS Blaj, campioni naționali la volei pe plajă. Au câștigat turneul U18 de la Sibiu Sands 2025

Tudor Ioan Iuga si Antonio Bogdan Dancu de la CSS Blaj au devenit campioni naționali en-titre la volei pe plajă, după ce au câștigat turneul masculin U18 de la Sibiu Sands 2025.

„Turneul a fost greu, ce drept, multe echipe, multe echipe bune. Vremea nu a fost în favoarea noastră, din păcate. Din punctul meu de vedere nu am dat tot ce se poate, dar încă este loc de mai bine, este loc de mai mult, mereu este loc să devii mai bun.

A fost un turneu foarte dificil, ne așteptam să fie. Vremea, din păcate, nu a ținut cu noi. A început ploaia și a fost cam frig. Sperăm ca mai departe să continuăm tot așa, cu rezultate bune și la cât mai multe meciuri câștigate.

Nisipul a fost, cred că, cel mai bun nisip pe care am jucat vreodată și, ca în fiecare an, de fiecare dată, cea mai bună organizare, cei mai buni oameni, cel mai bun teren, din punctul meu de vedere, din România. Să o țină tot așa, în fiecare an e tot mai bun, e tot mai dezvoltat. E ce trebuie, e ce trebuie”, au spus cei doi sportivi.

Turneul Sibiu Sands 2025 se desfășoară în perioada 3 – 13 iulie, în aer liber, pe terenuri cu nisip amenajate în Piața Mică din Sibiu.

