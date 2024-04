FOTO: Echipa de șah a Colegiului Militar din Alba Iulia, medalie de aur la Olimpiada sportului militar liceal

Echipa de șah a colegiului, formată din elev sergent major Alexandra Kiss și elev fruntaș Eduard Jude, a obținut medalia de aur la Olimpiada sportului militar liceal – etapa I.

Cele patru victorii ale Alexandrei, din tot atâtea partide disputate, i-au adus acesteia medalia de aur, dar și cele două victorii înregistrate de Eduard care a cucerit medalia de argint, au clasat echipa pe prima treaptă a podiumului de premiere.

Este al doilea succes pe care îl obțin cei doi șahiști împreună, după medalia de aur cucerită primăvara trecută tot la Olimpiada sportului militar liceal – etapa I. Performanțele au fost obținute sub coordonarea locotenentului Alexandru Simion.

Pentru Alexandra, elevă în clasa a XII-a, olimpiada a fost ultima competiție importantă la care a participat din postura de elev militar, astfel că această medalie este și mai valoroasă și mai strălucitoare, dar și o promisiune pentru performanțe viitoare obținute la sportul minții. Eduard este elev în clasa a X-a și cu îndrumarea și sprijinul Alexandrei și al antrenorului echipei are mari șanse să se afirme și la următoarele competiții de profil.

„Este pentru al treilea an la rând în care obțin locul I la feminin și al doilea an în care luăm Locul I ca și echipă la șah, la prima etapă a Olimpiadei sportului militar liceal. Avem o echipă puternică și suntem mândri că reușim să dovedim și în acest an faptul că suntem campioni la sportul minții. Implicarea noastră, dar și a domnului locotenent Alexandru Simion, care ne antrenează, și-au spus cuvântul”, a spus Alexandra.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

foto: elev sergent Ionuț Colcer / Ioana Popa

