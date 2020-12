Fapte bune din Alba: Poți fi Moș Crăciun pentru două familii din Apuseni cu câte 4 și 5 copii. Ce au nevoie cei mici

O fată de 11 ani din Alba Iulia dovedește că ambiția și perseverența sunt importante încă de la vârsta copilăriei.

Avantajul unui talent pentru muzică este greu încercat în această perioadă, pentru cei care se pregătesc în domeniul artistic, dar Gloria a dovedit că se poate.

Este doar unul dintre exemplele care ar putea inspira și alte generații, chiar și în aceste vremuri dificile.

Gloria-Iris Costeiu este elevă în clasa a V-a la Liceul de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia și are deja peste 20 de premii și diplome la concursuri de profil din țară și din străinătate, unele dintre ele câștigate pe timpul pandemiei. Ne-a dezvăluit cum a ajuns să-și dezvolte pasiunea pentru muzică și pian și cum reușește să evolueze artistic, chiar și în în această perioadă.

”La vârsta de 3 ani, am primit cadou o orgă. M-a fascinat din prima clipă. Am început să cânt la ea în fiecare zi, compunând melodii pentru toate jucăriile mele”, povestește Gloria, care de pe acum planifică o carieră în domeniul artistic, cu recunoștință pentru sprijinul oferit de familie și profesori.

Gloria are propriul canal Youtube și vorbește fluent engleza. ”Printre materiile mele preferate se află limba română și engleză. Îmi place să citesc și să compun povești sau poezii. Limba engleză mi se pare foarte ușoară și îmi place să o vorbesc”, spune Gloria.

Profesoara de pian Vera Zelenskaia, cea care i-a îndrumat pașii Gloriei încă de la 6 ani, spune că fata nu se teme de dificultăți și studiază cu răbdare lucrări dificile, iubește lucrările strălucitoare și emoționale. Gloria preferă compozitorii romantici.



”Compozitorii mei preferați sunt Muzio Clementi și Frederic Chopin. Momentan studiez muzica clasică, însă în viitor aș vrea să încerc mai multe genuri muzicale”, mărturisește Gloria.

Tânăra pianistă recunoaște că e greu să desfășoare orele instrumentale online, dar asta nu a împiedicat-o să participe la competiții, tot online.

”Este foarte dificil să fac orele instrumentale prin intermediul online. Deseori sunt întreruperi, iar calitatea sonoră e foarte slabă. Aștept cu nerăbdare să avem posibilitatea de a ne întoarce la școală.

În această vară am participat la mai multe competiții online. Îmi lipsește foarte mult publicul, juriul și competitorii. Emoțiile nu dispar nici online, ceea ce consider că e un lucru bun însă prefer mult mai mult concursurile fizice.

Cel mai mult m-a impresionat participarea mea la olimpiada zonală din Timișoara. Sala era impresionantă, cu acustică deosebită, iar pe scenă m-am simțit minunat. Atunci am realizat cât de bine mă simt cântând la pian și că vreau să continui cu studiile pianului și să ajung pe scene și mai impresionante”, povestește Gloria.

Eleva Liceului de Arte recunoaște contribuția profesorilor ei la performanța de până acum.

”Am avut șansa să fiu îndrumată de profesori deosebiți începând încă de la grădiniță. Educatoarea mea, Camelia Cîmpian m-a învățat să fiu ambițioasă și determinată. Învățătoarea mea, Geta Mărginean m-a ajutat să cred în mine și în visele mele. Având o clasă cu colegi foarte talentați, dânsa ne-a insuflat că toți suntem unici și avem calități deosebite. Doamna Vera Zelenskaia, profesoara mea de pian alături de care studiez pianul încă de la vârsta de 6 ani, m-a învățat tot ce știu în studiile muzicale și nu numai”, mai spune Gloria.

Și nu se oprește aici. Gloria se gândește de pe acum la o carieră artistică.

”Pe viitor îmi doresc să cânt într-o trupă. Vizez la o carieră artistică, sunt pasionată și de fotografie și modă, deci deja fac parte din lumea artiștilor”, a povestit Gloria.

Detalii interesante despre evoluția unui copil talentat le-am aflat de la profesoara de pian, Vera Zelenskaia.

”Încă din copilărie, Gloria era un copil foarte dezvoltat și muzical, iar când a venit timpul să meargă la școală, părinții ei au decis, fără îndoială, ca ea să-și dezvolte abilitățile muzicale.

La vârsta de 6 ani, după ce a promovat cu succes examenele de admitere la clasa pregătitoare Liceul de Arte „Regina Maria”, Gloria a ales independent atât instrumentul principal – pian, cât și profesorul”, spune Vera Zelenskaia, profesoara de pian a Gloriei.

Dorința Gloriei de a studia cu acest profesor a fost influențată de părerea prietenilor ei mai în vârstă, care studiaseră deja la Liceu și obținuseră rezultate bune în clasă sub îndrumarea acestuia.

”De la primele lecții, Gloria s-a arătat a fi o elevă capabilă. Are o gândire logică bine dezvoltată, care este necesară pentru transferul semnificativ al conținutului operelor muzicale, o memorie excelentă, imaginație colorată, auz muzical bine dezvoltat, seriozitate și organizare, precum și brațe mari și flexibile, ceea ce este foarte important pentru un pianist”, spune Vera Zelenskaia.

Calități de artist

Profesoara Vera Zelenskaia spune că Gloria este o fată sensibilă, o opinie personală pronunțată, încredere și stabilitate în interpretarea pe scenă. Evidențiază și importanța sprijinului oferit de familie.

”Lecțiile profesionale de muzică sunt un proces sistemic foarte complex care necesită angajamentul și interacțiunea deplină a unui profesor, elev și părinți.

Înțelegerea și sprijinul familiei sunt foarte importante, iar Gloria este foarte norocoasă – părinții ei fac tot posibilul pentru ca dezvoltarea Gloriei să fie cât mai reușită. Familia își planifică viața în primul rând în conformitate cu studiile Gloriei.

Primele spectacole ale Gloriei pe scena mare au început la vârsta de 6 ani. la Concursul „Pro piano România” Cluj. Atmosfera creativă, aprecierile înalte ale juriului și atmosfera minunată a sălii Muzeului de Etnografie au inspirat copilul să continue studii serioase.

În fiecare an, Gloria a participat la concursuri și concerte organizate atât de profesorul ei, cât și de administrația liceului. Nu se teme de dificultăți și studiază cu răbdare lucrări dificile, iubește lucrările strălucitoare și emoționale.

Repertoriul ei este divers, acestea fiind: J.S. Bach, M. Clementi, E. Grieg, F. List, F. Chopin, P.I. Ceaikovski, F. Mendellsohn – Bartoldy – lucrări de diferite stiluri, dar Gloria însăși preferă compozitorii-romantici”, spune Vera Zelenskaia.

Evoluția profesională continuă a Gloriei și motivația pentru lecțiile de pian s-au bazat în primul rând pe tradițiile consacrate și pe sistemul de educație muzicală din clasa profesoarei sale, educație care este mult mai profundă și mai voluminoasă decât a învăța pur și simplu să cânte la pian.

Vera Zelenskaia încearcă să unească toți copiii și părinții într-o familie prietenoasă, creativă, se străduiește să educe calități umane, cum ar fi decența, responsabilitatea, înțelegerea reciprocă și bunătatea, precum și să dezvolte la copii toate calitățile necesare unui artist, muzician, pianist. Elevii comunică foarte mult între ei, cântă adesea concerte de clasă, participă la competiții.

”Dacă vorbim despre calitățile umane, atunci Gloria este o persoană foarte amabilă și deschisă, iubește comunicarea și prietenii. Încă din copilărie, se grăbea să vină cât mai devreme la școală, astfel încât să aibă posibilitatea de a comunica cu colegii. Este pozitivă și prietenoasă, întotdeauna gata să împartă totul cu prietenii, îi place să facă surprize și să ofere cadouri. Este atletică, veselă, își iubește și își apreciază familia”, mai spune profesoara de muzică.

Ce spun părinții Gloriei



”Ca părinți, suntem binecuvântați cu așa fiică. Noi, ca adulți, avem multe de învățat de la ea. Are încredere în ea, determinare, este foarte ambițioasă, responsabilă, recunoscătoare. Tot timpul programul de familie îl facem în funcție de orele ei de studiu. Bineînțeles, de multe ori ne gândim dacă am ales bine școala, dacă nu e prea mult pentru ea, dar suntem mulțumiți că am ales o școală vocațională. Este pe mâini bune și profesorii sunt deosebiți. Pe doamna Vera o iubim și ne bucurăm că e alături de noi. Sperăm ca muzica și pianul mai ales să îi fie prietenul de suflet al Gloriei. Ce ne-am face fără muzică?”, spune mama Gloriei, Irina Costeiu.

Lecțiile de muzică necesită practicarea zilnică la pian, dar atunci când Gloria are timp liber este fericită să-și ajute părinții.

Gloria iubește foarte mult să studieze, își respectă și își iubește profesorii și colegii și vrea ca Liceul de Arte „Regina Maria” să redeschidă ușile cât mai curând posibil. ca să reia cursurile la pian.

Gloria a reușit nu doar victoriile în competițiile naționale și internaționale, ci și participarea la proiectele Liceului de Arte, în parteneriat cu Conservatorul din București și cel din Cluj: a luat parte, cu succes, la două clase de master cu profesori de talie internațională ai acestor conservatorii.

Premiile obținute de Gloria Costeiu

Concursuri pian

Grupa pregătitoare

-Diplomă de excelență, Festivalul “Prietenii Muzicii”

Clasa I

-Diplomă de excelență, Festivalul “Johann Sebastian Bach”

-Diplomă de excelență, Festivalul “Prietenii Muzicii”

-Premiul II, Concurs internațional piano “Modus Vivendi”

Clasa a II-a

-Premiul I, concursul “Tinere Talente” Oradea

-Premiul de excelență, Festivalul “Johann Sebastian Bach”

-Premiul II, concurs “Sigismund Toduță” Deva

-Premiul II, concurs “Prietenii Muzicii” Cluj-Napoca

-Premiul III, concurs internațional “Clara Peia” Lugoj

Clasa a III-a

-Diplomă de excelență, festivalul “Johann Sebastian Bach”

-Premiul II, “Prietenii Muzicii”

-Premiul I, Olimpiada națională de interpretare instrumentală-faza județeană

-Premiul III, Olimpiada națională de interpretare instrumentală- etapa zonală

-Premiul II, concursul regional “Tinere Talente” Oradea

Clasa a IV-a

-Premiul II, concurs național “Prietenii Muzicii”

-Premiul I, Olimpiada națională- faza județeană

-Premiul II, Olimpiada națională- etapa zonală

-Premiul II, “Golden Europe/Star 2020-2021

-Premiul III , “Gates of Hope” – Israel

-Premiul III, “Fiestalonia Milenio” – Spania

Clasa a V-a

Premiul III, Concurs Internațional “Caspi Art” – Turcia

Premiul I, “Digi Form Art” Polonia



Premiul I, Festivalul Internațional

Rezonanțe Sonore – București