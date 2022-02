Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, desemnat de liberali pentru un nou mandat de vicepreședinte al Camerei Deputaților

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a fost desemnat de PNL pentru un nou mandat de vicepreședinte al Camerei Deputaților. Marți, 1 februarie, deputații și-au ales prin vot componența Biroului Permanent.

Mai exact, nu au existat schimbări majore în componența Biroului Permanent al Camerei Deputaților în noua sesiune parlamentară. Singura schimbare notabilă este intrarea lui Dan Barna în conducerea forului, după ce acesta a pierdut atât șefia USR cât și funcția de vicepremier.

Potrivit unor surse politice citate de g4media.ro, unii lideri liberali au contestat numirea și menținerea lui Florin Roman, pe post de vicepreședinte al Camerei Deputaților. Roman este primul ministru care a plecat din guvernul Ciucă. El a demisionat după doar 20 de zile de la numirea în funcție ca urmare a scandalului iscat de erorile din CV-ul său oficial.

Cum arată componența Biroului Permanent al Camerei Deputaților

Vicepreședinți: Vasile Suciu (PSD), Ciprian Constantin Șerban (PSD), Florin Roman (PNL), Dan Barna (USR)

Secretari: Alexandra Presura (PSD), Ovidiu Ganț (minorități), Cristian Buican (PNL), Andrei Lupu (USR),

Chestori: Marius Mărgărit (PSD), George Tuță (PNL), Antonio Andrușceac (AUR), Seres Denes (UDMR)

Florin Roman, a devenit miercuri, 1 septembrie 2021, noul vicepreședinte al Camerei Deputaților. Florin Roman a primit 45 de voturi, iar contracandidatul său, Laurenţiu Leoreanu doar 42 de voturi.

Ce a scris Florin Roman, pe Facebook, după ce a rămas pe funcție:

”Voi continua munca pentru PNL și pentru cei care mi-au acordat încrederea lor, ca vicepreședinte a Camerei Deputatilor.

Circa 300 de proiecte de lege, 66 de legi promulgate, peste 1000 de intervenții de la tribuna parlamentului, sute de interpelări sunt doar câteva din cifrele seci ale celor 5 ani de mandat!

Am urcat fiecare treapta, de la simplu deputat, vicelider, lider de grup, presedinte de comisie, vicepreședinte al Camerei Deputatilor și presedinte interimar al Camerei Deputatilor, bazându-ma pe munca mea. Pe fapte, nu povesti.

Nu voi lasa pe nimeni sa îmi terfeleasca munca, iar cei care m-au acuzat și atacat politic, in

mod necinstit, vor putea sa probeze in instanța ca și pot dovedi ce spun. M-as fi bucurat ca acești oameni politici sa exceleze prin rezultate și munca, nu prin minciuna. Dacă ii cauți la CV-ul activității parlamentare sunt zero barat!

Voi continua cu determinarea pe care Dvs o cunoasteti! Așa sa îmi ajute bunul Dumnezeu!”, a scris acesta pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News